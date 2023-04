Relationship Tips

मुंबई : ब्रेकअपनंतर दोघांना एकमेकांशिवाय जगणे कठीण होऊन बसते. ब्रेकअपनंतर अनेक दिवस लोक त्यांच्या एक्सला मिस करतात. रिलेशनशिपमध्ये त्यांच्या जोडीदारासोबत राहत असताना ते एका रूटीनमध्ये अडकतात ज्यातून बाहेर पडण्यासाठी थोडा वेळ लागतो.

एक्ससोबतची चांगली किंवा वाईट आठवण विसरणे कठीण होते. ब्रेकअप खूप विचारपूर्वक केले असेलही, पण जोडीदाराची आठवण आल्यावर अनेकवेळा त्याला आपल्या निर्णयाचा पश्चात्ताप होतो आणि असे काही काम केले जाते, ज्याची कोणालाच अपेक्षा नसते.

अनेकदा लोक ब्रेकअपच्या दुःखातून बाहेर पडण्यासाठी स्वतःला अधिक व्यग्र ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. जास्त खायला लागतात किंवा एकटे राहायला आवडते. (what ex-partner does after breakup stalking your Ex on social media)

काही लोक त्यांच्या एक्सवर लक्ष ठेवू लागतात. त्यांना जाणून घ्यायचे असते की त्यांचा एक्स जोडीदार त्यांच्यापासून वेगळा कसा राहतो. ब्रेकअपनंतर एक्स-पार्टनर काय करू शकतात, जेणेकरून तुम्हीही त्यांच्या आश्चर्यकारक कृतींपासून सावध व्हावे हे जाणून घेऊ. हेही वाचा - सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत

जोडीदाराबद्दल उत्सुकता

ब्रेकअपनंतर, लोकांना हे जाणून घेण्यात सर्वात जास्त रस असतो की त्यांचे कोणासोबत अफेअर आहे की नाही. लोकांना हे जाणून घ्यायचे असते की एक्स त्यांच्यासोबत ब्रेकअप केल्यानंतर आयुष्यात पुढे गेला आहे का आणि तो किती आनंदी आहे.

सोशल मीडिया तपासतात

एक्स जोडीदाराची माहिती गोळा करण्यासाठी आणि ब्रेकअपनंतर एक्स जोडीदाराच्या नव्या मित्रांबद्दल जाणून घेण्यासाठी तो जोडीदार आणि त्यांच्या मित्रांची सोशल मीडिया खाती तपासतो. अनेकदा त्यांच्या Facebook किंवा Instagram प्रोफाइलला भेट देतो.

स्टेटसचे स्क्रीनशॉट घेणे

जर माजी व्यक्तीने त्याच्या व्हॉट्सअ‍ॅप किंवा फेसबुकवर नवीन स्टेटस टाकले, ज्यामध्ये तो चित्र किंवा कोट अपडेट करतो, तर पार्टनर त्याच्या स्टेटसचे स्क्रीनशॉट घेतो. X ची प्रत्येक अवस्था स्वतःला जोडतो आणि ते स्क्रीनशॉट पुन्हा पुन्हा पाहतो.

ब्लॉक-अनब्लॉक गेम

ब्रेकअपनंतर एक्स कधी त्यांच्या पार्टनरला फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपवर ब्लॉक करतात तर कधी अनब्लॉक करतात. ते जवळजवळ दररोज हे करतात. X त्यांच्या व्यतिरिक्त काय करत आहे हे त्यांना जाणून घ्यायचे असते परंतु त्यांची प्रत्येक क्रिया X सोबत शेअर करायची नसते.

संदेश पाठवून हटवणे

ब्रेकअपनंतर, जेव्हा लोक त्यांच्या एक्सला मिस करतात तेव्हा ते त्यांना व्हॉट्सअॅपवर संदेश पाठवतात. अनेक वेळा मेसेज पाठवल्यानंतर पार्टनरने तो पाहण्यापूर्वीच ते डिलीट करतात. याशिवाय, रात्री उशिरा एक्सला मिस्ड कॉल देऊन किंवा त्यांना मेसेज करून किंवा कॉल करून ते सत्य कथन करतात.