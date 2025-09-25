iPhone Problem : तुमचा आयफोन अचानक गरम होऊ लागलाय? यामागं आहे धक्कादायक कारण

आजकाल आयफोन हा प्रत्येकाच्या हातातल्या गरजेपेक्षा जास्त फॅशन बनला आहे. एकंदरीत हा मोबाइल चांगला आहे. कारण आहे शक्तिशाली प्रोसेसर, आकर्षक डिस्प्ले आणि 5G कनेक्टिव्हिटी यामुळे तो लोकप्रिय आहे. पण हल्ली अनेक वापरकर्त्यांना त्यांच्या आयफोनच्या गरम होण्याच्या समस्येचा सामना करावा लागतोय. गेमिंग, चार्जिंग किंवा एकाच वेळी अनेक अॅप्स वापरण्यामुळे ही समस्या उद्भवते. सततचा गरमपणा बॅटरी आणि कार्यक्षमतेवर परिणाम करू शकतो. चला तर मग याची पाच प्रमुख कारणे आणि आयफोन थंड ठेवण्यासाठी सोपे उपाय जाणून घेऊया..1. बॅकग्राउंड अॅप्सचा ताण: अनेक अॅप्स बॅकग्राउंडमध्ये सतत चालत राहतात ज्यामुळे प्रोसेसर, बॅटरी आणि नेटवर्कवर ताण पडतो. यामुळे फोन गरम होतो.उपाय: न वापरलेली अॅप्स बंद करा. स्क्रीनवरून स्वाइप करून किंवा जुन्या मॉडेल्सवर होम बटण दाबून अॅप्स बंद करा. फोन कधीतरी रीस्टार्ट करणेही फायदेशीर ठरते..Whatsapp Remind Me : व्हॉट्सअॅपमध्ये आणखी एका गेमचेंजर फिचरची एंट्री, कसे वापराल 'रिमाइंड मी', जाणून घ्या एका क्लिकवर...2. हेवी गेमिंग किंवा स्ट्रीमिंग: हाय ग्राफिक्स गेम्स, AR अॅप्स किंवा जास्त वेळ स्ट्रीमिंगमुळे प्रोसेसर आणि GPU वर ताण येतो ज्यामुळे फोन गरम होतो.उपाय: गेमिंग किंवा स्ट्रीमिंगदरम्यान थोडा ब्रेक घ्या. स्क्रीन ब्राइटनेस कमी करा आणि लो पॉवर मोड सुरू करा..Artemis II Mission : चाँद पर नाम लिख दूं! तुमच्या प्रिय व्यक्तीचं नाव पाठवा चंद्रावर, नासाने आणली ऑफर.3. चार्जिंगदरम्यान वापर: चार्जिंग करताना गेमिंग, कॉल्स किंवा व्हिडिओ स्ट्रीमिंगमुळे फोन जास्त गरम होतो.उपाय: चार्जिंगदरम्यान फोनचा जास्त वापर टाळा. केवळ Apple प्रमाणित चार्जर आणि केबल वापरा..Discount Sale : फ्लिपकार्ट, अॅमेझॉन तुम्हाला गंडवतंय! बंपर ऑफर्स देणाऱ्या सेलमध्ये खरंच सूट मिळते का, 'या' सोप्या ट्रिकने करा चेक.4. खराब नेटवर्क सिग्नल किंवा 5G: कमकुवत सिग्नल किंवा सतत 5G वापरामुळे फोन जास्त मेहनत करतो, ज्यामुळे गरमपणा वाढू शकतो.उपाय: शक्य असल्यास Wi-Fi वापरा किंवा 5G बंद करा. नेटवर्क सेटिंग्ज रीसेट करून पाहा..5. सॉफ्टवेअर बग्स किंवा जुने iOS: सॉफ्टवेअर बग्स किंवा जुने iOS व्हर्जनमुळेही फोन गरम होऊ शकतो.उपाय: iOS नेहमी अपडेट ठेवा. समस्या कायम राहिल्यास सेटिंग्ज रीसेट करा किंवा iTunes/Finder द्वारे रीइन्स्टॉल करा..FAQs Why does my iPhone get hot while gaming? / माझा आयफोन गेमिंगदरम्यान का गरम होतो?हाय-ग्राफिक्स गेम्समुळे प्रोसेसरवर ताण येतो, ज्यामुळे फोन गरम होतो. ब्रेक घ्या, स्क्रीन ब्राइटनेस कमी करा आणि लो पॉवर मोड वापरा.Can charging cause my iPhone to overheat? / चार्जिंगमुळे आयफोन जास्त गरम होऊ शकतो का?होय, चार्जिंगदरम्यान गेमिंग किंवा जास्त वापरामुळे फोन गरम होतो. Apple-प्रमाणित चार्जर वापरा आणि चार्जिंगदरम्यान वापर टाळा.Does a weak network signal affect iPhone heating? / कमकुवत नेटवर्क सिग्नलमुळे आयफोन गरम होतो का?कमकुवत सिग्नलमुळे फोन जास्त मेहनत करतो, ज्यामुळे गरमपणा वाढतो. Wi-Fi वापरा किंवा 5G बंद करा.How can I prevent my iPhone from overheating? / आयफोन गरम होण्यापासून कसा रोखू शकतो?बॅकग्राउंड अॅप्स बंद करा, iOS अपडेट ठेवा आणि फोनला थंड ठिकाणी ठेवा.Will updating iOS fix the overheating issue? / iOS अपडेट केल्याने गरम होण्याची समस्या सुटेल का?होय, सॉफ्टवेअर बग्समुळे गरमपणा येत असेल तर iOS अपडेट करणे फायदेशीर ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.