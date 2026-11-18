Instagram Free Blue Tick Verification: आजच्या सोशल मीडियाच्या युगात इन्स्टाग्रामवरील 'ब्लू टिक' (Blue Tick) ही फक्त एक डिजिटल ओळख राहिलेली नाही, तर ती कोणत्याही प्रोफाईलची विश्वासार्हता आणि लोकप्रियता वाढवण्याचे एक अत्यंत महत्त्वाचे साधन बनली आहे. अनेक लोकांना असे वाटते की इन्स्टाग्रामवर अकाऊंट व्हेरिफाय करून ब्लू टिक मिळवण्यासाठी दरमहा ठराविक शुल्क भरणे बंधनकारक आहे. पण, प्रत्यक्षात हा एकमेव मार्ग नाही. मेटा व्हेरिफाइडच्या (Meta Verified) पेड सब्सक्रिप्शनशिवाय देखील काही विशिष्ट अटी पूर्ण करून पात्र युजर्स पूर्णपणे मोफत ब्लू टिक मिळवू शकतात..इन्स्टाग्रामवर ब्लू टिक मिळवण्याचे दोन मुख्य मार्गइन्स्टाग्राम अकाउंटवर व्हेरिफाइड बॅज मिळवण्यासाठी प्रामुख्याने दोन पद्धती उपलब्ध आहेत-मेटा व्हेरिफाइड (Paid Method): या पद्धतीमध्ये युजर्सना दरमहा ठरलेले मासिक सब्सक्रिप्शन शुल्क भरावे लागते आणि पैसे भरून टिक मिळवली जाते.पारंपरिक व्हेरिफिकेशन्स (Free Method): हा पूर्णपणे विनामूल्य मार्ग आहे. यामध्ये इन्स्टाग्राम अशा नामांकित व्यक्ती, ब्रँड, सेलिब्रिटी आणि अधिकृत संस्थांच्या अकाऊंट्सना ब्लू टिक प्रदान करते, ज्यांची सार्वजनिक ओळख आणि लोकप्रियता प्लॅटफॉर्मच्या सर्व निकषांवर खरी उतरते..WhatsApp वर फक्त 'Hi' पाठवा आणि घरबसल्या मिळवा PF पासबुक; EPFO ची नवीन डिजिटल सुविधा सुरू! .मोफत ब्लू टिकसाठी पूर्ण कराव्या लागणाऱ्या आवश्यक अटीइन्स्टाग्राम प्रत्येक अकाऊंटची सखोल पडताळणी केल्यानंतरच मोफत ब्लू टिक देऊ करते. यासाठी खालील प्रमुख निकष पूर्ण करणे गरजेचे आहे-वास्तविक ओळख: हे अकाऊंट एखाद्या जिवंत व्यक्तीचे, नोंदणीकृत व्यवसायाचे किंवा कायदेशीर संस्थेचे असावे. कोणत्याही प्रकारच्या बनावट किंवा तोतयागिरी करणाऱ्या अकाऊंट्सना हे मार्क दिले जात नाही.युनिक आणि एकमेव अकाऊंट: संबंधित व्यक्ती किंवा ब्रँडचे प्लॅटफॉर्मवर ते एकमेव अधिकृत अकाऊंट असणे आवश्यक आहे. सामान्यतः एका व्यक्तीचे किंवा कंपनीचे एकच अकाऊंट व्हेरिफाय केले जाते..पूर्ण आणि सक्रिय प्रोफाईल: तुमच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर प्रोफाईल फोटो, बायो आणि इतर आवश्यक माहिती पूर्णपणे अद्ययावत असावी. तसेच अकाऊंट 'पब्लिक' असणे आणि त्यावर नियमित अॅक्टिव्हिटी असणे बंधनकारक आहे.सार्वजनिक ओळख व मीडिया प्रेझेंस: अकाऊंट अशा व्यक्ती किंवा ब्रँडचे असावे, ज्यांना लोक मोठ्या प्रमाणावर ओळखतात आणि ज्यांच्याविषयी विविध वृत्तसंस्था किंवा ऑनलाइन मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लेख अथवा बातम्या प्रकाशित झालेल्या आहेत. केवळ जास्त फॉलोअर्स असणे म्हणजे प्रसिद्धी नव्हे, तर डिजिटल किंवा प्रिंट मीडियात तुमची चर्चा असणे आवश्यक आहे..मोफत ब्लू टिकसाठी अर्ज करण्याची सोपी प्रक्रियाजर तुमचे इन्स्टाग्राम प्रोफाईल वरील सर्व अटी पूर्ण करत असेल, तर तुम्ही विनामूल्य व्हेरिफिकेशन्ससाठी थेट अर्ज करू शकता. त्यासाठी खालील टप्प्यांचे पालन करा-- सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये इन्स्टाग्राम अॅप ओपन करा.- तुमच्या प्रोफाइल सेक्शनमध्ये जाऊन वरच्या कोपऱ्यात असलेल्या तीन लाईन्सच्या (मेन्यू) पर्यायावर क्लिक करा.- यानंतर 'Settings and activity' मध्ये जा आणि 'Account type and tools' किंवा उपलब्ध प्रोफेशनल सेटिंग्स तपासा.- तिथे तुम्हाला 'Request verification' हा पर्याय निवडावा लागेल.- समोर आलेल्या अर्ज फॉर्ममध्ये तुमचे पूर्ण नाव, अचूक ओळख आणि इतर मागितलेली माहिती भरा..- तुमची खरी ओळख सिद्ध करण्यासाठी सरकारमान्य अधिकृत ओळखपत्र (Government ID) अपलोड करा.- तुमच्या सार्वजनिक ओळखीचा पुरावा म्हणून स्वतंत्र मीडिया कवरेज, वृत्तपत्रातील लेख किंवा बातम्यांच्या लिंक्स जोडा.- सर्व माहितीची खात्री करून आपला अर्ज इन्स्टाग्रामकडे सबमिट करा.- अर्ज केल्यानंतर इन्स्टाग्राम तुमच्या सर्व माहितीची पडताळणी करेल. पडताळणी यशस्वी झाल्यास तुम्हाला ब्लू टिक मिळेल, अन्यथा अर्ज नाकारला जाण्याची शक्यता असते. केवळ अर्ज केल्याने ब्लू टिक मिळण्याची खात्री मिळत नाही, ते पूर्णपणे इन्स्टाग्रामच्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर अवलंबून असते..WhatsApp ने आणले 'परमनंट पिन'सह ४ नवीन फिचर्स! महत्त्वाचा मेसेज कधीच होणार नाही गायब; ग्रुप अॅडमिन्ससाठी मोठे गिफ्ट... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.