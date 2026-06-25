Ayush Singh : फक्त 19 वर्षांचा मुलगा, AI वापरुन महिन्याला कमवतोय 1 कोटी रुपये, सोशल मीडियावर व्हायरल झाली ट्रिक

सध्याच्या डिजिटल युगात एखादा १९ वर्षांचा मुलगा AI च्या जोरावर दरमहा एक कोटी रुपये कमावतो, हे ऐकल्यावर कोणाचाच विश्वास बसणार नाही. पण ही खरी घटना आहे आणि ती आता सर्वत्र व्हायरल होत आहे..अवघ्या १९ वर्षांत करोडोंची कमाईआयुष सिंग नावाच्या या तरुणाने केवळ कठोर परिश्रम आणि हुशारीने असा पराक्रम केला आहे. IIT किंवा कोणत्याही मोठ्या महाविद्यालयाची पदवी नसताना तो आज एआय क्षेत्रात यशस्वी उद्योजक बनला आहे. त्याची कहाणी पाहून अनेक तरुणांना प्रेरणा मिळत आहे..Whatsapp Scam : बॉसच्या नंबरवरून मेसेज अन् बँक अकाऊंट रिकामं! भारतात नव्या व्हॉट्सॲप स्कॅमचा सुळसुळाट, 'या' लोकांना केलं जातय टार्गेट.१३ वर्षांच्या वयापासून सुरू केला प्रवासज्या वयात मुले खेळात आणि अभ्यासात रामलेले असतात त्या वयात आयुषने मशीन लर्निंग आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स शिकण्यास सुरुवात केली. लॉकडाऊनच्या काळात त्याने आपले ज्ञान अधिक खोल करत स्वतःला सिद्ध केले. हळूहळू त्याने या क्षेत्रात प्रावीण्य मिळवले..ऑनलाइन कोर्सेसमधून उभारला व्यवसायआज आयुष स्वतःचे ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम चालवतो. टॉपमेट सारख्या प्लॅटफॉर्मवर तो एआय, मशीन लर्निंग आणि नवीन तंत्रज्ञान शिकवतो. इच्छुक विद्यार्थी या कोर्सेससाठी शुल्क भरतात आणि त्यामुळे त्याची कमाई लाखांवरून कोट्यवधींपर्यंत पोहोचली आहे..Internet Tricks : मोबाईलचं 4G नेटवर्क पळेल 5G सारखं; सुपरफास्ट इंटरनेटसाठी वापरुन बघा 'ही' सिक्रेट ट्रिक, खूप कमी लोकांना आहे माहिती.लोकांची प्रतिक्रिया मनोरंजकही बातमी सोशल मीडियावर पोस्ट झाल्यावर प्रतिक्रियांचा पूर आला. काही लोक म्हणतात, “असा तरुण पाहून अभिमान वाटतो, खूप प्रेरणा मिळाली.” तर काही जण संशय व्यक्त करतात, “हे खरं आहे का? किंवा फक्त फसवणूक?” काही वापरकर्ते कोर्सेसला ‘not real’ म्हणत आहेत. तरीही अनेक जण आयुषच्या धैर्याचे आणि हुशारीचे कौतुक करत आहेत..तरुणांसाठी प्रेरणादायी उदाहरणआयुष सिंगची कहाणी सिद्ध करते की, मोठी पदवी किंवा मोठा ब्रँडशिवायही स्वप्ने पूर्ण करता येतात. फक्त समर्पण आणि सतत शिकण्याची इच्छा हवी. ही कहाणी अनेक तरुणांना एआय क्षेत्राकडे आकर्षित करत आहे आणि नव्या पिढीला स्वतःचा रस्ता स्वतःच बनवा असा संदेश देते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.