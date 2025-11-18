Mobile Storage : मोबाईल स्टोरेज फुल झालंय? चिंता कशाला करताय..एकही फोटो-व्हिडिओ डिलिट न करता मिळेल मोठा स्पेस, सोपी ट्रिक बघाच

Mobile Storage free up tricks : आजकाल स्मार्टफोन आपल्या आयुष्याचा महत्वाचा भाग बनला आहे. फोटो-व्हिडिओ काढणे, गाणी ऐकणे, सोशल मीडिया, बँकिंग, शॉपिंग सगळं फोनमध्येच करतो.. पण अचानक एक दिवस फोन स्लो चालू लागतो, अॅप्स उघडत नाहीत, स्टोरेज फूल झालय असं मेसेज येतो आणि टेन्शन वाढतं. सर्वात जास्त भीती वाटते ती प्रेमाने काढलेले फोटो-व्हिडिओ डिलीट करावे लागतील म्हणून. पण आता काळजी करू नका..तुमचे आवडते फोटो, व्हिडिओ, चॅट्स काहीही डिलीट करायची गरज नाही. फक्त या चार सोप्या ट्रिक्स वापरा आणि काही मिनिटांत तुमच्या फोनमध्ये पुन्हा भरपूर जागा तयार होईल..1. अॅप्सची कॅशे लगेच साफ कराWhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube या अॅप्सचा रोज वापर करतो ना? या अॅप्समधला तात्पुरता डेटा म्हणजे कॅशे (Catche) हळूहळू खूप जागा व्यापून टाकतो.कसं करायचं?सेटिंग्ज-- अॅप्स -- ज्या अॅपची जागा जास्त दिसते त्यात जा -- "Clear Cache" वर क्लिक करा.आणि फक्त 2 मिनिटांत 1-2 GB जागा मोकळी होईल.Hotstar सब्स्क्रिप्शन पूर्णपणे फ्री! सोबत मिळणार 15GB डेटा, काय आहे हा धमाकेदार प्लॅन? जाणून घ्या.2. न वापरणारी अॅप्स ऑफलोड करातुमच्याकडे 10-15 मोठी गेम्स किंवा कधीही न उघडलेली अॅप्स आहेत का? ती पूर्ण डिलीट करायची गरज नाही.Android व iPhone दोन्हीमध्ये Offload Unused Apps नावाचं जबरदस्त फीचर आहे.हे फीचर अॅप काढून टाकतं पण त्याचा डेटा (लॉगिन, सेटिंग्ज) जपून ठेवतं. पुन्हा इन्स्टॉल केलं की सगळं तसंच मिळतं..सेटिंग्ज -- स्टोरेज -- Offload Unused Apps -- एका क्लिकमध्ये 5-10 GB जागा मोकळी होईल.VIP Mobile Number Process : घरबसल्या तुम्हाला मिळेल VIP मोबाईल नंबर; 10 मिनिटात कन्फर्म फ्री रजिस्ट्रेशन, सीक्रेट ट्रिक पाहा.3. डाउनलोड फोल्डर आणि जुन्या फाइल्स पाहाWhatsApp मधून आलेले Good Morning चे फोटो, जुने PDF, मीम्स, रील्स डाउनलोड केलेले व्हिडिओ... हे सगळं डाउनलोड फोल्डरमध्ये पडलेलं असतं.फाइल मॅनेजर उघडा - Downloads -- जे आता नको ते सिलेक्ट करून डिलीट करा.अनेकांना यातूनच 3-4 GB जागा मिळते.4. ट्रॅश/रिसायकल बिन रिकामं करातुम्ही गॅलरीतून फोटो डिलीट केला तरी तो 30 दिवस Recently Deleted किंवा Trash मध्ये राहतो आणि जागा व्यापतो.गॅलरी -- Albums - Recently Deleted -- Delete All करा.WhatsApp च्या ट्रॅशमध्ये पण तेच करा.. या चार सोप्या स्टेप्स केल्यावर तुमचा फोन पुन्हा नव्यासारखा स्पीडने चालेल. आणि हो एकही आठवण डिलीट करावी लागणार नाही..आता लगेच ट्राय करून बघा आणि कमेंटमध्ये सांगा तुमच्या मोबाईल मधली किती GB जागा मोकळी झाली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.