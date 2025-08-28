विज्ञान-तंत्र

Gmail Delete : मेल बॉक्स फूल झालाय? नको असणारे हजारो ईमेल डिलीट करा एका क्लिकवर..

Gmail full problem : Gmail मध्ये अनावश्यक ईमेल्स हटवण्यासाठी सोपी पद्धत जाणून घ्या
how to clear gmail full storage
how to clear gmail full storageesakal
Saisimran Ghashi
Updated on
Summary

  • जीमेल हा आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे

  • पण अनावश्यक मेलने तुमचे स्टोरेज भरून जाते

  • आता हे नकोसे ईमेल एका झटक्यात डिलीट करण्याची सोपी ट्रिक सापडली आहे

Email Delete Step By Step Process : तुमचं जीमेल इनबॉक्स जाहिराती, न्यूजलेटर्स आणि अनावश्यक ईमेल्सनी भरलंय का? गुगलच्या 15GB मोफत स्टोरेजसंपले आहे? काळजी कशाला करताय? आता एक-एक ईमेल डिलीट करण्याऐवजी काही सोप्या ट्रिकनी तुम्ही जास्तीत जास्त ईमेल्स हटवू शकता. जीमेल, गुगल ड्राइव्ह आणि गुगल फोटोजसाठी मिळणारं 15GB स्टोरेज लवकर भरतं विशेषतः जाहिरात ईमेल्स, रिसीट आणि न्यूजलेटर्समुळे. यामुळे महत्त्वाचे ईमेल्स मिळण्यात अडथळा येऊ शकतो. पण काही मिनिटांतच तुम्ही तुमचं इनबॉक्स क्लीन करू शकता

Loading content, please wait...
Technology
email
gmail account
Gmail

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com