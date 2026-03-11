Gas Cylinder बूक केलाय? 'या' नंबरवर पाठवा 'हा' मेसेज; एका मिनिटात कळेल कधी होणार डिलिव्हरी, घरबसल्या मिळवा गॅस

आजच्या वेगवान युगात गॅस सिलेंडर संपण्याची भीती आता उरलेली नाही. भारत गॅस (Bharat Gas) आणि एचपी गॅस (HP Gas) यांसारख्या कंपन्यांनी आता व्हॉट्सॲप आणि एसएमएसच्या माध्यमातून अत्यंत सोपी यंत्रणा सुरू केली आहे. गॅस बुक करण्यासाठी आता तासनतास एजन्सीच्या फेऱ्या मारण्याची किंवा फोन लावण्याची गरज नाही. तुम्ही घरबसल्या तुमच्या स्मार्टफोनवरून अवघ्या काही सेकंदात बुकिंग करू शकता आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तुमच्या सिलेंडरची डिलिव्हरी कधी होणार याची रिअल टाइम माहिती मिळवू शकता..भारत गॅस (Bharat Gas) अपडेट्सभारत गॅसच्या ग्राहकांसाठी व्हॉट्सॲप हे एक वरदान ठरत आहे. तुम्हाला फक्त 1800224344 या अधिकृत क्रमांकावर 'Hi' किंवा 'Book' असा मेसेज पाठवायचा आहे. एकदा बुकिंग झाले की तुमच्या सिलेंडरचा प्रवास कुठपर्यंत पोहोचला आहे हे जाणून घेण्यासाठी तुम्ही याच नंबरवर 'Status' असा मेसेज पाठवू शकता. अवघ्या एका मिनिटात तुम्हाला तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर डिलिव्हरीची अंदाजित वेळ आणि तारीख कळवली जाते ज्यामुळे तुम्हाला सिलेंडर घेण्यासाठी घरी थांबण्याचे नियोजन करणे सोपे जाते..Electricity Bill Reducing Tips : उन्हाळ्यात वीज बिल कमी करायचय? वापरुन बघा 'या' 3 सोप्या ट्रिक्स; हळू हळू चालू लागेल मीटर.एचपी गॅस (HP Gas) सोयीसुविधाएचपी गॅसने देखील आपल्या ग्राहकांसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला आहे. एचपी गॅस बुक करण्यासाठी तुम्ही 9222201122 या व्हॉट्सॲप नंबरचा वापर करू शकता. बुकिंग पूर्ण झाल्यानंतर, तुमच्या डिलिव्हरीची सद्यस्थिती तपासण्यासाठी तुम्ही 'Status' हा कीवर्ड वापरून माहिती मिळवू शकता. याशिवाय 'HP Pay' ॲपच्या मदतीने तुम्ही केवळ बुकिंगच नाही तर पेमेंट देखील डिजिटल पद्धतीने करू शकता. यामुळे रोख पैशांची चिंता मिटते आणि पारदर्शक व्यवहार पूर्ण होतो..Dmart Sale : डीमार्टमध्ये मार्च स्पेशल 'या' 5 ऑफर्स सुरू आहेत; 50% पासून 80% पर्यंत डिस्काउंट, पाहा एका क्लिकवर.स्मार्ट टीप आणि खबरदारीसिलेंडरची डिलिव्हरी ट्रॅक करताना एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा की ही सर्व प्रक्रिया तुमच्या गॅस एजन्सीकडे नोंदणीकृत असलेल्या मोबाईल नंबरवरूनच करणे आवश्यक आहे. जर तुमचा नंबर बदलला असेल, तर तो प्रथम अपडेट करून घ्या. तसेच, सिलेंडर डिलिव्हरीला आल्यावर कंपनीकडून मिळणारा 'DAC' (Delivery Authentication Code) डिलिव्हरी बॉयला दिल्यानंतरच प्रक्रिया पूर्ण होते. या स्मार्ट सुविधांमुळे आता गॅस संपण्याच्या टेन्शनपासून तुमची कायमची सुटका झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.