Cyber Crime : कोणी तुमची स्क्रीन रेकॉर्ड तर करत नाही ना? ओळखा या साइन्सने

How To Identify That Smart Phone Screen Is Recording : अँड्रॉइड फोन्स आल्यापासून सायबर क्राइमच्या केसेस वाढत आहेत. पण बऱ्याचदा ते कसे ओळखावे हेच आपल्याला कळत नाही. हॅकर्स लोकांना फसवण्यासाठी रोज नवनवीन पध्दती शोधत राहतात. त्यामुळे आपला डेटा चोरीला जातो. हल्ली स्मार्ट फोन म्हणजे ऑल इन वन झाला आहे. त्यामुळे आपल्या जोडीदाराला माहित नसेल एवढे सर्व महत्वपूर्ण गोष्टी या आपल्या फोन मध्ये असतात. बँक अकांउंटपासून महत्वाचे कागदपत्र सर्वच.

त्यामुळे जर तुमचा फोन हॅक झाला असेल तर तुम्हाला ते माहित असणे आवश्यक आहे. त्यापैकीच एक स्क्रीन रेकॉर्डींग आहे. यात हॅकर्स स्पायवेअरच्या मदतीने फोन ऑन करतात. स्पायवेअर तुमची स्क्रीन तुमच्या नकळत रेकॉर्ड करून डेटा हॅकर्सना पाठवत असतो.

स्क्रीन रेकॉर्ड होतेय, कसं ओळखावं?

स्मार्टफोन्समध्ये असे काही फीचर्स असतात की, जे तुमचे कोणतेही सेंसिटिव्ह फीचरच्या सुरू झाल्याची माहिती देतात.

उदा. तुम्ही कॅमेरा ऑन केला की, कॅमेऱ्याच्या लोगोसोबत एक ग्रीन लाइट दिसतो. माइकसोबतपण असंच काही होतं.

तसंच जर स्पायवेअर लपून छपून तुमचा फोन रेकॉर्ड करत असेल तर नोटीफिकेशन बारमध्ये एका ब्रॅकेटमद्ये एक कॅमेऱ्याचं साइन दिसेल.

हा आयकॉन ब्लिंक होत राहतो. जेणेकरून तुमचं तिकडे लक्ष जाईल. यावरून तुमची स्क्रीन रेकॉर्ड होतेय का हे ओळखू शकाल.

हे बंद कसं कराल?