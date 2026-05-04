Horror Feeling Reason : काही घरांमध्ये किंवा विशेष ठिकाणी भीती का वाटते? हे भूत नाही, विज्ञानाने स्पष्ट केलं खरं कारण

कधी कधी एखाद्या खोलीत शिरताच अचानक अंगावर काटा उभा राहतो. काहीच नाही, न प्रकाश चमकतो, न आवाज येतो, तरी मनात भीती, उदासीनता आणि अस्वस्थता जाणवते. 'या जागेला भूत आहे का?' असा प्रश्न अनेकांना पडतो. पण आता विज्ञान याला सोपं स्पष्टीकरण देत आहे. यामागे 'इन्फ्रासाउंड' नावाचं एक अदृश्य आवाजाचं रूप आहे..इन्फ्रासाउंड म्हणजे काय?आपण ऐकू शकतो तो आवाज २० हर्ट्झ ते २०,००० हर्ट्झ दरम्यानचा असतो. त्यापेक्षा खालच्या, २० हर्ट्झखालील आवाजाला इन्फ्रासाउंड म्हणतात. कानांना तो ऐकू येत नाही, पण शरीर त्याचा प्रभाव नक्कीच घेतं. वारा, वीजेच्या पंखे, एअर कंडिशनर, वाहनांचा आवाज, इमारतीतील पाईप्स किंवा नैसर्गिक आपत्तींमुळे हा आवाज निर्माण होतो. तो आवाज सगळीकडे आहे फक्त आपल्याला कळत नाही..Earning Apps : फक्त Instagram आणि YouTube नाही, तर लोक 'हे' 3 ॲप वापरुन कमवत आहेत लाखो रुपये; पाहा कसं वापरायचं?.कॅनडातील मॅकइवान विद्यापीठातील संशोधकांनी यावर एक मनोरंजक प्रयोग केला. ३६ लोकांना एका खोलीत बसवून त्यांना शांत किंवा भीतीदायक संगीत ऐकवलं. यासोबत १८ हर्ट्झचा इन्फ्रासाउंड कधी चालू तर कधी बंद ठेवला. कोणालाही हे सांगितलं नव्हतं की आवाज चालू आहे की नाही.निकाल आश्चर्यकारक होता. ज्या लोकांवर इन्फ्रासाउंडचा प्रभाव होता, त्यांना जास्त चिडचिड, उदास वाटलं आणि संगीतही अधिक दुःखी वाटलं. त्यांच्या लाळेच्या चाचणीत स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोलची पातळी वाढलेली आढळली. कोणालाही तो आवाज ऐकू आला नव्हता, तरी त्यांचं शरीर आणि मन त्याला प्रतिसाद देत होतं..पुरातन चर्च, जुन्या इमारती, बेसमेंट किंवा कारखान्याजवळ अनेकांना भुताटकी वटते ती अशाच इन्फ्रासाउंडमुळे असू शकते. १८-१९ हर्ट्झचा आवाज डोळ्यांना भ्रम दाखवू शकतो आणि मनात अस्वस्थता निर्माण करतो. लोक य भावना भुतांना किंवा आत्म्यांना देतात, पण मुळात ते शरीराचा नैसर्गिक प्रतिसाद असू शकतो..Marriage Numerology : 'या' 3 मुलांकाच्या व्यक्तींच्या नशिबी असतो उशिरा विवाहयोग; ठरता ठरता मोडतं लग्न.संशोधक म्हणतात, हा छोट्या प्रयोगावर आधारित अभ्यास आहे. जास्त संशोधन गरजेचं आहे. पण शहरातल्या रोजच्या आयुष्यात इन्फ्रासाउंड किती प्रभाव टाकतो, याकडे लक्ष द्यायला हवं. महिनो-वर्षानुवर्षे असा आवाज सहन करणं आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकतं.म्हणजे तुमचं घर भूतांनी पछाडलेलं नसेल तर कदाचित भिंतीतून येणारा अदृश्य संदेश तुमच्या मनाशी बोलत असेल. विज्ञान सांगतंय की जे ऐकू येत नाही तेही आपल्यावर प्रभाव टाकू शकतं. पुढच्या वेळी अशी अस्वस्थता जाणवली तर भूत शोधण्यापेक्षा आजूबाजूच्या यंत्रांवर नजर टाका. कदाचित उत्तर तिथेच असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.