विज्ञान-तंत्र

Smart Prepaid Meter : लाईटबिल भरण्याची कटकट संपवा! ५०० रुपयांच्या रिचार्जवर किती दिवस चालतो स्मार्ट प्रीपेड मीटर? पैसे वाचवणार

Smart Prepaid Meter recharge pros and cons explained : स्मार्ट प्रीपेड मीटरमध्ये ५०० रुपयांचा रिचार्ज करून किती दिवस वीज येते? दररोज निश्चित शुल्क कापले जाते यामुळे छोटे रिचार्ज लवकर संपतात. जाणून घ्या पूर्ण गणित आणि बचत टिप्स.
Smart Prepaid Meter 500 rupees recharge validity and electricity bill savings

How many days ₹500 recharge lasts in smart prepaid meter. Get details on daily fixed charges, ₹100/₹200 recharge duration and electricity saving tips for prepaid smart meter

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

आजकाल अनेक घरांमध्ये पारंपरिक वीज मीटर काढून स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसवले जात आहेत. मोबाईल रिचार्जसारखे आगाऊ पैसे भरावे लागतात.

पण १०० रुपयांचा किंवा २०० रुपयांचा रिचार्ज केल्यानंतर काही दिवसांतच बॅलन्स संपल्याचे पाहून ग्राहक हैराण होतात. मीटर खराब आहे की जास्त युनिट्स दाखवत आहे असा संशय येतो. पण खरी कहाणी वेगळी आहे

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