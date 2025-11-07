विज्ञान-तंत्र

Location Tracker : मोबाईलमधलं 'हे' App ट्रॅक करतंंय तुमचं लोकेशन? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

तुमच्या फोनमधील अॅप्स कसे ट्रॅक करतात तुमचे स्थान? जाणून घ्या आणि सुरक्षित राहा
Location Tracker : मोबाईलमधलं 'हे' App ट्रॅक करतंंय तुमचं लोकेशन? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

सायबर वर्ल्डमध्ये तुमचा मोबाईल हा तुमचा सर्वात जवळचा मित्र आहे, पण तोच तुमचा शत्रूही बनू शकतो..कल्पना करा, तुम्ही घरी बसलात, ऑफिसमध्ये आहात किंवा फिरायला गेलात पण तुमचे लोकेशन सतत कोणीतरी ट्रॅक करतंय. होय, अनेक अॅप्स तुमचे लोकेशन चोरतात आणि तुम्हाला कळतही नाही. डेटा चोरी, जाहिरातींचा भडीमार किंवा अगदी हॅकिंगचा धोका ही गोपनीयतेची मोठी समस्या आहे. पण काळजी नका.. आता तुम्ही स्वतः शोधू शकता कोणते अॅप ट्रॅक करतेय आणि ते लगेच बंद करू शकता. अँड्रॉइड किंवा आयओएस असो, दोन्ही फोनमध्ये सोपे नियंत्रणे आहेत.

Loading content, please wait...
mobile
App
Mobile Application
android mobiles
android
Mobile Phone
5G Smart Phone

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com