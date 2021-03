फोनवर किंवा वेबवर एअरटेल अकाऊंट आणि डेटा शिल्लक कसे तपासायचे? जाणून घेऊयात टिप्स

पुणे : भारती हा एअरटेल इंडियाचा एक सुप्रसिद्ध टेलिकॉम ब्रँड आहे जो आपल्या यूजर्सना डेटा, कॉलिंग आणि एसएमएस योजनांच्या माध्यमातून ऑफर करत आहे. याशिवाय एअरटेल सर्व्हिस प्रदाता कंपनीकडेही कोट्यवधी यूजर्सचा मोठा युजरबेस आहे. या यूजर्सना एअरटेल प्रीपेड आणि एअरटेल पोस्टपेड असे दोन्ही मिळणार आहेत. जर तुम्ही बर्‍याच काळापासून एअरटेल वापरत आहात, तर तुम्हाला एअरटेल अकाऊंटमधील बॅलन्स आणि डेटा कसा तपासायचा हे देखील माहित असले पाहिजे. आपण आपले एअरटेल अकाऊंट आणि डेटा बॅलन्स असलेले अनेक प्रकारे तपासू शकता, त्याबद्दल आम्ही आपल्याला आपले एअरटेल अकाऊंट आणि डेटा बॅलन्स कसे तपासू शकतो याबद्दल तपशीलवार माहिती देणार आहोत. चला तर जाणून घेऊयात हे कशाप्रकारे वापरले जाऊ शकते. तुमच्या माहितीसाठी, 24x7 ने मदत देखील प्रदान केली गेली आहे, जिथे सर्व प्रश्नांची उत्तरे देखील कंपनीकडून देण्यात येतील. यूएसएसडी कोडचा उपयोग तुम्हाला बॅलन्स तपासण्यासाठी देखील करू शकता. या व्यतिरिक्त आपण आपल्या एअरटेल अकाऊंटमधील बॅलन्स आणि डेटा इत्यादी माहिती कंपनीच्या मोबाइल अ‍ॅपवर जाऊन मिळवू शकता तसेच आपल्याला एअरटेल वेब ब्राउझरवर देखील ही माहिती मिळेल. आपल्या एअरटेल बॅलन्स आणि डेटाबद्दल आपण किती मार्गांनी माहिती मिळवू शकता ते आता जाणून घेऊयात. आयओएस किंवा अँड्रॉइड फोनवर माय एअरटेल अ‍ॅपद्वारे एअरटेल प्लॅन, व्हॅलिडिटी आणि एअरटेल बॅलन्स कसे तपासावे यूजर्स एअरटेलबरोबर प्रीपेड बॅलन्स तीन वेगवेगळ्या मार्गांनी तपासू शकतात, या तीन पद्धतींपैकी पहिली माय एअरटेल अँपद्वारे येते. यासाठी आपण गुगल प्ले स्टोअरवर जाऊन प्रथम ते iOS मध्ये किंवा अँड्रॉइड माय एअरटेल अ‍ॅप असले तरीही ते फोनमध्ये डाउनलोड करणे आवश्यक आहे. यानंतर तुम्हाला या अ‍ॅपवर म्हणजेच माय एअरटेल अ‍ॅप तुमच्या मोबाईल फोन नंबरसह लॉग इन करावे लागेल, त्यानंतर तुम्हाला ओटीपी मिळेल. आपण या ओटीपीमध्ये प्रवेश करून या अ‍ॅपमध्ये लॉग इन करू शकता. एकदा अ‍ॅप ओपन झाल्यावर तुम्हाला प्रीपेड अकाउंटवर क्लिक करावे लागेल, हा पर्याय होम स्क्रीनवर येईल, येथे गेल्यावर तुम्हाला अकाउंट बॅलन्स टॅप करावा लागेल. त्याच टॅबमध्ये यूजर्स त्यांचे डेटा शिल्लक देखील पाहतील. नवीन पॅक खरेदी करण्यासाठी, आपल्याला फक्त ब्राउझ करण्याच्या प्लॅनवर क्लिक करावे लागेल आणि आपल्या आवडीनुसार येथे दिलेल्या प्लॅनपैकी एक निवडावे लागेल. यूएसएसडी कोडद्वारे एअरटेल अकाऊंट आणि डेटा बॅलन्स कसे तपासावे एअरटेलकडे असे अनेक कोड आहेत किंवा असेही म्हणता येईल की तेथे यूएसएसडी कोड आहेत, ज्याद्वारे कोणीही सहजपणे त्यांचे अकाऊंट बॅलन्स आणि डेटा तपासू शकतो, आज आम्ही तुम्हाला अशाच काही कोडबद्दल माहिती देणार आहोत. कोणत्या यूएसएसडी कोडचा वापर करून आपण आपल्या एअरटेल अकाउंट बॅलन्स आणि डेटा बॅलन्स असल्याची माहिती मिळवू शकता. एअरटेलमधील तुमचे मेन बॅलन्स तपासायचे असेल तर तुम्हाला *12310# डायल करावा लागेल, त्यानंतर