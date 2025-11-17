VIP Mobile Number Process : घरबसल्या तुम्हाला मिळेल VIP मोबाईल नंबर; 10 मिनिटात कन्फर्म फ्री रजिस्ट्रेशन, सीक्रेट ट्रिक पाहा

Fancy Mobile Number Process : आजकाल प्रत्येकाला आपला मोबाईल नंबर खास हवा असतो. सलग आकडे, खास पॅटर्न, लक्षात राहणारी सिरिज असलेला नंबर बघितला की मनात येतं, "हा माझा असता तर!" पण आधी लोकांना वाटायचं की VIP किंवा फॅन्सी नंबर मिळवायला एजंट फिरावं लागेल, हजारो रुपये कमिशन द्यावं लागेल, खूप वेळ वाया जाईल. पण आता हे सर्व दिवस निघून गेले आहेत. आता तुम्ही घरात बसून, फक्त काही क्लिकमध्ये, कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय तुमचा आवडता VIP नंबर बुक करू शकता. अगदी काही मिनिटांत..चला तर मग जाणून घ्या एकदम सोपी प्रोसेस.VIP नंबर का हवा असतो?कारण हा फक्त नंबर नसतो, तो तुमची ओळख असतो! व्यवसाय करणाऱ्यांना ब्रँडिंगसाठी, सेलिब्रिटींना स्टेटससाठी, तर सामान्य माणसालाही व्वा! काय नंबर आहे! असं म्हणवून घ्यायला आवडतं. 88888 88888, 99999 99999, 7867867867 असे नंबर पाहिले की प्रतिष्ठा आपोआप वाढते. आणि ते सहज लक्षात राहतात, त्यामुळे क्लायंट-ग्राहकांना तुमचा नंबर कधीच विसरत नाहीत.आता सोपं बुकिंग अगदी झालंय..भारतातल्या सर्व मोठ्या कंपन्या आता VIP नंबर थेट ऑनलाइन देतात. एजंटला भेटायची, जास्त पैसे द्यायची गरज नाही..BSNL ने GenZ ला दिलं सगळ्यांत मोठं गिफ्ट! 100GB डेटा अन् अनलिमिटेड कॉल; रोजचा दर फक्त 8 रुपये..संपूर्ण ऑफर एकदा बघाच.एअरटेल VIP नंबरफक्त airtel.in वर जाFancy Number सेक्शन उघडातुम्हाला हवा तो नंबर शोधा, पेमेंट करानवीन सिम घरी येतेकेवायसी करा आणि हा नंबर तुमचा होईलVi (वोडाफोन-आयडिया)myvi.in वर जाChoose Fancy Number वर क्लिक करातुमचे शहर, पॅटर्न, बजेट निवडाआवडलेला नंबर बुक करा. सिम तुमच्या दारात, केवायसीही घरीच होईलजिओ VIP नंबरजिओ थोडे वेगळे आहे. ऑनलाइन थेट मिळत नाही, पण MyJio अॅपमध्ये उपलब्ध नंबर्सची यादी दिसते. जवळच्या जिओ स्टोअर किंवा अधिकृत डीलरला भेट द्या, तुमचा आवडता नंबर तिथे मिळेल. फारच कमी वेळ लागतो..OpenAI Startup : फॅक्टरीत बनणार हवं तसं बाळ! आयुष्यभर कसलाच आजार नसेल; पाण्यासारखा पैसा ओततायत लोक; काय आहे Gene-Edited Baby.BSNL VIP नंबरबीएसएनएलची सुविधा सर्वात स्वस्त आणि पारदर्शक आहे. sanchar.gov.in वर ई-ऑक्शन पोर्टल आहे. नोंदणी करा.. या नंबर्सचा लिलाव होतो त्यात लिलावात बोली लावा. जिंकले तो नंबर तुमचा. सरकारची हमखास योजना.म्हणजे आता VIP नंबर मिळवणं हे फक्त श्रीमंतांचं किंवा सेलिब्रिटींचं काम राहिलेलं नाही. तुम्ही-आम्ही कोणीही, घरबसल्या, पारदर्शक पद्धतीने, अगदी काही मिनिटांत आपला खास नंबर बुक करू शकतो. मग वाट कसली बघताय? आजच तुमचा स्वप्नातला VIP नंबर शोधा आणि बुक करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.