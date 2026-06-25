विज्ञान-तंत्र

Ayush Singh : फक्त 19 वर्षांचा मुलगा, AI वापरुन महिन्याला कमवतोय 1 कोटी रुपये, सोशल मीडियावर व्हायरल झाली ट्रिक

Who is Ayush Singh: The 19-Year-Old AI Millionaire : अवघ्या १९ वर्षात एआय वापरुन कमावले १ कोटी रुपये महिना..आयुष सिंगची प्रेरणादायी कहाणी
19 year old Ayush Singh AI business 1 crore month self taught success India

19 year old Ayush Singh AI business 1 crore month self taught success India

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

सध्याच्या डिजिटल युगात एखादा १९ वर्षांचा मुलगा AI च्या जोरावर दरमहा एक कोटी रुपये कमावतो, हे ऐकल्यावर कोणाचाच विश्वास बसणार नाही. पण ही खरी घटना आहे आणि ती आता सर्वत्र व्हायरल होत आहे.

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