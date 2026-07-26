Ayushman Card : मोबाईलवरून घरबसल्या आयुष्मान कार्ड कसे काढायचे? 5 लाखांपर्यंत मोफत उपचार, वाचा अर्जाची स्टेप-बाय-स्टेप माहिती

आरोग्याच्या खर्चाने हैराण झालेल्या गरिब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी एक चांगली बातमी आहे. सरकारची आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) अंतर्गत आयुष्मान कार्ड घेऊन तुम्ही मोफत उपचार घेऊ शकता. एका वर्षात 5 लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च या कार्डने कव्हर होतो..आयुष्मान कार्ड म्हणजे काय?हे एक डिजिटल हेल्थ कार्ड आहे. ज्यांना मिळते त्यांना सरकारी आणि खासगी हॉस्पिटलमध्ये कॅशलेस उपचार मिळतात. शस्त्रक्रिया, औषधे, चाचण्या आणि हॉस्पिटलचा खर्च यात समाविष्ट आहे. वय किंवा कुटुंब सदस्यांची संख्या याला मर्यादा नाही..CJP Protest : आंदोलकांचा चेहरा स्कॅन करणाऱ्या AI चा दिल्ली पोलिसांकडून वापर; गोपनीयतेवर प्रश्नचिन्ह, कसं कामं करत हे तंत्रज्ञान?.कोणाला मिळेल आयुष्मान कार्ड?मुख्यतः Socio-Economic Caste Census (SECC) 2011 नुसार आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबांना हे कार्ड मिळते. BPL कुटुंबे, रेशन कार्ड धारक आणि सरकारने मान्यता दिलेल्या कुटुंबांचा यात समावेश आहे..मोबाईलवरून कसे अर्ज कराल?PM-JAY च्या अधिकृत वेबसाइट किंवा Ayushman अॅप डाउनलोड करा.Aadhaar नंबर टाकून पात्रता तपासा.Aadhaar आधारित e-KYC पूर्ण करा.नाव यादीत असल्यास कार्ड डाउनलोड करा..Google Privacy Settings : तुमच्या प्रत्येक हालचालीवर गुगलची नजर? आत्ताच बंद करा 'या' 4 सेटिंग; नाहीतर ट्रॅक होत राहील डेटा.महत्त्वाच्या गोष्टीकार्ड बनवणे पूर्णपणे मोफत आहे.अधिकृत अॅप किंवा वेबसाइटचा वापर करा.Aadhaar लिंक मोबाईल नंबर सक्रिय ठेवा.ऑटो रिन्यूअल किंवा इतर कोणत्याही गोष्टीसाठी पैसे देऊ नका..आयुष्मान कार्ड मिळाल्यानंतर तुम्ही देशभरातील हजारो हॉस्पिटलमध्ये कॅशलेस उपचार घेऊ शकता. गरजू कुटुंबांसाठी ही योजना जीवनदायी ठरू शकते.जर तुमचे नाव यादीत नसेल तर जवळच्या Common Service Centre (CSC) किंवा हॉस्पिटलच्या Ayushman Help Desk वर संपर्क साधा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.