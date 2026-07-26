विज्ञान-तंत्र

Ayushman Card : मोबाईलवरून घरबसल्या आयुष्मान कार्ड कसे काढायचे? 5 लाखांपर्यंत मोफत उपचार, वाचा अर्जाची स्टेप-बाय-स्टेप माहिती

What is Ayushman Card and PM-JAY Scheme : आयुष्मान कार्ड कसे मिळवावे? मोबाईलवरून 5 लाखांपर्यंत मोफत उपचार
How to Apply for Ayushman Card on Mobile

How to Apply for Ayushman Card on Mobile

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

आरोग्याच्या खर्चाने हैराण झालेल्या गरिब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी एक चांगली बातमी आहे. सरकारची आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) अंतर्गत आयुष्मान कार्ड घेऊन तुम्ही मोफत उपचार घेऊ शकता. एका वर्षात 5 लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च या कार्डने कव्हर होतो.

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