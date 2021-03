मोबाईल हरवलाय घाबरू नका! या टिप्सने काही मिनिटात मिळवा परत 

कोल्हापूर - मोबाईल ही आजच्या दुनियेत प्रत्येकासाठी एक अविभाज्य भाग बनला आहे. काही वेळसुध्दा मोबाईलशिवाय राहणे कठिण बनले आहे. अशात जर तुमचा मोबाईल हरवला तर तुम्ही पुरते गोंधळून जाल. दुसरा मोबाईल घ्यायचा म्हटले तरी डबल गुंतवणूक आली. शिवाय त्यातील फोटो, व्हिडिओ, फोन नंबर अशा कितीतरी गोष्टी परत मिळत नाहीत. परंतु, आम्ही तुम्हाला आज अशा काही सोप्या टिप्स सांगणार ओहोत की ज्यामुळे तुमचा हरवलेला मोबाईल काही मिनिटातच तुम्हाला परत मिळू शकतो. कसा ट्रॅक करणार हरवलेला फोन?

हरवलेला फोन ट्रॅक करण्यासाठी तुम्हाला एका फाईंड माय आयफोनचा वापर करावा लागेल. याशिवाय हरवलेल्या आयफोनला अॅप्पलच्या फॅमील शेअरिंगच्या माध्यमातूनही ट्रॅक करू शकता. यासाठी तुम्हाला गुगल टाईमलाईचाही वापर करावा लागेल. तसेच गुगल फोटोमधूनही तुम्ही प्रयत्न करू शकता. तसेच लोकेशन ट्रॅकिंग अॅपचा वापर करूनही तुम्ही मोबाईल ट्रॅक करू शकता. या सर्व पर्यायांचा वापर करून तुम्ही तुमचा हरवलेला आयफोन शोधू शकता.



असा शोधा हरवलेला मोबाईल

तुमच्या हरवलेल्या मोबाईलमध्ये फाईंड माय आयफोन इनबील्ड असेल तर तुम्हाला तत्काळा पावले उचलावी लागतील. तत्काळ तुमचा मोबाईल लाॅक करा आणि डाटा सुरक्षित ठेवा. आता तुमच्या संगणकावर जावा तेथे icloud.com या वेबसाईटवर जावा. तेथे साईन ईन करा. त्यानंतर फाईंड माय फोनवर क्लिक करा. आता तुम्ही फाईंड माय आयफोनच्या मॅप इंटरफेसमध्ये आहात. येथे ड्राप डाऊन मेणूमध्ये जाऊन आपल्या लाॅस्ट आयफोनवर क्लिक करा. आता तुम्हाला तुमच्या हरवलेल्या फोनचे लोकेशन कळेल. कसा डिलिट करणार तुमच्या हरवलेल्या आयफोनमधील डाटा?

लोकेशन समजल्यानंतर आता तुम्ही इरेस आयफोनवर क्लिक करा. आता तुम्ही तुमचा हरवलेला मोबाईल रिमोटली हॅंडल करू शकता. आता तुमचा सर्व डाटा तेथून इरेश होणार आहे. आता तुमच्या मोबाईलमधील महत्वाचा डाटा काॅपी करा. हा डाटा डिलिट झाल्यानंतर तुम्ही परत एकदा मिळवू शकता.

