YouTube Growth Tips: यूट्यूबवर सबस्क्राईबर्स वाढवून महिन्याला लाखो कसे कमवायचे? कंपनीने स्वतःच सांगितली भन्नाट ट्रिक

YouTube Growth Tips: मराठी यूट्यूब क्रिएटर्ससाठी सध्या एक सुवर्णकाळ सुरू आहे. यूट्यूबवर आपले सबस्क्राइबर्स वाढवून महिन्याला लाखो रुपये कमवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी स्वतः यूट्यूब कंपनीनेच काही भन्नाट आणि सोप्या ट्रिक्स सांगितल्या आहेत. या अधिकृत टिप्स वापरून तुम्ही तुमच्या चॅनलची ग्रोथ कशी करू शकता जाणून घ्या सविस्तर.१. प्रेक्षकांची नस ओळखायूट्यूबवर गर्दी खेचण्यासाठी सगळ्यात पहिली पायरी म्हणजे तुमच्या प्रेक्षकांना नेमकं काय पाहायचं आहे, हे ओळखणं. कंपनीच्या नियमांनुसार, सुरुवातीलाच व्हिडिओमध्ये सगळी माहिती उघड न करता प्रेक्षकांमध्ये एक उत्सुकता, सस्पेन्स निर्माण करा. व्हिडिओचे थंबनेल आणि टायटल असे आकर्षक ठेवा, जेणेकरून लोकांनी त्यावर क्लिक केलंच पाहिजे. पण लक्षात ठेवा आतली माहिती खरी आणि रंजक असायला हवी जेणेकरून पाहणारा माणूस चॅनल सबस्क्राईब केल्याशिवाय जाणार नाही..Mobile Keypad Unique Uses : फक्त टायपिंगसाठी नसतो मोबाईलचा कीपॅड! 99% लोकांना माहिती नाहीत सिक्रेट फीचर्स.२. 'शॉर्ट्स'चा अचूक मारायूट्यूबने सबस्क्राइबर्स झपाट्याने वाढवण्यासाठी YouTube Shorts हे सर्वात प्रभावी हत्यार असल्याचं सांगितलं आहे. १५ ते ६० सेकंदांचे हे लहान व्हिडिओ अल्गोरिदमद्वारे खूप जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवले जातात. जर तुम्ही रोज किमान एक उत्तम शॉर्ट व्हिडिओ अपलोड केला तर तुमच्या चॅनलची रीच अचानक वाढते. या छोट्या व्हिडिओंमध्ये शेवटी "पूर्ण माहितीसाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा" असं सांगायला अजिबात विसरू नका..Fan Cooling Tips : सीलिंग फॅनची स्पीड कमी झालीये? नवीन पंखा विकत घेण्यापूर्वी करून बघा 'हे' काम, येईल एसीसारखी थंड हवा.३. सातत्य आणि एंगेजमेंट फक्त व्हिडिओ टाकून चालत नाही, तर त्यात सातत्य असणं अत्यंत गरजेचं आहे. तुम्ही आठवड्यातून किती आणि कधी व्हिडिओ टाकणार आहात, याचं एक वेळापत्रक बनवा. याशिवाय, तुमच्या व्हिडिओंवर येणाऱ्या कमेंट्सना उत्तरं द्या. प्रेक्षकांना व्हिडिओमध्ये प्रश्न विचारा आणि त्यांना कमेंट करायला प्रवृत्त करा. जितकी जास्त एंगेजमेंट (लाईक्स आणि कमेंट्स) वाढेल, तितका यूट्यूबचा अल्गोरिदम तुमचा व्हिडिओ इतर नवीन लोकांच्या स्क्रीनवर पाठवेल..Online Scam : मुंबईची घटना! मोबाईल गरम होताच बँक अकाऊंटमधले 70 हजार गायब, फ्रॉड नेमका काय? सुरक्षित कसं राहायचं पाहा.४. कमाईचा मार्गएकदा का तुमचे सबस्क्राइबर्स आणि व्ह्यूझ वाढू लागले, की कमाईचे अनेक मार्ग मोकळे होतात. केवळ गुगल ॲडसेन्स (Ads) वर अवलंबून न राहता तुम्ही ब्रँड स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटींग आणि चॅनल मेंबरशिपद्वारे महिन्याला मोठी कमाई करू शकता. यूट्यूबने आता कमी सबस्क्राइबर्स असलेल्या क्रिएटर्ससाठीही फॅन फंडिंगचे पर्याय सुरू केले आहेत. त्यामुळे अधिकृत ट्रिक्स वापरून योग्य दिशेने पावलं टाकली तर यूट्यूबवरून मोठी कमाई करणं अजिबात कठीण नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.