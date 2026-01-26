रेल्वेला उशीर, AC किंवा कोचमध्ये बिघाड असल्यास चिंता करू नका! तिकीटाचा एक-एक पैसा मिळणार परत, IRCTC कडून रिफंड घेण्यासाठी करा हे एकच काम

रेल्वे प्रवासात कधीही अनपेक्षित अडचणी येऊ शकतात. कधी ट्रेन ३ तासांहून अधिक उशिरा येते, कधी अचानक रद्द होते, तर कधी एसी किंवा कोचमध्ये बिघाड होतो. अशा वेळी प्रवास करणे अशक्य होते आणि तिकीटाचे पैसे वाया जातात असे वाटते. पण चिंता करू नका. IRCTC) ने प्रवाशांसाठी एक सोपा मार्ग उपलब्ध करून दिला आहे टीडीआर (Ticket Deposit Receipt) फाइल करून तुम्ही पूर्ण परतावा मिळवू शकता..टीडीआर म्हणजे काय?हे एक ऑनलाइन अर्ज आहे ज्याद्वारे तुम्ही रेल्वे प्रशासनाला तुमची समस्या सांगता आणि योग्य कारण असल्यास संपूर्ण तिकीट रक्कम परत मिळते. सामान्य तिकीट कॅन्सल करताना कॅन्सलेशन शुल्क कापले जाते पण टीडीआरमध्ये पूर्ण रक्कम मिळू शकते..Shubhanshu Shukla : अंतराळात तिरंगा फडकवणाऱ्या शुभांशु शुक्लांना अशोक चक्र; अंतराळ स्थानकाचा प्रवास करणारे इतिहासातले पहिले भारतीय.टीडीआर फाइल करण्याच्या सोप्या स्टेप्स१. IRCTC वेबसाइट (www.irctc.co.in) (www.irctc.co.in) किंवा मोबाईल अॅपवर लॉग इन करा.२. 'MY ACCOUNT' किंवा 'माय ट्रान्झॅक्शन्स' विभागात जा आणि 'File TDR' पर्याय निवडा.३. तुमच्या तिकिटाचा PNR नंबर निवडा.४. समस्या टाका. उदाहरणार्थ: ट्रेन ३ तासांहून जास्त उशिरा (boarding station वर), ट्रेन रद्द, चार्ट तयार न होणे, एसी खराब किंवा प्रवास न करता ट्रेन चुकणे.५. आवश्यक माहिती भरा आणि अर्ज सबमिट करा..Digital India : विसरून जा पैशाचं पाकीट अन् कागदपत्रे! प्रजासत्ताक दिनला पाहा भारताचे 4 'डिजिटल ब्रह्मास्त्र', ज्यांनी देशाला बदलून टाकलंय.महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवाट्रेन ३ तासांहून अधिक उशिरा असल्यास आणि तुम्ही प्रवास केला नसेल तर पूर्ण परतावा मिळतो, पण टीडीआर ट्रेनच्या वास्तविक Departure पूर्वी किंवा ठराविक वेळेत फाइल करावा लागतो (सामान्यतः ७२ तासांपर्यंत).ट्रेन रद्द झाल्यास स्वयंचलित रिफंड मिळतो, पण उशीर किंवा इतर कारणांसाठी टीडीआर आवश्यक आहे.योग्य कारण आणि वेळेत फाइल केल्यास पैसे काही दिवसांतच तुमच्या बँक खात्यात येतात. एका प्रवाशाने ७ तास ट्रेन उशिरा आल्यामुळे टीडीआर फाइल केला आणि दुसऱ्या दिवशीच रिफंड मिळाला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.