Hacking Safety Tips : हॅकर्सच्या हाताला लागलेत तुमचे पर्सनल फोटो अन् पासवर्ड! आत्ताच बदला मोबाईलची 'ही' १ सेटिंग, नाहीतर सगळंच संपेल

तुमच्या फोनमध्ये हॅकर्सचे डोळे आहेत. कारण आता 'नोव्हॉइस' नावाचा भयंकर व्हायरस आला आहे जो फॅक्टरी रीसेट केल्यानंतरही जात नाही. सावध राहा नाहीतर सर्व काही गमावू शकता. अँड्रॉइड फोन वापरणाऱ्या प्रत्येकासाठी एक धोक्याची घंटा वाजली आहे. सायबर सुरक्षा कंपनी मॅकॅफीच्या तज्ज्ञांनी नुकताच शोध लावला आहे की, 'नोव्हॉइस' नावाचा अतिशय खतरनाक आणि डेवलप झालेला मालवेअर गूगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध ५० हून अधिक ॲप्समध्ये लपलेला होता. .या ॲप्सना एकूण २३ लाखांपेक्षा जास्त लोकांनी डाउनलोड केले आहे. हे ॲप्स सिस्टीम क्लीनर, गेम्स आणि फोटो गॅलरीसारखे दिसतात, पण आतून ते अतिशय धोकादायक आहेत.सामान्य व्हायरससारखा नाही हा 'नोव्हॉइस'. तो अँड्रॉइड फोनच्या जुण्या सुरक्षा त्रुटींचा फायदा घेतो आणि फोनला 'रूट ॲक्सेस' मिळवतो. म्हणजे तो फोनच्या आत पूर्ण नियंत्रण घेतो..एकदा नियंत्रण मिळाले की तो तुमचे पासवर्ड, युझरनेम, बँकिंग अॅप्सचा डेटा, गॅलरीतील पर्सनल फोटो आणि इतर संवेदनशील माहिती चोरू शकतो. इतकेच नाही, तो काही अॅप्स डिलीटही करू शकतो किंवा स्वतःला फोनच्या सिस्टीममध्ये इतका खोलवर लपवतो की तो काढणे जवळजवळ अशक्य होते.सगळ्यात मोठा धोका म्हणजे फोन फॅक्टरी रीसेट केल्यानंतरही हा मालवेअर टिकून राहतो..बहुतेक लोक व्हायरस काढण्यासाठी रीसेट करतात पण यावेळी ते काम करत नाही. हॅकर्स तुमच्या पर्सनल आयुष्यात शिरून सर्व काही बघू शकतात हॅकक करू शकतात .कोणाला जास्त धोका? मुख्यतः मे २०२१ नंतर अपडेट न झालेल्या जुने किंवा स्वस्त अँड्रॉइड फोन वापरणाऱ्यांना. आफ्रिकन देशांमध्ये हे प्रकरण जास्त दिसले, पण भारत, अमेरिका आणि युरोपमध्येही काही केसेस नोंदवल्या गेल्या आहेत. नवीन अपडेट असलेले फोन यापासून बरेचसे सुरक्षित आहेत..स्वतःचे संरक्षण कसे करावे?तुमचा फोन नेहमी नवीनतम अँड्रॉइड सुरक्षा अपडेटसह अपडेट ठेवा.प्ले स्टोअरवरून ॲप डाउनलोड करताना रेटिंग, रिव्ह्यू आणि डेव्हलपर नक्की तपासा.अनावश्यक किंवा संशयास्पद ॲप्स इन्स्टॉल करू नका.गूगल प्ले प्रोटेक्ट ऑन ठेवा..गूगलने आता हे धोकादायक ॲप्स प्ले स्टोअरमधून काढून टाकले आहेत. तरीही सावधगिरी हेच सर्वोत्तम संरक्षण आहे. तुमचा फोन जुना असेल तर आजच अपडेट तपासा आणि सुरक्षित राहा. एक छोटीशी चूक तुमचे संपूर्ण डिजिटल आयुष्य हादरवून सोडेल.