LPG Subsidy Checking Process : गॅस सिलेंडरची सबसिडी जमा झाली की नाही? घरबसल्या एका मिनिटात 'या' लिंकवर करा चेक

१. अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यासर्वात आधी तुमच्या मोबाईल किंवा संगणकावर 'www.mylpg.in' हे अधिकृत पोर्टल उघडा. होमपेजवर तुम्हाला भारत गॅस (Bharat Gas), एचपी गॅस (HP Gas) आणि इंडेन (Indane) अशा तीन गॅस कंपन्यांच्या सिलेंडर्सचे फोटो दिसतील. तुमचे ज्या कंपनीचे कनेक्शन आहे, त्या सिलेंडरच्या फोटोवर क्लिक करा. यामुळे तुम्ही त्या विशिष्ट कंपनीच्या सबसिडी पोर्टलवर पोहोचाल. .२. 'Give Your Feedback' पर्याय निवडाकंपनीच्या पेजवर गेल्यावर तुम्हाला विविध पर्यायांची यादी दिसेल. तिथे 'Give Your Feedback Online' किंवा 'Feedback' या पर्यायावर क्लिक करा. त्यानंतर एक नवीन पेज उघडेल, जिथे तुम्हाला 'LPG' हा आयकॉन निवडायचा आहे. यानंतर 'Category' मध्ये 'Subsidy Related (PAHAL)' हा पर्याय निवडा आणि 'Sub Category' मध्ये 'Subsidy Not Received' यावर क्लिक करा. .३. खाते पडताळणी करापुढील स्क्रीनवर तुम्हाला तुमची ओळख पटवण्यासाठी दोन पर्याय दिले जातील. पहिला म्हणजे तुमच्या गॅस कनेक्शनशी लिंक असलेला 'रजिस्टर मोबाईल नंबर' आणि दुसरा म्हणजे तुमचा '१७ अंकी एलपीजी आयडी'. यापैकी कोणताही एक तपशील भरून 'Submit' बटणावर क्लिक करा. जर तुमच्याकडे आयडी नसेल, तर तुम्ही ग्राहक क्रमांक आणि वितरकाचे नाव टाकूनही शोध घेऊ शकता..४. सबसिडीचा तपशील तपासामाहिती सबमिट केल्यानंतर, तुमच्या स्क्रीनवर मागील काही महिन्यांच्या सिलेंडर्सचा पूर्ण इतिहास (Booking History) दिसेल. यामध्ये तुम्ही सिलेंडर कधी बुक केला, तो कधी डिलिव्हर झाला आणि किती सबसिडी रक्कम कोणत्या तारखेला तुमच्या कोणत्या बँक खात्यात जमा झाली, याची सविस्तर माहिती दिली असेल. जर सबसिडी जमा झाली नसेल तर तुम्ही तिथेच ऑनलाइन तक्रार देखील नोंदवू शकता.