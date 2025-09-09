विज्ञान-तंत्र

3D Photo Prompt : फ्रीमध्ये तुमचे '3D स्टाईल' (थ्री डी) फोटो बनवा, एका क्लिकवर..

Nano Banana 3D Model Free AI Photos Prompt : सोशल मीडियावर 3D इमेजचा ट्रेंड सुरू आहे. असे 3D फोटो फ्रीमध्ये कसे बनवायचे हे आम्ही अगदी सोप्या स्टेप्स मध्ये सांगणार आहे
How to make free 3D AI images

How to create free 3D AI Photos in goole gemini

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on
Summary

  • सध्या सोशल मीडियावर 3D इमेजचा ट्रेंड आहे

  • पण अनेकांना माहिती नाही की हे 3D फोटो कसे बनवायचे

  • चला तर मग फ्रीमध्ये 3D फोटो बनवायच्या सोप्या स्टेप्स जाणून घ्या

3D Images Trend : इन्स्टाग्रामवर नुकतेच एका नव्या ट्रेंडने धुमाकूळ घातला आहे. अनेक लोक आपल्या आणि पाळीव प्राण्यांच्या 3D इमेज शेअर करत आहेत. हे जादू होते गुगलच्या नव्या एआय टूल 'नॅनो बनाना'च्या मदतीने.. (अधिकृत नाव जेमिनी 2.5 फ्लॅश इमेज). हे पूर्णपणे मोफत टूल कोणत्याही फोटोला काहीच क्षणांत वास्तववादी 3D मॉडेलमध्ये बदलते. डिझाइनर नसाल तरी चालेल महागड्या सॉफ्टवेअरची गरज नाही फक्त एका स्मार्टफोन किंवा कम्प्युटरची

picture
artificial intelligence
photo
Photographs
Google Gemini
3D Printing Technology
Viral social media trends
3D modeling tool
Google Gemini AI
Nano Banana AI tool
Instagram 3D trends
3D photo creation

