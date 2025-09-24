विज्ञान-तंत्र

VIP Mobile Number: VIP मोबाईल नंबर हवाय? तेही फ्री, कशी करायची Jio, Airtel, Vi आणि BSNL साठी ऑनलाईन प्रोसेस? जाणून घ्या एका क्लिकवर

VIP Mobile Number: जर तुम्हालाही VIP नंबर हवा असेल तर तुम्ही मोबाईलच्या शॉपला न जाता तुम्ही घरबसल्या देखील मिळवू शकता. चला तर जाणून घेऊयात तो सोपा प्रोसेस कसा आहे
थोडक्यात:

  1. Jio, Vi आणि BSNL ऑनलाईन VIP नंबर निवडण्याची सुविधा देतात, तर Airtel साठी स्टोअरला जावे लागते.

  2. Jio आणि Vi च्या वेबसाईटवर नंबर निवडून घरपोच सिम मिळू शकते, BSNL साठी ऑनलाइन नंबर राखता येतो पण सिम ऑफिसला जावे लागते.

  3. VIP नंबर घेण्यासाठी काही कंपन्या मोफत पर्याय देतात, तर काही प्रीमियम नंबरसाठी शुल्क आकारतात

