विज्ञान-तंत्र

Fan Cooling Tips : सीलिंग फॅनची स्पीड कमी झालीये? नवीन पंखा विकत घेण्यापूर्वी करून बघा 'हे' काम, येईल एसीसारखी थंड हवा

Common Mistakes to Avoid While Repairing Ceiling Fan : उन्हाळ्यात पंखा हळू फिरत असेल तर काळजी करू नका. काही सोप्या ट्रिक्स वापरुन तुम्ही पंखा एसीसारखा कूल बनवू शकता
how to fix slow ceiling fan at home clean blades replace capacitor and regulator

how to fix slow ceiling fan at home clean blades replace capacitor and regulator

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

उन्हाळ्याच्या कडक उन्हात घराला थंड ठेवण्यासाठी आपण सर्वात जास्त अवलंबून असतो तो आपल्या छतावरच्या सीलिंग फॅनवर. पण अनेकदा अचानक या पंख्याचा वेग मंदावतो आणि तो फक्त फिरतोय म्हणून फिरत राहतो, वारा मात्र देत नाही.

अशा वेळी लगेच नवीन पंखा खरेदी करण्याचा किंवा हजारो रुपये खर्च करण्याचा विचार मनात आणू नका. सोप्या स्टेप्स वापरून तुम्ही तुमच्या जुन्या पंख्यालाच पुन्हा सुपरफास्ट बनवू शकता.

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