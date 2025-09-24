VIP Mobile Number: VIP मोबाईल नंबर हवाय? तेही फ्री, कशी करायची Jio, Airtel, Vi आणि BSNL साठी ऑनलाईन प्रोसेस? जाणून घ्या एका क्लिकवर

थोडक्यात:Jio, Vi आणि BSNL ऑनलाईन VIP नंबर निवडण्याची सुविधा देतात, तर Airtel साठी स्टोअरला जावे लागते.Jio आणि Vi च्या वेबसाईटवर नंबर निवडून घरपोच सिम मिळू शकते, BSNL साठी ऑनलाइन नंबर राखता येतो पण सिम ऑफिसला जावे लागते.VIP नंबर घेण्यासाठी काही कंपन्या मोफत पर्याय देतात, तर काही प्रीमियम नंबरसाठी शुल्क आकारतात.VIP Mobile Number: आजच्या डिजिटल युगात मोबाईल हा फक्त बोलण्यापुरताच नाही, तर आपली ओळख बनत चालला आहे. त्यातल्यात त्यात फॅन्सी VIP म्हंटले की, फक्त बोलत्यातही नाही तर आपली खास ओळख निर्माण करण्यासाठीही वापरला जातो..त्यामुळे भारतातील जवळपास प्रत्येक टेलिकॉम कंपनी ग्राहकांना आवडता नंबर निवडण्याची संधी देते. जर तुम्हालाही तुमच्या आवडीचा खास नंबर हवा असेल, तर चला जाणून घेऊया Jio, Airtel, Vi आणि BSNL कडून VIP नंबर कसा मिळवायचा..H-1B Visa Rules: अमेरिकेत राहून गुगल मध्ये नोकरी करणारे किती भारतीय? H1B व्हिसा नियम बदलल्यानंतर त्यांच्या नोकरीवर काय परिणाम होणार .Airtel वापरकर्त्यांसाठी पर्याय?Airtel च्या वेबसाईट किंवा अपवर VIP नंबर निवडण्याचा पर्याय देत नाही. त्यामुळे नवीन वापरकर्त्यांनी आपल्या जवळच्या एरटेल स्टोअरला भेट द्याJio ग्राहकांसाठी सोयJio ग्राहक आता त्यांच्या सध्याच्या नंबरशी सुसंगत असलेला किंवा वेगळ्या ठिकाणचा नंबर निवडू शकतात. यासाठी Jio च्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन आपला जुना नंबर ओटीपी ने पडताळा. त्यानंतर उपलब्ध असलेल्या नंबरमधून तुमच्या आवडीचा नंबर निवडून तुम्ही घरपोच सेवा मिळवू शकता..Vi कडून खास VIP नंबरVi देखील ग्राहकांना अनोखे आणि लक्षवेधी VIP नंबर विकतो. या नंबरांची किंमत निवडलेल्या नंबरच्या खासगीपणावर अवलंबून असते. Vi च्या वेबसाइटवर “VIP Number” विभागात जाऊन तुम्ही मोफत किंवा प्रीमियम नंबर निवडू शकता. पेमेंट केल्यानंतर सिम तुमच्या घरपोच पाठवली जाते.BSNL मध्ये VIP नंबर कसा मिळवाल?सरकारी कंपनी BSNL देखील ग्राहकांना त्यांचा पसंतीचा नंबर निवडण्याची संधी देते. BSNL च्या “Choose Your Number” वेबसाईटवर जाऊन राज्य निवडा आणि नंबर शोधा. तुम्ही नंबर ऑनलाइन राखू शकता, पण सिम घेण्यासाठी नजीकच्या BSNL ऑफिसला जावे लागते..Broccoli For Iron Deficiency: चाळिशीनंतर शरीरात लोह कमी? मग गोळ्या ऐवजी आहारात समावेश करा ब्रोकोलीची भाजी.FAQs1. VIP मोबाईल नंबर कसा मिळवायचा? (How to get a VIP mobile number?)Jio, Vi आणि BSNL च्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन नंबर निवडा, OTP पडताळणी करा आणि घरपोच सिम मिळवा; Airtel साठी जवळच्या स्टोअरला भेट द्या.2. Airtel VIP नंबर ऑनलाइन मिळतो का? (Is Airtel VIP number available online?)नाही, Airtel ग्राहकांना VIP नंबरसाठी स्टोअरला जावे लागते.3. Vi कडून VIP नंबर घेण्यासाठी काय प्रक्रिया आहे? (What is the process to get VIP number from Vi?)Vi च्या वेबसाईटवर VIP नंबर विभागात जाऊन नंबर निवडा, पेमेंट करा आणि घरपोच सिम मिळवा.4. BSNL चा VIP नंबर ऑनलाइन कसा राखता येतो? (How to reserve a VIP number online from BSNL?)BSNL च्या “Choose Your Number” वेबसाईटवर जाऊन राज्य निवडा, नंबर शोधा आणि ऑनलाइन राखा; सिमसाठी BSNL ऑफिसला भेट द्यावी लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.