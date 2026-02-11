Honda Special Edition Scooter : होंडाने 'या' लोकप्रिय स्कूटरचे स्पेशल एडिशन केले लाँच; दमदार मायलेज, जबरदस्त फीचर्स अन् किंमत फक्त...

होंडाने तरुणांची फेवरेट असलेल्या Dio 125 चे नवीन 'X-Edition' लाँच करून मार्केटमध्ये पुन्हा एकदा खळबळ उडवली आहे. ही केवळ एक स्कूटर नसून स्टाईल आणि परफॉर्मन्सचा एक जबरदस्त अविष्कार आहे. नवीन रंगांच्या छटा आणि बॉडीवर असलेले बोल्ड ग्राफिक्स या स्कूटरला रस्त्यावर चालताना एक वेगळीच स्पोर्ट्स कार सारखी ओळख देतात. ज्यांना साध्या स्कूटरपेक्षा काहीतरी हटके हवे आहे त्यांच्यासाठी हे एडिशल एक परफेक्ट चॉईस ठरत आहे..या स्पेशल एडिशनचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे तिचे स्टायलिश अलॉय व्हील्स आणि नवीन डिझाइन. होंडाने यामध्ये डार्क थीमचा प्रभावी वापर केला असून यात ब्लॅक आउट इंजिन आणि मफलर देण्यात आले आहेत. समोरून येणारा शार्प लूक आणि मागच्या बाजूची स्लीक टेललाईट यामुळे ही स्कूटर रात्रीच्या वेळीही एकदम प्रीमियम दिसते. याशिवाय, यात दिलेले स्मार्ट की (H Smart) फीचर्स युजर्सना चावीशिवाय स्कूटर लॉक अनलॉक आणि स्टार्ट करण्याची आधुनिक सुविधा देतात..Best Recharge : तीन एकदम जबरदस्त रिचार्ज प्लॅन; 28 दिवसांपर्यंत फ्री सर्विस, 96GB एक्स्ट्रा डेटासह फ्री टीव्ही चॅनेल्स.इंजिनच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर यात 125 cc चे इंजिन आहे जे होंडाच्या eSP (Enhanced Smart Power) तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. हे इंजिन केवळ वेगासाठीच नाही, तर मायलेजसाठी सुद्धा ओळखले जाते. यामध्ये दिलेले डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर रिअल टाइम मायलेज, रेंज आणि इतर महत्त्वाची माहिती अगदी स्पष्टपणे दाखवते, ज्यामुळे तुमचा प्रवास अधिक स्मार्ट आणि सोयीस्कर होतो..ChatGPT Caricature Prompt : तुमचं आयुष्य अन् जॉब ChatGPT ला कसं दिसतं? Caricature फोटो ट्रेंड व्हायरल; कॉपी-पेस्ट करा 'हे' 5 प्रॉम्प्ट.आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे किंमत किती?? होंडाने या Dio 125 X Edition ची एक्स शोरूम किंमत साधारणपणे ८९,९०० रुपयांच्या आसपास आहे जी विविध राज्यांनुसार बदलू शकते. आपल्या जवळच्या शोरूममध्ये जाऊन तुम्ही याच्या ऑन रोड किमतीची खातरजमा करू शकता. तुम्ही तुमच्या जवळील अधिकृत Honda 2 Wheelers Dealer शोधून या स्कूटरची टेस्ट राईड बुक करू शकता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.