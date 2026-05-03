CIBIL स्कोर चेक करायला एक रुपयाही होणार नाही खर्च; काही सेकंदात मिळेल संपूर्ण रिपोर्ट, 'इथे' पाहा एका क्लिकवर

आजच्या डिजिटल युगात आर्थिक व्यवहार करताना 'CIBIL Score' अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. तुम्हाला नवीन कर्ज घ्यायचे असो किंवा क्रेडिट कार्ड मिळवायचे असो, तुमचा क्रेडिट स्कोअर उत्तम असणे ही पहिली अट असते. अनेकवेळा लोक आपला रिपोर्ट पाहण्यासाठी पैसे खर्च करतात किंवा क्लिष्ट प्रक्रियेत अडकतात. मात्र आता तंत्रज्ञानाच्या मदतीने तुम्ही एका रुपयाचाही खर्च न करता केवळ काही सेकंदात तुमचा संपूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट मिळवू शकता. तुमच्या आर्थिक नियोजनाला गती देण्यासाठी आणि तुमची पत तपासण्यासाठी ४ सोप्या आणि प्रभावी टेक ट्रिक्स तुम्हाला नक्कीच फायदेशीर ठरतील..१. अधिकृत CIBIL वेबसाइटवरून मोफत वार्षिक रिपोर्टरिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार, CIBIL ही संस्था प्रत्येक नागरिकाला वर्षातून एकदा मोफत क्रेडिट रिपोर्ट देण्यास बांधील आहे. यासाठी तुम्हाला CIBIL च्या अधिकृत वेबसाइटवर (cibil.com) जाऊन 'Free Annual Credit Score' पर्यायावर क्लिक करावे लागेल. तुमचे नाव, पॅन कार्ड नंबर आणि ईमेल आयडी नोंदवल्यानंतर तुमच्या खात्याची पडताळणी केली जाते. एकदा पडताळणी पूर्ण झाली की तुम्हाला तुमचा संपूर्ण रिपोर्ट pdf स्वरूपात मिळतो. ही पद्धत अत्यंत सुरक्षित असून यात तुम्हाला तुमच्या सर्व जुन्या कर्जांची आणि पेमेंट हिस्ट्रीची अचूक माहिती मिळते..२. बँकिंग अॅप्सचा वापर (Net Banking/Apps)जर तुमचे HDFC, ICICI किंवा Kotak सारख्या मोठ्या बँकेत खाते असेल तर तुम्ही त्या बँकेचे मोबाइल अॅप वापरूनही मोफत स्कोअर पाहू शकता. बँका त्यांच्या ग्राहकांसाठी ही सुविधा 'Offer' किंवा 'Loans' सेक्शनमध्ये उपलब्ध करून देतात. नेट बँकिंगमध्ये लॉगिन केल्यावर 'Check My Score' या बटणावर क्लिक करताच तुमचा रिअल टाइम डेटा समोर येतो. ही ट्रिक विशेषतः अशा लोकांसाठी उत्तम आहे जे वारंवार आपला स्कोअर ट्रॅक करू इच्छितात कारण बँका दर महिन्याला हा रिपोर्ट मोफत अपडेट करत असतात..३. 'OneScore' आणि 'Paytm' सारख्या फिनटेक प्लॅटफॉर्मआजकल Paytm, OneScore आणि Google Pay सारख्या अॅप्सनी क्रेडिट स्कोअर चेक करणे अतिशय सोपे केले आहे. तुम्हाला फक्त या अॅप्समधील 'Credit Score' पर्यायावर जाऊन तुमचा पॅन नंबर आणि मोबाईल नंबर टाकायचा असतो. या अॅप्सचा मुख्य फायदा असा की ते केवळ स्कोअर सांगत नाहीत तर तुमचा स्कोअर का कमी झाला आहे किंवा तो कसा वाढवता येईल याचे सविस्तर विश्लेषण देतात. यातील इंटरफेस अतिशय युजर फ्रेंडली असल्याने कोणताही तांत्रिक अनुभव नसलेली व्यक्तीही सहजपणे आपला रिपोर्ट वाचू शकते..४. व्हॉट्सअॅप (WhatsApp) द्वारे त्वरित माहितीसर्वात नवीन आणि सोपी ट्रिक म्हणजे व्हॉट्सअॅपचा वापर. Experian किंवा Wishfin सारख्या कंपन्यांनी आता व्हॉट्सअॅपवर चॅट बॉट सुविधा सुरू केली आहे. तुम्हाला फक्त त्यांच्या अधिकृत नंबरवर 'Hi' असा मेसेज पाठवायचा असतो. त्यानंतर बॉट तुम्हाला तुमची काही प्राथमिक माहिती विचारतो आणि काही सेकंदातच तुमचा रिपोर्ट थेट व्हॉट्सअॅप चॅटवर पाठवला जातो. ही ट्रिक अशा लोकांसाठी वरदान आहे ज्यांना कोणतीही मोठी वेबसाइट उघडण्याची किंवा जड अॅप्स डाउनलोड करण्याची इच्छा नसते.