Privacy Risk : धक्कादायक खुलासा! मोबाईल, लॅपटॉप काही सेकंदांनी घेतोय सिक्रेट स्क्रीनशॉट; सुरक्षा धोक्यात, लगेच बंद करा 'ही' सेटिंग

आजच्या डिजिटल युगात आपले आयुष्य स्क्रीनवरच घालवायला सुरुवात झाली आहे. सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत बँकिंग, चॅट, ईमेल, कामाची फाइल्स...सर्वकाही स्क्रीनवर उघडं पडतं. पण कल्पना आहे का, की तुमचा स्वतःचा डिव्हाइसच तुमच्या या गोपनीय क्षणांचा रेकॉर्ड ठेवत असेल?.मायक्रोसॉफ्टचा 'रिकॉल' फीचरने माजवला खळबळमायक्रोसॉफ्टने Windows 11 Copilot+ पीसीसाठी 'Recall' नावाचे नवे फीचर सादर केले आहे. हे फीचर तुमच्या संगणकावर दर काही सेकंदांनी स्क्रीनशॉट घेते आणि ते तुमच्या डिव्हाइसवर साठवते. नंतर AI या सर्व स्क्रीनशॉट्सचे विश्लेषण करून तुम्ही पूर्वी पाहिलेल्या कोणत्याही वेबसाइट, दस्तऐवज किंवा अॅपला क्षणार्धात शोधून देते. सोयीचे वाटते पण यामागे लपलेला धोका प्रचंड आहे..Fan Cooling Tips : सीलिंग फॅनची स्पीड कमी झालीये? नवीन पंखा विकत घेण्यापूर्वी करून बघा 'हे' काम, येईल एसीसारखी थंड हवा.गोपनीयता तज्ज्ञांची चिंता का?सायबर सुरक्षा तज्ज्ञ आणि गोपनीयतेचे पुरस्कर्ते या फीचरला 'डिजिटल जासूस' म्हणत आहेत. तुमचे पासवर्ड, बँक डिटेल्स, खाजगी संदेश, वैयक्तिक फोटो किंवा महत्त्वाचे दस्तऐवज... सर्वकाही स्क्रीनशॉट्समध्ये कैद होत आहे. जर हे डेटा चुकून हॅकरच्या हाती लागला किंवा डिव्हाइस शेअर केले तर काय होईल? ही भीती केवळ सैद्धांतिक नाही, तर वास्तव आहे..स्टोरेजचीही भारी किंमतरिकॉल फीचर केवळ गोपनीयतेचीच नाही तर स्टोरेजचीही मोठी समस्या निर्माण करते. 1 TB SSD असलेल्या संगणकावरही हे फीचर चालू ठेवल्यास स्टोरेजचा मोठा भाग फक्त स्क्रीनशॉट्ससाठी राखीव राहतो. यामुळे डिव्हाइस मंद होण्याची शक्यताही वाढते..iPhone 17 Pro Max मिळतोय सगळ्यांत मोठा डिस्काउंट; ऑफर सुरू होताच खरेदीसाठी गर्दी, कुठून घ्याल? पाहा एका क्लिकवर.स्मार्टफोनही पूर्ण सुरक्षित नाहीतही समस्या फक्त पीसीपुरती मर्यादित नाही. अँड्रॉइड आणि आयफोनवरील काही अॅक्सेसिबिलिटी फीचर्स आणि थर्ड पार्टी अॅप्सही स्क्रीन कॅप्चर करण्याची क्षमता ठेवतात. काही अॅप्स परवानग्यांचा गैरवापर करून तुमच्या स्क्रीनवर नजर ठेवू शकतात..ताबडतोब बंद करा हे फीचरविंडोज 11 वापरकर्त्यांनी त्वरित या स्टेप उचलासेटिंग्ज → गोपनीयता आणि सुरक्षा → रिकॉल आणि स्नॅपशॉट्सया पद्धतीने रिकॉल फीचर बंद करा. अँड्रॉइडवर अॅक्सेसिबिलिटी परमिशन तपासा आणि आयफोनवर प्रायव्हसी सेटिंग्जमध्ये स्क्रीन रेकॉर्डिंग परवानग्या तपासून घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.