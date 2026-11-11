फॉर्च्युनरला टक्कर देण्यासाठी नवी SUV बाजारात! 'या' दिवशी होणार लॉन्च, हायब्रीड टेक्नॉलॉजी अन् दमदार लूक

जपानी वाहन उत्पादक कंपनी होंडा लवकरच जागतिक बाजारात आपली नवीन एसयूव्ही सादर करणार आहे. कंपनीची होंडा अवान्सियर (Honda Avancier) ही फुलसाइज एसयूव्ही १ डिसेंबरला लॉन्च होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, याच दिवशी टोयोटा आपली नवीन फॉर्च्युनरही अनवील करणार आहे. त्यामुळे या दोन्ही कंपन्यांच्या नव्या एसयूव्हीमध्ये जोरदार स्पर्धा पाहायला मिळू शकते. होंडाची ही गाडी जवळपास पाच मीटर लांबीची असून, यात कंपनीचं नेक्स्ट जनरेशन हायब्रीड तंत्रज्ञान मिळण्याची शक्यता आहे..कसा असेल गाडीचा लूक?होंडा अनेक बाजारपेठांमध्ये सीआर-व्ही ही एसयूव्ही विकते. मात्र, अवान्सियर ही त्यापेक्षा वरच्या श्रेणीतील गाडी असू शकते. रिपोर्टनुसार, या एसयूव्हीची लांबी ४,९६० मिमी, रुंदी १,९५० मिमी आणि उंची १,६९० मिमी असेल. म्हणजेच, ही गाडी पाच मीटरपेक्षा फक्त ४० मिमीने छोटी असेल..Cruiser Bike घ्यायचा विचार करताय! थोडं थांबा, Honda ची भन्नाट Rebel येतेय....ही एसयूव्ही ७ सीटर किंवा ६ सीटर पर्यायात येऊ शकते. मात्र, कंपनीने अद्याप तिची लांबी आणि सीटिंग कॉन्फिगरेशन अधिकृतपणे स्पष्ट केलेलं नाही. होंडाने या गाडीचा टीझर जारी केला आहे. त्यानुसार, यात स्लिम एलईडी डीआरएल आणि बंपरवर बसवलेले एलईडी हेडलॅम्प मिळतील. स्प्लिट हेडलॅम्प डिझाइनमुळे गाडीचा पुढचा लूक आकर्षक दिसेल. मागील बाजूला संपूर्ण रुंदीमध्ये पसरलेली एलईडी लाइट बार दिली जाऊ शकते..हायब्रीड इंजिनची ताकदहोंडा अवान्सियरमध्ये कंपनीचं नवीन जनरेशन हायब्रीड तंत्रज्ञान मिळण्याची शक्यता आहे. रिपोर्टनुसार, यात २.० लिटरचं चार सिलिंडर पेट्रोल इंजिन आणि इलेक्ट्रिक मोटर दिली जाऊ शकते. या सेटअपमुळे गाडीला चांगली कामगिरी आणि इंधन बचत दोन्ही साधता येतील. मात्र, बॅटरी आणि ड्रायव्हिंग रेंजची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही..Honda Special Edition Scooter : होंडाने 'या' लोकप्रिय स्कूटरचे स्पेशल एडिशन केले लाँच; दमदार मायलेज, जबरदस्त फीचर्स अन् किंमत फक्त....याशिवाय, या एसयूव्हीमध्ये ऑल व्हील ड्राइव्हची सुविधाही मिळू शकते. तीन रांगांमध्ये सीट्स असलेलं प्रीमियम केबिन देण्याची शक्यता आहे. इन्फोटेनमेंट सिस्टम आणि इतर फीचर्सबाबत कंपनीने अद्याप माहिती दिलेली नाही. होंडाने २०३० पर्यंत १५ नेक्स्ट जनरेशन हायब्रीड मॉडेल्स आणण्याची घोषणा केली आहे. अवान्सियर ही त्याच दिशेने कंपनीची महत्त्वाची गाडी ठरू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.