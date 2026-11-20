होंडाने (Honda) आपली नवी ३-रो, ७ सीटर फ्लॅगशिप एसयूव्ही 'होंडा अव्हान्सियर' (Honda Avancier) आज (२० नोव्हेंबर २०२६) जागतिक स्तरावर सादर केली आहे. ऑनलाइन वर्ल्ड प्रीमियरद्वारे सादर करण्यात आलेली ही एसयूव्ही कंपनीच्या नव्या मॉड्युलर प्लॅटफॉर्मवर आधारित असून, होंडाचा नवीन 'H' लोगो (Emblem) आणि नेक्स्ट-जनरेशन हायब्रिड सिस्टिम मिळालेली ही पहिलीच कार ठरली आहे, अशी माहिती रशलेनने दिली आहे..दमदार हायब्रिड तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रिक ऑल-व्हील ड्राइव्ह नव्या होंडा अव्हान्सियरमध्ये पहिल्यांदाच 'ड्युअल पॉवर ई-एडब्ल्यूडी' (DualPower eAWD) हे इलेक्ट्रिक ऑल-व्हील ड्राइव्ह तंत्रज्ञान दिले आहे. यामध्ये पुढच्या आणि मागच्या चाकांसाठी स्वतंत्र इलेक्ट्रिक मोटर्स देण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे गाडीचा पिकअप आणि कोणत्याही रस्त्यावरील पकड अधिक मजबूत होते. याशिवाय, यात सुधारित टू-मोटर नेक्स्ट-जेन हायब्रिड सिस्टिम, मोशन मॅनेजमेंट सिस्टिम (MMS) आणि प्रिल्यूड व सिविकप्रमाणे 'होंडा S+ शिफ्ट' हे फीचरही मिळते. कंपनीने अद्याप याच्या इंजिनची क्षमता, मायलेज आणि किमतीचा तपशील जाहीर केलेला नाही. मात्र, ३१ मार्च २०३० पर्यंत जागतिक स्तरावर १५ नवीन हायब्रिड मॉडेल्स आणण्याच्या होंडाच्या योजनेची ही सुरुवात आहे..ना मराठी मातृभाषा, ना महाराष्ट्र जन्मभूमी; तरीही परदेशी कलाकाराच्या मराठी प्रेमाची सोशल मीडियावर चर्चा!.फ्लश डोअर हँडल्स, बोस ऑडिओ आणि थेट स्मार्टफोनवरून कॅमेरा व्ह्यूलांब पल्ल्याच्या कौटुंबिक प्रवासाचा विचार करून या कारचे डिझाइन आणि केबिन तयार करण्यात आले आहे. बाहेरच्या बाजूला स्लिम एलईडी हेडलॅम्प्स, मोठी ग्रील, फ्लश डोअर हँडल्स आणि आकर्षक टेल-लॅम्प्स देण्यात आले आहेत. आतील बाजूस कारवाले ने दिलेल्या माहितीनुसार, डॅशबोर्डवर मोठी सेंट्रल टचस्क्रीन असून फिजिकल बटणे कमी करण्यात आली आहेत.तिसऱ्या रांगेपर्यंत पसरलेले पॅनोरॅमिक सनरूफ आणि अँबियंट लायटिंग.दुसऱ्या रांगेतील प्रवाशांसाठी हीटेड आणि व्हेंटिलेटेड सीट्स व मोठे आर्मरेस्ट.डॉल्बी अॅटमॉससह १२-स्पीकर बोस (Bose) प्रीमियम साउंड सिस्टिम आणि व्हॉईस असिस्टंट.पार्क केलेल्या कारच्या आतील आणि सभोवतालचा व्ह्यू स्मार्टफोनवर पाहण्यासाठी 'रिमोट इन-केबिन' आणि 'रिमोट सराउंड व्ह्यू' फीचर तसेच ओटीए (OTA) अपडेट्सची सुविधा..भारतापासून अमेरिकेपर्यंत शोध सुरू; गोल्डी ब्रार कॅनडाच्या टॉप मोस्ट वॉन्टेड यादीत कसा पोहोचला?.भारतात कधी येणार? होंडाची पुढची रणनीती काय?होंडा अव्हान्सियर ही प्रामुख्याने थायलंड, जपान, चीन आणि ऑस्ट्रेलिया (एप्रिल २०२७) या बाजारपेठांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहे. भारतातील तिच्या लाँचिंगबाबत कंपनीने अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. मात्र, भारतीय ग्राहकांसाठी होंडाने मोठी तयारी केली असून, पुढील महिन्यात (डिसेंबर २०२६) होंडा आपली पहिली इलेक्ट्रिक एसयूव्ही 'होंडा अल्फा' (Honda Alpha) लाँच करणार आहे. त्यानंतर २०२८ पासून भारतात नवीन सब-४ मीटर आणि मिड-साइज एसयूव्ही आणण्याची कंपनीची योजना आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.