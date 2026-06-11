Smart Prepaid Meter : लाईटबिल भरण्याची कटकट संपवा! ५०० रुपयांच्या रिचार्जवर किती दिवस चालतो स्मार्ट प्रीपेड मीटर? पैसे वाचवणार

आजकाल अनेक घरांमध्ये पारंपरिक वीज मीटर काढून स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसवले जात आहेत. मोबाईल रिचार्जसारखे आगाऊ पैसे भरावे लागतात. पण १०० रुपयांचा किंवा २०० रुपयांचा रिचार्ज केल्यानंतर काही दिवसांतच बॅलन्स संपल्याचे पाहून ग्राहक हैराण होतात. मीटर खराब आहे की जास्त युनिट्स दाखवत आहे असा संशय येतो. पण खरी कहाणी वेगळी आहे.दररोज पैसे का कापले जातात?स्मार्ट मीटरमध्ये फक्त वापरलेल्या विजेचे पैसे नव्हे तर दररोज निश्चित शुल्क, वीज कर आणि मीटर फी देखील कापली जाते. दिवसभर घरात कोणतीही दिव्याच बटण दाबल नाही तरीही काही रक्कम शिल्लकातून जाते. यामुळे छोट्या रिचार्जचे पैसे लवकर संपतात.१०० रुपयांचा रिचार्ज किती दिवस टिकतो?सामान्य कुटुंब जे दिवसाला ३ ते ४ युनिट्स वीज वापरते, त्यांच्यासाठी १०० रुपयांचा रिचार्ज फार काळ टिकत नाही. निश्चित शुल्क वजा केल्यानंतर उरलेल्या पैशात मर्यादित युनिट्स मिळतात. परिणामी हा रिचार्ज केवळ २ ते ३ दिवस पुरतो. म्हणूनच अनेकांना वारंवार रिचार्ज करण्याची गरज भासते..Whatsapp Redesign : तीन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर व्हॉट्सॲपचे धमाकेदार अपडेट! एक टॅपवर सर्व ऑप्शन, कसं वापरायचं? पाहा एका क्लिकवर.२०० रुपयांच्या रिचार्जची स्थिती काय?२०० रुपयांचा रिचार्ज थोडा जास्त काळ टिकतो. घरात फक्त पंखे, टीव्ही, फ्रिज आणि led बल्ब चालत असतील तर हा रिचार्ज ५ ते ७ दिवस पुरू शकतो. मात्र एसी किंवा गिझर सारखी जड उपकरणे चालवली तर हे दिवस लवकर कमी होतात. वापर जास्त असेल तर बॅलन्स पटकन संपते..Light Bill Saving Tips : रात्रभर AC, फॅन चालवूनही वाढवणार नाही वीजबिल; वापरुन पाहा 'या' 7 पैकी एक ट्रिक.५०० रुपयांच्या रिचार्जवर मीटर किती दिवस चालतो?सर्वसाधारण घरगुती वापरात ५०० रुपयांचा रिचार्ज हा सर्वात सोयीस्कर पर्याय आहे. दररोज ३ ते ४ युनिट्स वापर करणाऱ्या कुटुंबासाठी निश्चित शुल्क वजा केल्यानंतर हा रिचार्ज अंदाजे १५ ते १६ दिवस पुरतो. जर घरात एअर कंडिशनर, गिझर किंवा इतर जास्त वीज खाणारी उपकरणे असतील तर हा कालावधी १२-१४ दिवसांवर येऊ शकतो. छोटे रिचार्ज महाग का पडतात?वारंवार १०० रुपयांचे रिचार्ज करणे सोयीचे वाटते, पण प्रत्यक्षात ते महाग ठरते. प्रत्येक वेळी पेमेंट प्लॅटफॉर्म फी लागते आणि बॅलन्स संपल्यास अचानक वीज जाते. त्यामुळे तज्ज्ञ मोठ्या रिचार्जची शिफारस करतात..Fire Safety Tips : घरात ठेवलेल्या 'या' 5 वस्तूंमुळे लागू शकते आग; आजपासूनच घ्या काळजी अन् ठेवा दूर.बॅलन्स लवकर संपू नये यासाठी सोपे उपायगरज नसताना उपकरणे बंद ठेवाएलईडी बल्ब आणि स्टार रेटेड उपकरणे वापराजुनी उपकरणे बदलाएसीचे तापमान २४-२५ अंश ठेवानियमित बॅलन्स आणि वापर तपासावेळेवर मोठा रिचार्ज करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.