काही सेकंदातच आपल्याला आपले अकाऊंट बॅलन्स आणि त्यासंदर्भातील सर्व माहिती मिळेल. तुम्हाला एअरटेलच्या यूजर्ससाठी विनामूल्य पाहायला मिळेल. जर ही सेवा विनामूल्य असेल तर आपल्याला अकाऊंट बॅलन्समध्ये शून्य दिसेल. या व्यतिरिक्त तुम्हाला जर तुमच्या इंटरनेटचा बॅलन्स चेक करायचा असेल तर *12310# डायल करावा लागेल, हा कोड मुख्यतः एअरटेल प्रीपेड यूजर्ससाठी आहे. याशिवाय *121 # डायल करून तुम्हाला या सर्व गोष्टींची माहिती सहज मिळू शकेल. येथे आपल्याला आपल्या प्लॅन आणि पॅकबद्दलची सर्व माहिती मिळेल. या व्यतिरिक्त 12113 # डायल करून प्रीपेड मोबाइल नंबर वापरणारे लोक त्यांच्या सध्याच्या पॅक आणि प्लॅनविषयी माहिती मिळवू शकतात. या व्यतिरिक्त एअरटेल यूजर्स त्यांच्या अकाऊंट बॅलन्स तसेच वैधतेची माहिती देखील मिळवू शकतात, यासाठी आपल्याला * 121 * 2 # डायल करावा लागेल. यानंतर, आपल्याला आगामी पॅकबद्दल माहिती हवी असल्यास, आपल्याला 1 प्रविष्ट करावा लागेल, तथापि आपल्याला आपल्या डेटा शिल्लकबद्दल अधिक माहिती हवी असेल तर आपल्याला 2 प्रविष्ट करावे लागेल. तुम्हाला तुमच्या एअरटेल 3G जी किंवा एअरटेल 4G जी च्या नेट बॅलन्स बद्दल माहिती हवी असेल तर तुम्हाला *121 # डायल करा आणि एंटर करा. एअरटेलचे प्रीपेड ग्राहक * 141 # दुप्पट करून काही टॉकटाइम लोन बॅलन्स घेऊ शकतात, परंतु याशिवाय आपण आपली मेन बॅलन्स देखील वाढवू शकता. जर आपण एअरटेलचे 2-G वापरकर्ते असाल आणि आपणास आपला इंटरनेट बॅलन्स तपासायचा असेल तर तुम्हाला *123*9# डायल करावा लागेल. एअरटेल वेब ब्राउझर, एअरटेल अकाऊंट बॅलन्स, व्हॅलिडिटी आणि पॅकद्वारे कसे तपासावे आपल्या अकाऊंटमधील बॅलन्स आणि एअरटेलच्या डेटाविषयी माहिती मिळवू शकता आणि ही पद्धत एअरटेलचा वेब ब्राउझर आहे. आपण एअरटेलच्या वेब ब्राउझरवर जाऊन हे करू शकता. यासाठी आपण एअरटेल वेबसाइटवर जा आणि आपल्या मोबाइल नंबरद्वारे येथे लॉग इन करा. आता आपल्याला येथे आपल्या मोबाइल फोनवर ओटीपी येईल. पहिल्या पानावर तुम्हाला या नंतर आपल्या अ‍ॅक्टिव्ह पॅकशी संबंधित सर्व माहिती मिळेल. त्यानंतर आपण होम स्क्रीनवरच पॅकबद्दलची सर्व माहिती मिळविण्यासाठी व्ह्यू पॅकवर क्लिक करू शकता. एअरटेल पोस्टपेड वापरत असल्यास काय करावे? माय एअरटेल अ‍ॅपसह * 121 # डायल करून आपण आपल्या पोस्टपेड डेटा वापराबद्दल माहिती मिळवू शकता. कस्टमर सपोर्ट नंबर्स, एअरटेल डेटा, एसएमएस बॅलन्स आणि व्हॅलिडिटी इत्यादीद्वारे माहिती कशी मिळवायची याची आपल्याला माहिती दिली जाते की जर आपण एअरटेलचे ग्राहक असाल तर एअरटेलच्या टोल फ्री क्रमांकावर म्हणजेच ग्राहकांना माहिती देता येईल. अशा पद्धतीने तुम्ही तुमचा डेटा बॅलन्स, टॉकटाइम व इतर तपशीलांविषयी बोलू शकता. - तुम्ही केवळ 121 डायल केल्यास आपण एअरटेल कस्टमर सपोर्ट वर सहज पोहोचू शकता.

- तुम्हाला कुठल्याही प्रकारच्या कॉम्प्लिंट इत्यादी प्रविष्ट करायच्या असतील तर त्यासाठी तुम्हाला 198 डायल करावा लागेल.

- जर तुम्हाला एअरटेलच्या क्रमांकावर डीएनडी सक्रिय करायचा असेल तर यासाठी आपल्याला 1909 डायल करावे लागेल.

- एअरटेल इ. रिचार्ज करण्यासाठी तुम्हाला 123 डायल करावे लागेल

