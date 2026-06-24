विज्ञान-तंत्र

Water TDS Checker : तुमच्या घरी येणारं पाणी पिण्यासाठी सुरक्षित आहे का? पिनकोड टाकून शुद्धता चेक करा एका क्लिकवर

Atomberg Water Checker: नळाचं पाणी किती शुद्ध? आता पिनकोड टाकताच समजेल TDS लेव्हल
Check Drinking Water Quality: Atomberg Launches PIN Code-Based TDS Tool

Check Drinking Water Quality: Atomberg Launches PIN Code-Based TDS Tool

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Atomberg Water Quality Checker : आपल्या घरात रोज येणारं पाणी पिण्यासाठी किती सुरक्षित आहे, याचा विचार कधी केलाय? चव बघून किंवा स्वच्छ दिसतं म्हणून आपण ते पितो. पण अनेकदा हे पाणी आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकतं. उच्च TDS पातळी आणि इतर प्रदूषकांमुळे नकळतपणे आजार होण्याची शक्यता असते. आता मात्र या चिंतेला पूर्णविराम मिळणार आहे

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