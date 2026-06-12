Fan Cooling Tips : सीलिंग फॅनची स्पीड कमी झालीये? नवीन पंखा विकत घेण्यापूर्वी करून बघा 'हे' काम, येईल एसीसारखी थंड हवा

उन्हाळ्याच्या कडक उन्हात घराला थंड ठेवण्यासाठी आपण सर्वात जास्त अवलंबून असतो तो आपल्या छतावरच्या सीलिंग फॅनवर. पण अनेकदा अचानक या पंख्याचा वेग मंदावतो आणि तो फक्त फिरतोय म्हणून फिरत राहतो, वारा मात्र देत नाही. अशा वेळी लगेच नवीन पंखा खरेदी करण्याचा किंवा हजारो रुपये खर्च करण्याचा विचार मनात आणू नका. सोप्या स्टेप्स वापरून तुम्ही तुमच्या जुन्या पंख्यालाच पुन्हा सुपरफास्ट बनवू शकता..१. ब्लेड्सची स्वच्छतापंख्याचा वेग कमी होण्यामागे सर्वात सोपे आणि दुर्लक्षित कारण म्हणजे त्यावर जमा झालेली धूळ. जेव्हा पंख्याच्या पात्यांवर धुळीचा जाड थर साचतो, तेव्हा पंख्याचे वजन वाढते. यामुळे हवेचा रोध वाढतो आणि मोटरवर ताण आल्याने वेग मंदावतो. म्हणूनच कोणतीही तांत्रिक दुरुस्ती करण्यापूर्वी पंखा कापडाने किंवा ओल्या स्पंजने स्वच्छ पुसून घ्या. केवळ ब्लेड्स साफ केल्यानेच तुम्हाला हवेच्या वेगात लक्षणीय फरक जाणवेल..OnePlus Turbo 6X Pro मोबाईलची धमाकेदार एन्ट्री! चक्क 8000mAh एवढी मोठी बॅटरी; लॉन्च होताच डिस्काउंट, किंमत फक्त....२. कॅपॅसिटर बदलणेजर पंखा स्वच्छ असूनही खूप हळू फिरत असेल, तर ९०% प्रकरणांमध्ये त्यातील 'कंडेन्सर' (ज्याला आपण कॅपॅसिटर म्हणतो) खराब झालेला असतो. कॅपॅसिटरचे काम पंख्याच्या मोटरला सुरुवातीचा धक्का देऊन वेग राखणे हे असते. कालांतराने त्याची पॉवर कमी होते. बाजारातून अवघ्या ३० ते ५० रुपयांना नवीन कॅपॅसिटर मिळतो. जुन्या कॅपॅसिटरच्या जागी नवीन वायर जोडून तुम्ही हा बदल करू शकता, ज्यामुळे पंखा पुन्हा पहिल्यासारखा सुसाट धावू लागेल..गिग वर्कर्ससाठी मोठी खुशखबर! नवीन e-Shram पोर्टल झालं सुरू; २१ जूनपर्यंतच करता येणार नोंदणी, पाहा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस.३. ऑइलिंग आणि ग्रीसिंगसतत चालून पंख्यामधील वंगण सुकते, ज्यामुळे त्याच्या फिरण्यामध्ये अडथळा निर्माण होतो. जर तुमचा पंखा फिरताना किरकिर असा आवाज करत असेल, तर त्याला ऑइलिंगची गरज आहे. पंख्याच्या मोटरच्या वरच्या आणि खालच्या भागात मशीनचे तेल (किंवा ग्रीस टाका. यामुळे अंतर्गत घर्षण कमी होऊन मोटर अगदी स्मूथ चालेल आणि पंख्याचा वेग आणि हवेचा फ्लो दोन्ही वाढेल..Whatsapp Redesign : तीन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर व्हॉट्सॲपचे धमाकेदार अपडेट! एक टॅपवर सर्व ऑप्शन, कसं वापरायचं? पाहा एका क्लिकवर.४. रेग्युलेटर तपासणेकधीकधी समस्या पंख्यात नसून आपण जिथून स्पीड नियंत्रित करतो त्या 'रेग्युलेटर'मध्ये असते. जुने किंवा खराब झालेले रेग्युलेटर पूर्ण विद्युत प्रवाह पंख्यापर्यंत पोहोचू देत नाहीत. परिणामी तुम्ही ते ५ नंबरवर ठेवले तरी पंखा २ किंवा ३ च्या स्पीडनेच फिरतो. यासाठी घरातल्या दुसऱ्या पंख्यावर तो रेग्युलेटर चेक करा किंवा थेट वायर जोडून पंख्याचा खरा स्पीड तपासा. रेग्युलेटर खराब असल्यास तो बदलून घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.