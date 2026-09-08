विज्ञान-तंत्र

Google Maps ला कसे कळते रस्त्यावरील ट्रॅफिक जाम? जाणून घ्या traffic trackingची इनसाईड स्टोरी...  

How Google Maps Detects Traffic Jams: तुम्हीच देताय गूगलला ट्रॅफिकची माहिती! स्मार्टफोन लोकेशन डेटा, वाहनांचा वेग आणि जुन्या पॅटर्नचा वापर; जाणून घ्या लाल अन् हिरव्या रंगाच्या लाईन्सचा खरा अर्थ....
How Google Maps Detects Traffic Jams: The Secret Technology Behind Live Updates

How Google Maps Detects Traffic Jams: The Secret Technology Behind Live Updates

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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How google maps gets traffic data?: आजच्या काळात कुठेही जायचे असल्यास लोक सर्वात आधी गूगल मॅप्सचा (Google Maps) वापर करतात. हे ॲप केवळ योग्य रस्ताच दाखवत नाही, तर रस्त्यावरील ट्रॅफिकची माहिती, ट्रॅफिक जाम आणि गंतव्यस्थानी पोहोचण्याचा सर्वात जलद मार्ग देखील सुचवते. पण, रस्त्यावर ट्रॅफिक जाम आहे हे गूगल मॅप्सला नक्की कसे कळते? यामागे कोणते तंत्रज्ञान काम करते? याविषयीची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे-

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