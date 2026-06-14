विज्ञान-तंत्र

Privacy Risk : धक्कादायक खुलासा! मोबाईल, लॅपटॉप काही सेकंदांनी घेतोय सिक्रेट स्क्रीनशॉट; सुरक्षा धोक्यात, लगेच बंद करा 'ही' सेटिंग

What is Microsoft Recall and How Does It Work : तुमचा फोन आणि पर्सनल कम्प्युटर दर काही सेकंदांनी स्क्रीनशॉट घेत आहे. लगेच एक महत्वाचे फीचर बंद करा, नाहीतर गोपनीयता धोक्यात येईल
Why Privacy Experts Are Warning About Windows 11 Recall

Why Privacy Experts Are Warning About Windows 11 Recall

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

आजच्या डिजिटल युगात आपले आयुष्य स्क्रीनवरच घालवायला सुरुवात झाली आहे. सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत बँकिंग, चॅट, ईमेल, कामाची फाइल्स...सर्वकाही स्क्रीनवर उघडं पडतं. पण कल्पना आहे का, की तुमचा स्वतःचा डिव्हाइसच तुमच्या या गोपनीय क्षणांचा रेकॉर्ड ठेवत असेल?

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