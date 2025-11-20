Science Technology: एकाच फोनला दोन हेडफोन कसे कनेक्ट करायचे? 90% लोकांना माहित नाही हा ट्रिक!

step-by-step instructions for dual headphone connection: तुम्हाला माहिती आहे का की अलिकडच्या अँड्रॉइड अपडेटनंतर, अनेक स्मार्टफोन्सना एक खास फिचर मिळाले आहे. ज्यामुळे तुम्हाला एकाच वेळी दोन हेडफोन्स कनेक्ट करता येणार आहे. अँड्रॉइड 16 अपडेटमध्ये शेअर ऑडिओ विथ फ्रेंड नावाचे एक नवीन फिचर लाँच केले आहे. जे तुम्हाला एकाच स्मार्टफोनमध्ये दोन ब्लूटूथ हेडफोन्स किंवा इअरबड्स कनेक्ट करता येणार आहे. हे फिचर सध्या फक्त काही डिव्हाइसेसवर उपलब्ध आहे आणि तुमच्या फोनला ड्युअल ऑडिओ शेअरिंग किंवा मल्टी-डिव्हाइस ब्लूटूथ अशी नावे असू शकतात..हे वैशिष्ट्य इतके खास का आहे?या नवीन फिचरसह, आता एकाच फोनवरून दोन लोक एकाच वेळी गाणी, पॉडकास्ट, ऑडिओबुक किंवा चित्रपटांचा आनंद घेऊ शकतात. हे फिचर ब्लूटूथ LE ऑडिओ तंत्रज्ञानावर आधारित आहे आणि QR कोड स्कॅन करून अनेक उपकरणांवर ऑडिओ शेअरिंग करु शकता..Mobile Tips: स्पॅम कॉल्सना कंटाळलात? मग Android अन् Iphone मध्ये फक्त एक सेटिंग बदलून थांबवा अनोळखी नंबरचा त्रास.याचा अर्थ मित्रांसोबत ग्रुप लिसनिंगचा अनुभव आणखी चांगला होईल. तुम्ही शेअर केलेली प्लेलिस्ट देखील तयार करू शकता किंवा तुमच्या स्वतःच्या खाजगी ऑडिओ स्ट्रीमचा आनंद घेऊ शकता..एका फोनला दोन हेडफोन कसे कनेक्ट करायचे? 1. सर्वात आधी तुमच्या फोनच्या सेटिंग्जमध्ये जा.2. आता ब्लूटूथ आणि डिव्हाइस कनेक्शन ओपन करा.3. यानंतर, तुम्हाला कनेक्ट असलेले दोन हेडफोन किंवा इअरबड्स पेअरिंग मोडमध्ये ठेवा.4. यानंतर, पहिला हेडफोन कनेक्ट करा.5. आता दुसरा हेडफोन देखील कनेक्ट करा.6. यानंतर, तुम्हाला ड्युअल ऑडिओ, शेअर ऑडिओ किंवा ऑडिओ आउटपुट असे पर्याय मिळतील.7. ते चालू करताच, दोन्ही हेडफोन्स Active Output निवडा. असे केल्याने, तुम्ही आता एकाच फोनवरून दोन ब्लूटूथ हेडफोन्समध्ये ऑडिओ शेअर करू शकता..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.