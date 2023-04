Network Problem

मुंबई : स्मार्टफोनमध्ये नेटवर्क नसेल तर तुम्हाला खूप त्रास सहन करावा लागतो. तुमचे अनेक महत्त्वाचे कॉल्सही मिस होतात. पण आता तुम्हाला जास्त काळजी करण्याची गरज नाही कारण आता तुम्ही सहजपणे कुठेही बसून कॉल करू शकता. फक्त तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये वायफाय कनेक्ट असणे आवश्यक आहे. (how to do a phone call in no network area jio wifi calling airtel wifi calling)

जिओ वायफाय कॉलिंग -

जिओ यूजर्सना या फीचरबद्दल फारशी माहिती नाही. जिओ कमी नेटवर्क असलेल्या भागात आपल्या वापरकर्त्यांना ही सुविधा देते. तुम्ही सहज कॉलिंगचा लाभ घेऊ शकता. एक प्रकारे तुम्ही WiFi च्या मदतीने Jio WiFi कॉलिंग करू शकता. त्याच्या मदतीने तुम्ही अगदी सहज कॉलिंग करू शकता. अगदी स्पष्ट आवाज ऐकू येईल.

वायफाय कॉलिंगशी कसे कनेक्ट करावे ?

Jio WiFi कॉलिंग करण्यासाठी, तुम्हाला तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये काही सेटिंग्ज करावे लागतील. जर तुम्ही आयफोन वापरकर्ते असाल तर सर्वात जास्त तुम्हाला सेटिंग्जमध्ये जावे लागेल. येथे गेल्यावर तुम्हाला अनेक पर्याय दिसतील.

मात्र तुम्हाला मोबाईल डेटाच्या पर्यायावर जावे लागेल. येथे गेल्यावर तुमच्या समोर तळाशी वायफाय कॉलिंगचा पर्याय दिसेल. ते सक्षम केल्यानंतर, तुम्हाला सहज कॉल करण्याचा पर्याय दिला जातो.

एअरटेल वायफाय कॉलिंग -

एअरटेल यूजर्स देखील या फीचरचा सहज लाभ घेऊ शकतात. त्यांना विशेष काही करण्याची गरज नाही. तथापि, हा लाभ फक्त एअरटेल फायबर कनेक्शनवर एअरटेल वापरकर्त्यांना दिला जातो. त्याच्या मदतीने तुम्हाला कॉल करण्याची सुविधा दिली जाते. विशेषत: असे वापरकर्ते जे अशा ठिकाणी राहतात जेथे नेटवर्कची समस्या असेल तर ते वापरू शकतात. हे खूप फायदेशीर ठरणार आहे.