विज्ञान-तंत्र

Emergency Call Without SIM : मोबाईलमध्ये सिमकार्ड नसेल तरीही 112 नंबरवर इमरजन्सी कॉल कसा लागतो? जाणून घ्या कशी काम करते सिस्टीम

112 Emergency Call Without SIM : सिमशिवाय 112 आपत्कालीन कॉल कसा लागतो? जाणून घ्या जीव वाचवणारी माहिती
how to call 112 emergency number without SIM card in India

how to call 112 emergency number without SIM card in India

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

आपल्या फोनमध्ये सिम कार्ड नसले तरी किंवा बॅलन्स संपले तरीही काही क्रमांक डायल करता येतात. यातला सर्वात महत्त्वाचा नंबर म्हणजे 112. हा भारतातील एक राष्ट्रीय आपत्कालीन क्रमांक आहे. पण तो कसा काम करतो आणि सिमशिवायही का चालतो, हे जाणून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

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