Best Mileage Bikes : कमी पेट्रोलमध्ये जास्त चालतात 'या' 5 दमदार बाईक्स; सर्वाधिक मायलेज अन् किंमत लाखाच्या आतच

आजकाल पेट्रोलच्या किंमती खूप वाढल्या आहेत. अशा वेळी कमी इंधनात जास्त अंतर कापणारी आणि बजेटमध्ये बसणारी बाईक हवी असेल तर ही लिस्ट तुमच्यासाठी उपयुक्त आहे. २०२६ मध्ये सर्वाधिक मायलेज देणाऱ्या काही लोकप्रिय बाईक्सबद्दल जाणून घ्या..सर्वात जास्त मायलेज देणारी Hero Splendor Plus XTECHero Splendor Plus XTEC ही २०२६ सालातील सर्वात इंधन कार्यक्षम बाईक ठरली आहे. ती एका लिटरमध्ये ८० ते ८३ किलोमीटर अंतर सहज पार करते. शहरात रोज येणाजाण्यासाठी किंवा लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी ही बाईक उत्तम पर्याय आहे. चालवण्यासाठी सोपी आणि विश्वासार्ह इंजिन यामुळे नवीन आणि जुन्या दोन्ही रायडर्सना ती आवडते..Night Heat Reason : सूर्य मावळला तरी घरात उकडतंय? रात्रीसुद्धा एवढं गरम का वाटतं? वैज्ञानिकांनी सांगितलं आश्चर्यकारक कारण.Bajaj Platina 100Bajaj Platina 100 ही लांब आणि आरामदायक सीटसाठी प्रसिद्ध आहे. दोन व्यक्ती सहज बसू शकतात. तिचे मायलेज ७० ते ७५ किमी प्रति लिटर आहे. कुटुंबासोबत फिरायचे असले तर ही बाईक तुमची पहिली पसंत असू शकते. टिकाऊपणा आणि सोयीची जोड देऊन ती बजेटमध्ये बसते..TVS SportTVS Sport ही बाईक कमी देखभाल आणि उत्तम मायलेजसाठी ओळखली जाते. ७० ते ७५ किमी प्रति लिटर मायलेजसह ती रोजच्या वापरासाठी परफेक्ट आहे. स्टाइलिश लुक आणि सहज चालणारे इंजिन यामुळे तरुण रायडर्सना ती विशेष आवडते.Hero HF Deluxeजर तुम्हाला स्वस्तात चांगली बाईक हवी असेल तर Hero HF Deluxe ही उत्तम निवड आहे. ती ८० किमी प्रति लिटरपर्यंत मायलेज देते. मजबूत बांधणी आणि कमी खर्चात चालणारी ही बाईक विद्यार्थी आणि छोट्या व्यवसायिकांसाठी आदर्श आहे..Electric Scooter : फक्त 1 रुपयांत 4 कि.मी. प्रवास; किंमत 45 हजार, 'ही' आहे सगळ्यात स्वस्त इलेक्ट्रिक स्कूटर.TVS RadeonTVS Radeon ही बाईक आपल्या मजबूत फ्रेम आणि चांगल्या बिल्ड क्वालिटीसाठी प्रसिद्ध आहे. ७० ते ७५ किमी प्रति लिटर मायलेज देत ती खडकाळ रस्त्यावरही सहज जाते. दीर्घकाळ टिकणारी आणि कमी देखभाल लागणारी ही बाईक ग्रामीण भागातही लोकप्रिय आहे.Hero Passion Plusस्टाइल हवं असेल तर Hero Passion Plus ही बाईक तुमच्यासाठी आहे. आकर्षक डिझाइन आणि ७० किमी प्रति लिटर मायलेज यामुळे ती तरुणांच्या पहिल्या पसंतीत आहे. दिसायला सुंदर आणि चालवायला सोपी ही बाईक शहरात स्टाइल स्टेटमेंट देते..Google Storage Policy 2026 : गुगलचा मोठा निर्णय! 15GB फ्री स्टोरेजचा नियम बदलला; आता मिळणार 'एवढं' स्टोरेज.स्पेअर पार्ट्स आणि सर्व्हिसिंग स्वस्तया सर्व बाईक्सची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे त्यांचे स्पेअर पार्ट्स खूप स्वस्त आहेत. इतर महागड्या बाईक्सच्या तुलनेत त्यांची सर्व्हिसिंगही किफायतशीर येते. यामुळे दीर्घकाळ चालवताना खिशाला फारसा भार पडत नाही.या बाईक्स निवडताना तुमच्या गरजेनुसार निर्णय घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.