नेटकऱ्यांनो! 'अशी' मिळवा 'ब्लू टिक', अकाउंट करा व्हेरीफाइड

नागपूर : समाजातील प्रत्येक नागरिकाला आज सोशल मीडियाचे वेड आहे. तरुणांपासून ज्येष्ठांपर्यंत प्रत्येक जण सोशल मीडियावर दररोज सर्फिंग करतात. याचे फायदे जितके आहेत तितकेच तोटेही आहेत. या माध्यमांचा उदय झाल्यापासून गुन्ह्याचे दररोज नव-नवे प्रकार पुढे येत आहेत. यावर वचक बसवायचा झाल्यास प्रत्येक अकाउंटला ‘व्हेरीफाइड’ (blue tick on social media) सक्तीचे करायला हवे. (how to get blue tick on social media)

अकाउंट ओपन करताना फोटो आयडी बंधनकारक नसल्याने सायबर चोरटे फोफावले आहेत. अशा चोरट्यांचा युजरला फटका बसतो. अकाउंटला ओळखपत्राच्या आधारे व्हेरीफाइड करण्याची सोय असून देखील या बड्या कंपन्यांनी अनेक जाचक अटी यासाठी ठेवल्या आहेत. सोशल मीडिया कंपन्यांनी सरकार, कंपनी, ब्रँड्स आणि संघटना, वृत्तपत्र कार्यालय आणि पत्रकार, मनोरंजन, क्रीडा आणि क्रीडा उपक्रम, आयोजक आणि प्रभावशाली व्यक्तीच्या व्यक्तीसाठी ब्लू टिक कॅटेगरी बनवली आहे.

ब्लू टिक मिळवण्यासाठी व्यक्ती किंवा संघटना या कॅटेगरीत अटींमध्ये असणे गरजेचे आहे. तसेच, सातत्याने ते अॅक्टिव्ह सुद्धा असायला हवे. अनेक दिवसांपासून अॅक्टिव्ह नसल्यास ब्लू टिक हटविली जाते. या जाचक अटींमुळे फेक अकाउंट काढत आपला हेतू साध्य करणे अशा चोरट्यांसाठी डाव्या हाताचा खेळ आहे. अकाउंट व्हेरीफाइड करणे बंधनकारक केल्यास यूजर देखील बिनधास्त सर्फिंग करू शकतील व फेक अकाउंटसुद्धा बाद होतील. अकाउंटला खात्रीलायक असल्याचा दर्जा मिळाल्याने इतर यूजर देखील विश्‍वासाने अकाउंट फॉलो करू शकतील.

अशी मिळवा ‘ब्लू टिक’ -

सोशल मीडिया अकाउंटच्या सेटिंगमध्ये जा

रिक्वेस्ट वेरीफीकेशन बटनवर क्लिक करा

कॅटेगरी निवडा

ओळख म्हणून सरकार मान्य ओळखपत्र, कार्यालयाकडून दिलेला ई-मेल ॲड्रेस किंवा अधिकृत वेबसाइटची लिंक द्या.

अटीमध्ये बसत असल्यास तुमचे अकाउंट व्हेरीफाइड होईल.