Dark Web : एक क्लिक अन् सगळंकाही हॅक! काय आहे डार्क वेब? सुरक्षेसाठी 'हे' एकदा बघाच

डार्क वेब हा इंटरनेटचा गुप्त भाग आहेजिथे हॅकर्स बेकायदेशीर कामे करतात.गुगलच्या 'डार्क वेब रिपोर्ट' फीचरद्वारे तुमचा ईमेल सुरक्षित आहे का ते तपासा..आजच्या डिजिटल युगात इंटरनेट हा आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. ऑनलाइन शॉपिंगपासून ते माहिती शोधण्यापर्यंत, स्मार्टफोन आणि इंटरनेटशिवाय काहीच शक्य नाही. पण या सुविधेसोबतच एक धोका देखील आहे डार्क वेब. दररोज फसवणूक आणि घोटाळ्यांच्या घटना समोर येत आहेत. हॅकर्स वैयक्तिक माहिती चोरून आर्थिक नुकसान करतात. जर तुमचा ईमेल किंवा डेटा डार्क वेबवर पोहोचला तर तुम्हीही या फसवणुकीचे बळी ठरू शकता..डार्क वेब म्हणजे काय?आपण रोज वापरतो ते इंटरनेट म्हणजे सरफेस वेब जिथे गुगलसारखी सर्च इंजिन्स वेबसाइट्स इंडेक्स करतात. पण डार्क वेब हे इंटरनेटचे एक लपलेली जग आहे जिथे सर्च इंजिन्स पोहोचू शकत नाहीत. यासाठी खास ब्राउझर आणि लॉगिन आवश्यक आहे. हॅकर्स याचा वापर बेकायदेशीर कामांसाठी करतात जसे की डेटा चोरी, फसवणूक किंवा बेकायदा व्यवहार. याशिवाय डीप वेब नावाचे आणखी एक जग आहे जिथे ऑनलाइन बँकिंग, क्लाउड स्टोरेज किंवा सरकारी पोर्टल्ससाठी डेटा सुरक्षित ठेवला जातो..मार्केटमध्ये झाली गेमचेंजर मोबाईलची एन्ट्री; Realme Neo 7 Turbo AI झाला लाँच, दमदार फीचर्स अन् किंमत फक्त....तुमचा ईमेल डार्क वेबवर आहे का?गुगलने यासाठी एक खास फीचर आणले आहे, ज्याद्वारे तुम्ही तुमचा जीमेल आयडी डार्क वेबवर आहे का हे तपासू शकता. यासाठी गुगल अॅप उघडा, प्रोफाइलवर टॅप करून 'तुमचे Google खाते व्यवस्थापित करा' निवडा. त्यानंतर सुरक्षा टॅबमधील 'डार्क वेब रिपोर्ट'वर जा, 'Start Monitoring' निवडा आणि परवानगी द्या. यानंतर तुम्हाला तुमच्या ईमेलच्या सुरक्षिततेबाबत रिपोर्ट मिळेल..Nikita Bier : ट्वीट करा अन् पैसे कमवा! कंपनीच्या मालकाने दिला खास मंत्र, नेमकं कसं असेल काम? जाणून घ्या.सुरक्षित राहण्यासाठी काय कराल?जर तुमचा ईमेल डार्क वेबवर आढळला तर तातडीने पासवर्ड बदला आणि टू फॅक्टर ऑथेंटिकेशन सक्रिय करा. सायबर गुन्हेगारांपासून स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी सतर्क राहा. तुमच्या डिजिटल सुरक्षेची काळजी घ्या कारण सावधगिरी हाच संरक्षणाचा सर्वोत्तम मार्ग आहे.FAQs What is the Dark Web? / डार्क वेब म्हणजे काय?डार्क वेब हे इंटरनेटचे गुप्त भाग आहे, जिथे सर्च इंजिन्स पोहोचू शकत नाहीत आणि बेकायदेशीर कामांसाठी विशेष ब्राउझरद्वारे याचा वापर केला जातो.How can I check if my email is on the Dark Web? / माझा ईमेल डार्क वेबवर आहे का हे मी कसे तपासू?गुगल अॅपद्वारे 'डार्क वेब रिपोर्ट' फीचर वापरून तुम्ही तुमचा जीमेल आयडी तपासू शकता आणि सुरक्षिततेचा अहवाल मिळवू शकता.What should I do if my email is found on the Dark Web? / माझा ईमेल डार्क वेबवर आढळल्यास काय करावे?तातडीने पासवर्ड बदला, टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन सक्रिय करा आणि सायबर सुरक्षेसाठी सतर्क राहा.What is the difference between Deep Web and Dark Web? / डीप वेब आणि डार्क वेबमधील फरक काय आहे?डीप वेबमध्ये सुरक्षित डेटा (जसे बँकिंग, सरकारी पोर्टल) ठेवला जातो, तर डार्क वेब बेकायदेशीर कामांसाठी वापरला जातो.How can I protect myself from Dark Web threats? / डार्क वेबच्या धोक्यांपासून मी स्वतःचे रक्षण कसे करू?नियमितपणे पासवर्ड अपडेट करा, टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन वापरा आणि संशयास्पद लिंक किंवा ईमेलवर क्लिक करू नका.