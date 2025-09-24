व्हॉट्सअॅपवर आधार कार्ड तात्काळ डाउनलोड करता येणार आहे.आधारशी नोंदणीकृत मोबाइल आणि डिजिलॉकर खात्यासह सुरक्षित प्रक्रिया आहे.काही सोप्या स्टेप्समध्ये पीडीएफ स्वरूपात आधार कार्ड मिळवा..भारत सरकारने नागरिकांसाठी आधार कार्ड मिळवण्याची प्रक्रिया आणखी सोपी केली आहे. आता तुम्ही व्हॉट्सअॅपवरून MyGov Helpdesk चॅटबॉटद्वारे काही मिनिटांतच तुमचे आधार कार्ड पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करू शकता. देशातील सर्वात महत्त्वाच्या ओळखपत्रांपैकी एक असलेल्या आधार कार्डची ही सुविधा कोट्यवधी व्हॉट्सअॅप वापरकर्त्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे..कशी आहे ही नवीन सुविधा?यापूर्वी आधार कार्ड डाउनलोड करण्यासाठी नागरिकांना UIDAI पोर्टल किंवा डिजिलॉकर अॅपचा वापर करावा लागत होता. आता व्हॉट्सअॅपवरील MyGov Helpdesk चॅटबॉटमुळे एकाच व्यासपीठावर आधार कार्डसह डिजिलॉकरशी संलग्न इतर कागदपत्रे मिळवणे शक्य आहे. व्हॉट्सअॅप हे भारतातील सर्वाधिक वापरले जाणारे संदेशवहन अॅप असल्याने ही सुविधा विशेष उपयुक्त ठरेल.कसे डाउनलोड कराल?आधारशी नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकसक्रिय डिजिलॉकर खातेMyGov Helpdesk चा अधिकृत व्हॉट्सअॅप क्रमांक: +91-9013151515.Meet Cute : फेसबुकची डेटिंग अॅप्सना टक्कर; आता तुमच्या जोडीदाराला भेटा ‘मीट क्यूट’वर, काय आहे गेमचेंजर फीचर?.आधार कार्ड डाउनलोड करण्याची सोपी प्रक्रियातुमच्या संपर्क यादीत +91-9013151515 हा क्रमांक सेव्ह करा.व्हॉट्सअॅप उघडून “हाय” किंवा “नमस्ते” असा संदेश पाठवा.चॅटबॉटच्या मेनूमधून डिजिलॉकर सेवा निवडा.तुमचे डिजिलॉकर खाते सत्यापित करा आणि 12 अंकी आधार क्रमांक टाका.तुमच्या नोंदणीकृत मोबाइलवर येणारा OTP टाका.सत्यापनानंतर उपलब्ध कागदपत्रांची यादी दिसेल, त्यातून आधार कार्ड निवडा.आधार कार्ड पीडीएफ स्वरूपात थेट व्हॉट्सअॅपवर मिळेल..Helpline Numbers : भारतात राहताय ना? मग तुम्हाला माहितीच असायला हवेत 'हे' आपत्कालीन हेल्पलाइन नंबर.लक्षात ठेवायच्या महत्त्वाच्या बाबीएकावेळी फक्त एक कागदपत्र डाउनलोड करता येते.आधार कार्ड डिजिलॉकरशी जोडलेले असणे आवश्यक आहे, नसल्यास डिजिलॉकर अॅप किंवा वेबसाइटद्वारे जोडा.ही सेवा पूर्णपणे सुरक्षित असून गोपनीयतेची काळजी घेते. व्हॉट्सअॅपच्या या नव्या सुविधेमुळे आधार कार्ड मिळवणे अधिक वेगवान आणि सुलभ झाले आहे. भारतातील सर्वात लोकप्रिय मेसेजिंग अॅपवर ही सेवा उपलब्ध असल्याने नागरिकांना त्यांचे महत्त्वाचे कागदपत्र नेहमीच सहज उपलब्ध होणार आहे. पण यातून हॅकिंग, डेटा चोरीचा धोकाही वाढू शकतो, हे तितकेच शक्य आहे. कारण ही शेवटी डिजिटल गोष्ट आहे ज्याला सायबर धोके तर असणारच.FAQs How can I download my Aadhaar card on WhatsApp?व्हॉट्सअॅपवर आधार कार्ड कसे डाउनलोड करू शकतो?MyGov Helpdesk क्रमांक (+91-9013151515) सेव्ह करा, व्हॉट्सअॅपवर “हाय” पाठवा, डिजिलॉकर सेवा निवडा, आधार क्रमांक आणि OTP टाकून आधार कार्ड पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करा.Is it safe to download Aadhaar on WhatsApp?व्हॉट्सअॅपवर आधार कार्ड डाउनलोड करणे सुरक्षित आहे का?होय, ही सेवा पूर्णपणे सुरक्षित आहे आणि गोपनीयतेची काळजी घेते, कारण सत्यापनासाठी OTP आणि डिजिलॉकर खाते आवश्यक आहे.What do I need to download Aadhaar via WhatsApp?व्हॉट्सअॅपद्वारे आधार डाउनलोड करण्यासाठी काय लागते?आधारशी नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांक, सक्रिय डिजिलॉकर खाते आणि MyGov Helpdesk क्रमांक (+91-9013151515) आवश्यक आहे.Can I download other documents besides Aadhaar on WhatsApp?आधार व्यतिरिक्त इतर कागदपत्रे व्हॉट्सअॅपवर डाउनलोड करू शकतो का?होय, डिजिलॉकरशी जोडलेली इतर कागदपत्रे एकावेळी एक याप्रमाणे डाउनलोड करू शकता.What if my Aadhaar is not linked to DigiLocker?माझे आधार डिजिलॉकरशी जोडलेले नसेल तर काय?डिजिलॉकर अॅप किंवा वेबसाइटद्वारे आधार क्रमांक जोडा, त्यानंतर व्हॉट्सअॅपवर डाउनलोड प्रक्रिया पूर्ण करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.