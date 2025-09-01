Password Hack : तुमचा पासवर्ड लीक झालाय असं वाटतंय का? चुटकीसरशी माहिती करा एका क्लिकवर

डिजिटल युगात सायबर गुन्हेगारांकडून वैयक्तिक माहिती लीक होण्याचा धोका वाढला आहे. तुमचा पासवर्ड लीक झाला आहे असे वाटत असल्यास चिंता करू नकाआम्ही दिलेल्या सोप्या स्टेप्स फॉलो करून तुम्ही पासवर्ड रीकवर करू शकता.आजच्या डिजिटल युगात सायबर गुन्हेगार प्रत्येक क्षणी तुमच्या वैयक्तिक माहितीवर डोळा ठेवून असतात. ईमेल, पासवर्ड किंवा अन्य कोणती संवेदनशील माहिती लीक झाल्यास तुम्हाला आर्थिक फसवणूक, ओळख चोरी होणे यासारख्या गंभीर धोक्यांना सामोरे जावे लागू शकते. पण काळजी करू नका. तुमचा पासवर्ड लीक झाला आहे की नाही, हे तपासणे आता एकदम सोपे झाले आहे..तुम्ही https://haveibeenpwned.com या वेबसाइटवर जाऊन तुमचा ईमेल अॅड्रेस टाकून काही क्षणांत तुमच्या पासवर्डच्या सुरक्षिततेची खात्री करू शकता. वेबसाइट तुम्हाला सांगेल की तुमचा डेटा कधी आणि कसा लीक झाला आहे. याशिवाय गुगल पासवर्ड चेकअप टूलद्वारे अँड्रॉइड वापरकर्ते त्यांच्या गुगल अकाउंटमधील सिक्युरिटी सेक्शनमध्ये पासवर्ड तपासू शकतात. आयफोन वापरकर्त्यांसाठी अॅपल आयक्लॉड कीचेन पासवर्ड मॉनिटरिंग टूल उपलब्ध आहे..सुरू झाला फ्लिपकार्टचा Freedom Sale; स्मार्टफोनवर मिळतोय 60% पर्यंत बंपर डिस्काउंट, सर्व ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर...मोजिला फायरफॉक्स, मायक्रोसॉफ्ट एज यांसारख्या ब्राउझरमध्येही पासवर्ड तपासणीचा पर्याय आहे. लास्टपास, पासवर्ड, बिटवर्डन किंवा कीपर यांसारखी टूल्स लीक झाल्यास तात्काळ अलर्ट देतात. जर तुमचा पासवर्ड लीक झाल्याचे आढळले तर घाबरू नका. झटपट तुमच्या ईमेल आणि संबंधित सर्व अकाउंट्सचे पासवर्ड बदला..खुशखबर! Samsung Galaxy S24 Ultra स्मार्टफोनवर चक्क 50 हजारचा डिस्काउंट, ऑफर पाहा एका क्लिकवर.सोशल मीडियावर टू फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) सुरू करा जेणेकरून तुमच्या परवानगीशिवाय कोणीही लॉग इन करू शकणार नाही. अनोळखी ईमेल, संदेश किंवा लिंक्सवर क्लिक करणे टाळा.वेळोवेळी पासवर्ड बदलणे आणि सतर्क राहणे हा सायबर सुरक्षेचा मूलमंत्र आहे. तुमची माहिती हॅकर्सच्या हाती लागण्यापासून वाचवण्यासाठी आजच अगदी सोप्या स्टेप्स घ्या. तुमचा डेटा सुरक्षित ठेवा कारण डिजिटल जगात सावधगिरी हाच सर्वोत्तम बचाव आहे.FAQs How can I check if my password has been leaked?माझा पासवर्ड लीक झाला आहे का हे मी कसे तपासू शकतो?तुम्ही https://haveibeenpwned.com वर तुमचा ईमेल पत्ता टाकून पासवर्ड लीक झाला आहे का हे तपासू शकता.What should I do if my password is compromised?माझा पासवर्ड लीक झाला तर मी काय करावे?त्वरित सर्व अकाउंट्सचे पासवर्ड बदला आणि टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) सक्रिय करा.Which tools can help monitor password security?पासवर्ड सुरक्षेसाठी कोणती साधने उपयुक्त आहेत?गुगल पासवर्ड चेकअप, अॅपल आयक्लॉड कीचेन, लास्टपास, बिटवर्डन आणि मोजिला फायरफॉक्स ही साधने उपयुक्त आहेत.Why is two-factor authentication important?टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन का महत्त्वाचे आहे?2FA तुमच्या अकाउंटला अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते, ज्यामुळे हॅकर्सना प्रवेश मिळणे कठीण होते.How often should I change my passwords?मी माझा पासवर्ड किती वेळा बदलावा?दर 3-6 महिन्यांनी पासवर्ड बदलणे आणि प्रत्येक अकाउंटसाठी वेगळा पासवर्ड वापरणे उचित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.