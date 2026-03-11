विज्ञान-तंत्र

Gas Cylinder बूक केलाय? 'या' नंबरवर पाठवा 'हा' मेसेज; एका मिनिटात कळेल कधी होणार डिलिव्हरी, घरबसल्या मिळवा गॅस

LPG Cylinder Online booking process : घरबसल्या व्हॉट्सॲपवर 'Hi' पाठवून भारत गॅस आणि एचपी गॅस सिलेंडर बुक करा. रिअल टाइम डिलिव्हरी स्टेटस मिळवा
Saisimran Ghashi
आजच्या वेगवान युगात गॅस सिलेंडर संपण्याची भीती आता उरलेली नाही. भारत गॅस (Bharat Gas) आणि एचपी गॅस (HP Gas) यांसारख्या कंपन्यांनी आता व्हॉट्सॲप आणि एसएमएसच्या माध्यमातून अत्यंत सोपी यंत्रणा सुरू केली आहे. गॅस बुक करण्यासाठी आता तासनतास एजन्सीच्या फेऱ्या मारण्याची किंवा फोन लावण्याची गरज नाही. तुम्ही घरबसल्या तुमच्या स्मार्टफोनवरून अवघ्या काही सेकंदात बुकिंग करू शकता आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तुमच्या सिलेंडरची डिलिव्हरी कधी होणार याची रिअल टाइम माहिती मिळवू शकता.

