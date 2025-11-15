Ayushman Bharat : अलर्ट! 5 लाखपर्यंतचे मोफत उपचार होतील बंद; आयुष्मान कार्ड असल्यास अजिबात करू नका 'ही' 1 चूक, मिळणार नाही कोणतीच सुविधा

देशातील लाखो गरीब कुटुंबांसाठी आयुष्मान भारत योजना ही जीवनवाहिनी ठरली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबांना दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत वैद्यकीय उपचार मिळतात. रुग्णालयात दाखल होणे, शस्त्रक्रिया किंवा महागडे औषधोपचार सर्व काही मोफत मिळते. पण आता एक धोक्याची घंटा वाजली आहे. सरकारने नवे नियम आणले असून आयुष्मान कार्डधारकांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास कार्ड रद्द होऊ शकते. याचा थेट परिणाम तुमच्या मोफत उपचारांवर होईल. रुग्णालय उपचार नाकारू शकते किंवा नाव यादीतून काढले जाईल. लाखो लाभार्थी अडचणीत येऊ शकतात.का आहे ई-केवायसी इतके क्रिटिकल?सरकारच्या मते, ही प्रक्रिया फसवणूक थांबवते आणि खरे पात्र लाभार्थीच फायदे घेतील याची हमी देते. बनावट कार्डे किंवा चुकीची माहिती रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. पण चिंता करू नका..ही प्रक्रिया अतिशय सोपी आणि जलद आहे. यासाठी फक्त चार पर्याय उपलब्ध आहेत.. ओटीपी पडताळणी, फिंगरप्रिंट, आयरीस स्कॅन किंवा फेस ऑथेंटिकेशन. घरबसल्या मोबाईलवर किंवा जवळच्या सीएससी केंद्रातून मिनिटांत पूर्ण करा..Motorola Discount : मोटोरोलाचा ब्रँड 5G मोबाईल चक्क 3 हजारात; कुठं सुरुय ही 50% डिस्काउंट ऑफर? पाहा एका क्लिकवर.आयुष्मान अॅपने घरी बसून ई-केवायसी कशी कराल?१. गुगल प्ले स्टोअरवर ‘आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन’, ‘आभा’ किंवा ‘आयुष्मान अॅप’ शोधा. अधिकृत अॅप डाउनलोड करा.२. भाषा निवडा, मोबाईल नंबरने लॉगिन करा. ओटीपी टाका.३. होम पेजवर ‘आयुष्मान कार्ड’ किंवा ‘जनरेट आयुष्मान कार्ड’ क्लिक करा. नंतर ‘कंप्लीट ई-केवायसी’ निवडा.४. ओटीपीद्वारे आधार ई-केवायसी करा. आधार नंबर टाका, लिंक मोबाईलवर ओटीपी येईल. टाका आणि पूर्ण!५. शेवटी ‘जनरेट आयुष्मान कार्ड’ क्लिक करून पीडीएफ डाउनलोड करा..Motorola Discount : मोटोरोलाचा ब्रँड 5G मोबाईल चक्क 3 हजारात; कुठं सुरुय ही 50% डिस्काउंट ऑफर? पाहा एका क्लिकवर.ही प्रक्रिया पूर्ण केल्याने तुमचे कार्ड सक्रिय राहील आणि ५ लाखांचे suसुरक्षा कवच कायम मिळेल. सरकारने लाखो लोकांना याचा लाभ दिला आहे, पण वेळेवर कारवाई न केल्यास संकट ओढवेल. आजच अॅप डाउनलोड करा, ई-केवायसी करा आणि कुटुंबाच्या आरोग्याची काळजी घ्या. अधिक माहितीसाठी आयुष्मान हेल्पलाइन १४५५५ वर संपर्क साधा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.