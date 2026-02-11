Honda Special Edition Scooter : होंडाने 'या' लोकप्रिय स्कूटरचे स्पेशल एडिशन केले लाँच; दमदार मायलेज, जबरदस्त फीचर्स अन् किंमत फक्त...

विज्ञान-तंत्र

होंडाने तरुणांची फेवरेट असलेल्या Dio 125 चे नवीन 'X-Edition' लाँच करून मार्केटमध्ये पुन्हा एकदा खळबळ उडवली आहे. ही केवळ एक स्कूटर नसून स्टाईल आणि परफॉर्मन्सचा एक जबरदस्त अविष्कार आहे. नवीन रंगांच्या छटा आणि बॉडीवर असलेले बोल्ड ग्राफिक्स या स्कूटरला रस्त्यावर चालताना एक वेगळीच स्पोर्ट्‌स कार सारखी ओळख देतात. ज्यांना साध्या स्कूटरपेक्षा काहीतरी हटके हवे आहे त्यांच्यासाठी हे एडिशल एक परफेक्ट चॉईस ठरत आहे.

