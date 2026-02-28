PG Portal : सरकारी ऑफिसमध्ये फेऱ्या मारून वैतागलाय? घरबसल्या 'इथे' करा कोणत्याही विभागाची तक्रार; थेट पंतप्रधान कार्यालयात पोहोचेल तुमचं म्हणणं

सामान्य माणसाचे रोजचे प्रश्न खूप असतात. रेशन कार्ड मिळत नाही, वीज बिलात चुका, पोलिस स्टेशनमध्ये FIR नोंदवायला टाळाटाळ, सरकारी योजनांचे फायदे मिळत नाहीत किंवा एखाद्या अधिकाऱ्याने वागणूक वाईट दिली...अशा अनेक गोष्टींमुळे लोक हैराण होतात. पूर्वी तर कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागत, फाइल अडकते, अधिकारी भेटत नाहीत, कागदपत्रे पुन्हा पुन्हा मागितली जातात. अनेकजण निराश होऊन गप्प बसतात. पण आता हे सगळे बदलले आहे.भारत सरकारने आणली आहे cpgrams (केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणाली) ही ऑनलाइन सुविधा आहे. ही तुमच्या फोन किंवा कॉम्प्युटरमधली खरी ताकद आहे. pgportal.gov.in या वेबसाइटवर जाऊन तुम्ही कुठूनही, कधीही तक्रार करू शकता. शहरात असाल की गावात फरक पडत नाही..Silver Buying Tips : ऑनलाइन सिल्वर ज्वेलरी खरेदी करताय? मग बनावट चांदीपासून राहा सावध, आत्ताच पाहा फेक ओळखायच्या 'या' 5 ट्रिक्स.तक्रार कशी कराल? खूप सोपे आहे१. pgportal.gov.in उघडा. पहिल्यांदा नोंदणी करा (नाव, मोबाईल नंबर). २. 'Lodge Public Grievance' बटण दाबा. ३. रेल्वे, वीज, पोस्ट, पोलिस, रेशन, टेलिकॉम अशा जवळपास सर्व विभागांची यादी दिसेल. तुमचा विभाग निवडा. ४. तुमची समस्या सोप्या मराठीत लिहा. ५. पुरावा म्हणून फोटो, बिल, कागदपत्र अपलोड करा. ६. सबमिट करा. लगेच ट्रॅकिंग नंबर मिळेल..Nano Banana 2 झाले लाँच! फ्रीमध्ये तुमच्या फोटोला द्या नवा ट्रेंडी लुक, गुगल जेमिनीवर कॉपी-पेस्ट करा 'हे' 5 बेस्ट प्रॉम्प्ट.या नंबरने तुम्ही कधीही तक्रारीची स्थिती पाहू शकता. विभागाला ठराविक वेळेत उत्तर द्यावे लागते. उत्तर न आल्यास पुन्हा रिमाइंडर पाठवता येतो किंवा अपील करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठवता येते. कधीकधी तर तक्रार थेट मंत्रालयापर्यंत जाते आणि काम फास्ट होते. या पोर्टलमुळे पारदर्शकता वाढली आहे. अधिकाऱ्यांना दुर्लक्ष करता येत नाही. लाखो लोकांनी याचा फायदा घेतला आहे..VIDEO : अवघ्या २४ तासांत भयंकर चक्रीवादळ! हिंदी महासागरात होरासियो Category 5 वादळ, होणार गंभीर परिणाम, डोळे फिरवणारा व्हिडिओ व्हायरल.आता कार्यालयात जाण्याची, रांगा लावण्याची गरज नाही. तुमच्या हक्कासाठी लढण्याची शक्ती आता तुमच्या हातात आहे. तुमची समस्या काहीही असो आजच pgportal.gov.in वर जा आणि तक्रार दाखल करा. तुमचा आवाज आता ऐकला जाईल तेही घरबसल्या. ही खरी डिजिटल क्रांती आहे जी सामान्य माणसाला सशक्त करते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.