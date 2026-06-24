Water TDS Checker : तुमच्या घरी येणारं पाणी पिण्यासाठी सुरक्षित आहे का? पिनकोड टाकून शुद्धता चेक करा एका क्लिकवर

Atomberg Water Quality Checker : आपल्या घरात रोज येणारं पाणी पिण्यासाठी किती सुरक्षित आहे, याचा विचार कधी केलाय? चव बघून किंवा स्वच्छ दिसतं म्हणून आपण ते पितो. पण अनेकदा हे पाणी आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकतं. उच्च TDS पातळी आणि इतर प्रदूषकांमुळे नकळतपणे आजार होण्याची शक्यता असते. आता मात्र या चिंतेला पूर्णविराम मिळणार आहे.भारतातील घरगुती उपकरणं बनवणारी प्रसिद्ध स्टार्टअप कंपनी 'अॅटमबर्ग'ने एक अद्भुत आणि मोफत साधन लाँच केलं आहे. आता तुम्हाला प्रयोगशाळेत जाण्याची किंवा महागडी मशीन घेण्याची गरज नाही. फक्त घर बसल्या तुमचा पिनकोड टाकला की, तुमच्या परिसरातील पाण्याची गुणवत्ता आणि TDS पातळी क्षणार्धात समोर येईल..Internet Tricks : मोबाईलचं 4G नेटवर्क पळेल 5G सारखं; सुपरफास्ट इंटरनेटसाठी वापरुन बघा 'ही' सिक्रेट ट्रिक, खूप कमी लोकांना आहे माहिती.कंपनीने एक वर्षाहून अधिक काळ मेहनत घेतली. त्यांच्या हजारो स्मार्ट वॉटर प्युरिफायरमधील सेन्सरमधून गोळा केलेल्या माहितीचा वापर करून हा डेटाबेस तयार करण्यात आला. याशिवाय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जल जीवन मिशन आणि भूजल मंडळ यांच्या सार्वजनिक माहितीचाही समावेश आहे. .सर्व डेटा पूर्णपणे अनामिक ठेवला जातो. तुमचं नाव, पत्ता किंवा मशीन ID यासारखी कोणतीही खासगी माहिती वापरली जात नाही. सरासरी काढून फक्त परिसरातील एकूण चित्र दाखवलं जातं. जसं गूगल मॅप्स वाहतूक कोंडी दाखवतं, तसंच हे साधन काम करतं.अॅटमबर्गचे सह-संस्थापक अरिंदम पॉल यांनी एक्स (X) वर ही घोषणा करताना सांगितलं की, सामान्य माणसाला पाण्याबद्दल अचूक कल्पना यावी हाच उद्देश आहे..PUC नियमांमध्ये मोठा बदल! नवीन वाहनधारकांना मिळणार खास सूट; पण जुनी गाडीधारकांच्या अडचणी वाढणार? जाणून घ्या RTOचा प्लॅन.कसं तपासाल?गुगलवर ‘Atomberg Water Quality’ सर्च करा आणि तुमचा पिनकोड टाका. स्क्रीनवर अहवाल येईल. त्यात तुमच्या भागातील TDS पातळी, पाण्याच्या गुणवत्तेत होणारे बदल, नळाच्या पाणी आणि भूगर्भातील पाण्यातील फरक यासारखी महत्त्वाची माहिती असेल. उपलब्ध डेटा पुरेसा असेल तर हानिकारक रसायनांची माहितीदेखील मिळेल..कंपनीने स्पष्ट केलं आहे की, हे साधन प्रयोगशाळेतील पूर्ण चाचणीचा पर्याय नाही. हा एक विश्वसनीय अंदाज आहे, जो तुमच्या सोयीसाठी वापरा.आता प्रत्येकाला आपल्या कुटुंबासाठी सुरक्षित पाणी आहे की नाही, हे जाणून घेणं सोपं झालं आहे. तुमचा पिनकोड टाका आणि आजच तपासा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.