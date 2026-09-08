Google Maps ला कसे कळते रस्त्यावरील ट्रॅफिक जाम? जाणून घ्या traffic trackingची इनसाईड स्टोरी...  

How google maps gets traffic data?: आजच्या काळात कुठेही जायचे असल्यास लोक सर्वात आधी गूगल मॅप्सचा (Google Maps) वापर करतात. हे ॲप केवळ योग्य रस्ताच दाखवत नाही, तर रस्त्यावरील ट्रॅफिकची माहिती, ट्रॅफिक जाम आणि गंतव्यस्थानी पोहोचण्याचा सर्वात जलद मार्ग देखील सुचवते. पण, रस्त्यावर ट्रॅफिक जाम आहे हे गूगल मॅप्सला नक्की कसे कळते? यामागे कोणते तंत्रज्ञान काम करते? याविषयीची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे- .स्मार्टफोन डेटा आणि रिअल-टाईम स्पीड ट्रॅकिंगलोकेशन डेटाचा वापर: गूगल मॅप्सच्या ट्रॅफिक डिटेक्ट करण्याचे सर्वात मोठे मूळ स्त्रोत म्हणजे युजर्सचे स्मार्टफोन. जे लोक मोबाईलमध्ये गूगल मॅप्स किंवा इतर गूगल सर्व्हिसेस वापरतात, त्यांच्या लोकेशन आणि मूव्हमेंटचा (Movement) डेटा या तंत्रज्ञानासाठी वापरला जातो.वाहनांच्या वेगाचा अंदाज: जेव्हा एखाद्या रस्त्यावरून अनेक गाड्या जातात, तेव्हा सिस्टीम मोबाईलच्या लोकेशनवरून त्यांच्या वेगाची गणना करते.उदाहरणार्थ: जर एखाद्या रस्त्यावर गाड्या साधारणपणे ५० किमी प्रतितास वेगाने धावत असतील, पण अचानक त्या रस्त्यावरील अनेक उपकरणांची गती खूप मंद झाली, तर गूगल मॅप्सची सिस्टीम लगेच ओळखते की तिथे ट्रॅफिक जाम झाला आहे..Smartwatch Technology: हाताची हालचाल की चालणे? स्मार्टवॉचला कसे कळते तुम्ही किती चाललात? पाहा इनबिल्ट सेन्सर्सचे तंत्रज्ञान....जुना डेटा (Historical Traffic Patterns) आणि AIट्रॅफिक पॅटर्नचा अभ्यास: गूगल मॅप्स फक्त रिअल-टाईम डेटावर अवलंबून नसून जुन्या ट्रॅफिक डेटाचाही (Historical Data) वापर करतो.ऑफिस अव्हर्सचे विश्लेषण: एखाद्या विशिष्ट रस्त्यावर रोज सकाळी किंवा संध्याकाळी ऑफिसच्या वेळेत किती ट्रॅफिक असतो, याचा सखोल डेटा सिस्टीमकडे असतो. या डेटाच्या आधारे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) ट्रॅफिकची अचूक स्थिती दर्शवते..रंगांचा खेळ: ट्रॅफिक लाईन्सचा अर्थगूगल मॅप्सवर दिसणाऱ्या वेगवेगळ्या रंगांच्या लाईन्स रस्त्यावरील ट्रॅफिकची खरी स्थिती दाखवतात-हिरवा रंग (Green): रस्ता पूर्णपणे मोकळा आहे आणि ट्रॅफिक सामान्य आहे.केशरी रंग (Orange): रस्त्यावर गाड्यांचा वेग मंदावला आहे (Slow Traffic).लाल रंग (Red): रस्त्यावर ट्रॅफिक जाम आहे.गडद लाल रंग (Dark Red): रस्त्यावर अत्यंत तीव्र ट्रॅफिक जाम आहे आणि गाड्या खूप संथ गतीने सरकत आहेत..Google Android: गुगलने आणले ५ हाय-टेक फीचर्स! कारमध्ये फोन वापरताना चक्कर येणे बंद; 'मोशन असिस्ट' फीचर कसे करेल काम?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.