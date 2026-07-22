Emergency Call Without SIM : मोबाईलमध्ये सिमकार्ड नसेल तरीही 112 नंबरवर इमरजन्सी कॉल कसा लागतो? जाणून घ्या कशी काम करते सिस्टीम

आपल्या फोनमध्ये सिम कार्ड नसले तरी किंवा बॅलन्स संपले तरीही काही क्रमांक डायल करता येतात. यातला सर्वात महत्त्वाचा नंबर म्हणजे 112. हा भारतातील एक राष्ट्रीय आपत्कालीन क्रमांक आहे. पण तो कसा काम करतो आणि सिमशिवायही का चालतो, हे जाणून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे..कसे कराल कॉल?फोन लॉक असतानाही इमरजन्सी कॉल पर्यायावर टॅप करा आणि 112 डायल करा.अनेक स्मार्टफोनमध्ये पॉवर बटण तीन वेळा जलद दाबल्यास आपोआप 112 वर कॉल जातो.भारत सरकारचे ‘112 India’ अॅप डाउनलोड करून एका बटणाने SOS पाठवता येते..ISRO मध्ये 462 जागांसाठी मोठी पदभरती! कोणतीही लेखी परीक्षा नाही; डायरेक्ट निवड, अर्ज कसा करायचा? पाहा एकदम सोपी प्रोसेस.कॉल केल्यानंतर काय होते?112 वर कॉल केल्यानंतर तो थेट आपत्कालीन प्रतिसाद केंद्राकडे जातो. तेथील प्रशिक्षित अधिकारी तुमची समस्या ऐकून पोलीस, अग्निशमन दल किंवा रुग्णवाहिका पाठवतात. फोनमध्ये सिम नसले तरी तुमचे लोकेशन शोधणे शक्य होते..ChatGPT च्या नावाने का विकले जातायत बास्केटबॉल? कंपनीच्या या प्लॅनचा तुमच्यावर होणार मोठा परिणाम, का? ते वाचा.ही सुविधा जगभरातील मोबाइल मानकांनुसार उपलब्ध आहे. त्यामुळे कोणत्याही कंपनीचे नेटवर्क उपलब्ध असले तरी कॉल जातो. सिम कार्ड नसताना किंवा फोन लॉक असतानाही ही सेवा कार्यरत राहते..आपत्कालीन परिस्थितीत ही माहिती खूप उपयुक्त ठरू शकते. प्रत्येकाने आपल्या फोनमध्ये 112 क्रमांक सेव्ह करून ठेवावा आणि कुटुंबीयांना देखील सांगावा. संकटकाळी एका कॉलने जीव वाचू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.