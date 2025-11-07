Location Tracker : मोबाईलमधलं 'हे' App ट्रॅक करतंंय तुमचं लोकेशन? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

सायबर वर्ल्डमध्ये तुमचा मोबाईल हा तुमचा सर्वात जवळचा मित्र आहे, पण तोच तुमचा शत्रूही बनू शकतो..कल्पना करा, तुम्ही घरी बसलात, ऑफिसमध्ये आहात किंवा फिरायला गेलात पण तुमचे लोकेशन सतत कोणीतरी ट्रॅक करतंय. होय, अनेक अॅप्स तुमचे लोकेशन चोरतात आणि तुम्हाला कळतही नाही. डेटा चोरी, जाहिरातींचा भडीमार किंवा अगदी हॅकिंगचा धोका ही गोपनीयतेची मोठी समस्या आहे. पण काळजी नका.. आता तुम्ही स्वतः शोधू शकता कोणते अॅप ट्रॅक करतेय आणि ते लगेच बंद करू शकता. अँड्रॉइड किंवा आयओएस असो, दोन्ही फोनमध्ये सोपे नियंत्रणे आहेत..सुरुवात करूया अँड्रॉइडपासून. फोनच्या सेटिंग्जमध्ये जा. तिथे लोकेशन किंवा प्लेस शोधा. येथे तुम्हाला सर्व अॅप्सची यादी दिसेल जी तुमचे लोकेशन वापरतात. प्रत्येक अॅपसाठी पर्याय आहेत.. नेहमी परवानगी द्या (सतत ट्रॅकिंग) (give always permission), अॅप वापरताना परवानगी द्या (फक्त तेव्हाच), प्रत्येक वेळी विचारा (तुम्ही ठरवता) किंवा परवानगी देऊ नका (पूर्ण बंद). उदाहरणार्थ, गुगल मॅप्स किंवा स्विगी सारख्या अॅप्सना गरज असते, पण सोशल मीडिया किंवा गेमिंग अॅप्सना का? तुम्ही अचूक लेक्शन बंद करून अंदाजे लोकेशन निवडू शकता म्हणजे १-२ किमीच्या आतच माहिती मिळेल, पण तुमचे नेमके ठिकाण लपलेले राहील.Elon Musk : फडणवीसांनी घडवला इतिहास! Starlink चं इंटरनेट सगळ्यांत पहिलं महाराष्ट्रात.. इलॉन मस्कच्या कंपनीसोबत झाला करार.आयओएस युजर्ससाठी हे आणखी सोपे आहे.. सेटिंग्ज उघडा, गोपनीयता आणि सुरक्षा वर जा. नंतर Location Services निवडा. येथे अॅप्सची संपूर्ण यादी आहे. परवानग्या तपासा आणि गरजेप्रमाणे बदल करा. चुकून दिलेली परवानगी फक्त टॅप करून काढून टाका.. काही अॅप्सना नकाशे किंवा डिलिव्हरीसाठी लोकेशन लागते, पण बाकीच्यांना नाही. दर महिन्याला एकदा हे अपडेट करा ज्याने तुमची गोपनीयता सुरक्षित राहील..Google Maps : गुगल मॅपमध्ये गेमचेंजर फीचरची एन्ट्री; ट्रॅफिक, छुपे कॅमेरे अन् लँडमार्कची अचूक माहिती..कसं वापरायचं? पाहा एका क्लिकवर.स्पेशल टिपफोनमध्ये बॅकग्राऊंड लोकेशन बंद करा. अॅप बंद असतानाही ट्रॅकिंग थांबेल. भारतात डेटा प्रोटेक्शन कायदे कडक होतायत, पण स्वतः सावध राहा. आजच सेटिंग्ज उघडा, ट्रॅकर्स शोधा आणि बंद करा. तुमचा फोन, तुमची गोपनीयता.. ही बाब लक्षात घ्या. सायबर सुरक्षिततेसाठी ही छोटा स्टेप मोठा बदल आणेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.