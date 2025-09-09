3D Photo Prompt : फ्रीमध्ये तुमचे '3D स्टाईल' (थ्री डी) फोटो बनवा, एका क्लिकवर..

सध्या सोशल मीडियावर 3D इमेजचा ट्रेंड आहेपण अनेकांना माहिती नाही की हे 3D फोटो कसे बनवायचेचला तर मग फ्रीमध्ये 3D फोटो बनवायच्या सोप्या स्टेप्स जाणून घ्या.3D Images Trend : इन्स्टाग्रामवर नुकतेच एका नव्या ट्रेंडने धुमाकूळ घातला आहे. अनेक लोक आपल्या आणि पाळीव प्राण्यांच्या 3D इमेज शेअर करत आहेत. हे जादू होते गुगलच्या नव्या एआय टूल 'नॅनो बनाना'च्या मदतीने.. (अधिकृत नाव जेमिनी 2.5 फ्लॅश इमेज). हे पूर्णपणे मोफत टूल कोणत्याही फोटोला काहीच क्षणांत वास्तववादी 3D मॉडेलमध्ये बदलते. डिझाइनर नसाल तरी चालेल महागड्या सॉफ्टवेअरची गरज नाही फक्त एका स्मार्टफोन किंवा कम्प्युटरची.'नॅनो बनाना' म्हणजे काय?एलएमएरिनावर वापरकर्त्यांनी दिलेल्या मजेदार नावाने ओळखले जाणारे हे गुगलचे नवे एआय मॉडेल आहे. ते अपलोड केलेल्या फोटोतील व्यक्ती, कपडे, बॅकग्राऊंड यांच्या डिटेल्सना अचूक टिपते. परिणामी साधी सेल्फी किंवा पाळीव प्राण्याच्या फोटोला कलेक्टिबल स्टाइलची 3D फिगरिन बनवते. इन्स्टाग्राम स्टोरीज किंवा पोस्ट्सवर हे शेअर करून लाखो लाईक्स मिळवू शकता सोप्या स्टेप्समध्ये तयार करा तुमचे 3D मॉडेल.DMart Offers : डीमार्टची नोकरी IT पेक्षा भारी? कर्मचाऱ्यांना मिळतं खास Discount! पगाराशिवाय मिळतात 'या' 5 भन्नाट सुविधा.स्टेप्स 1 - टूल ओपन करागुगल क्रोम किंवा सफारी ब्राउझर उघडा आणि 'गुगल एआय स्टुडिओ' शोधा. तेथे 'ट्राय जेमिनी' निवडा. उजव्या बाजूला 'नॅनो बनाना (जेमिनी 2.5 फ्लॅश इमेज)' पर्याय निवडा. गुगल अकाउंटने लॉगिन करा आणि टर्म्स अॅक्सेप्ट करा..Jio, Airtel, Vi, BSNL यूजर्ससाठी खूप महत्वाचं! लवकर संपतोय डेली डेटा? पटकन बंद करा 'ही' 1 सेटिंग, कायमचं मिटेल इंटरनेटचं टेन्शन.स्टेप्स 2 - फोटो अपलोड करा'रन' बटणाजवळील '+' आयकॉन क्लिक करा आणि 'अपलोड इमेज' निवडा. तुमची सेल्फी, पाळीव कुत्रा-मांजराचा फोटो किंवा निसर्गाचा फोटो काहीही वापरास्टेप्स 3 - 3D प्रॉम्प्टचॅटबॉक्समध्ये हा प्रॉम्प्ट कॉपीपेस्ट करा आणि 'रन' दाबा...याने एआय फोटो प्रोसेस करेल आणि 3डी आवृत्ती तयार होईल..3D Photo Nano Banana Gemini Prompt : "A highly detailed 1/7 scale figurine of the characters from the provided picture, crafted in a realistic style, is displayed in a real-world environment. The figurine is posed dynamically on a round, transparent acrylic base with no text, placed on a sleek, modern computer desk made of wood with a glossy finish. The desk is organised, featuring a monitor, keyboard, and a few small accessories like a pen holder and a coffee mug. The computer screen prominently displays the ZBrush modeling process of the figurine, showcasing intricate sculpting details, wireframes, and texture maps in progress. Next to the monitor, a BANDAI-style toy packaging box stands upright, featuring vibrant, two-dimensional flat illustrations of the characters in dynamic poses, with the original artwork faithfully reproduced. The scene is well-lit with natural light streaming through a nearby window, casting soft shadows and emphasising the figurine’s realistic textures and fine details."स्टेप्स 4 - डाउनलोड आणि शेअर करातयार झालेली इमेज फ्रीमध्ये डाउनलोड करा. इन्स्टाग्राम, एक्स (आधीचे ट्विटर) किंवा इतर प्लॅटफॉर्मवर शेअर करा.FAQs What is Nano Banana? / नॅनो बनाना म्हणजे काय?नॅनो बनाना हे गुगलचे जेमिनी 2.5 फ्लॅश इमेजचे मजेदार उपनाव आहे, जे एआय-आधारित इमेज जनरेशन आणि एडिटिंगसाठी वापरले जाते. हे फोटो अपलोड करून वास्तववादी 3डी मॉडेल्स तयार करते आणि LMArena वर टॉप रेटेड आहे.How do I access Nano Banana? / नॅनो बनाना कसे ऍक्सेस करावे?गुगल एआय स्टुडिओमध्ये जा, गुगल अकाउंटने लॉगिन करा आणि जेमिनी 2.5 फ्लॅश इमेज मॉडेल निवडा. ते मोफत उपलब्ध आहे आणि ब्राउझरमध्ये चालते, API द्वारे डेव्हलपर्ससाठीही.Is Nano Banana free to use? / नॅनो बनाना मोफत आहे का?होय, हे पूर्णपणे मोफत आहे गुगल अकाउंटसाठी. API वापरात टोकन्सनुसार छोटे शुल्क असू शकते, पण सामान्य वापरासाठी कोणतीही फी नाही आणि 10 दशलक्ष नवीन युजर्सने ते ट्राय केले आहे.Can I create 3D models with it? / त्याने 3डी मॉडेल्स तयार करता येतील का?होय, स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट वापरून फोटोला 1/7 स्केलची वास्तववादी 3डी फिगरिन बनवता येते. ते डायनॅमिक पोज, बेस आणि रिअल-वर्ल्ड सीनसह तयार होते, जसे डेस्कवर ठेवलेली.What are the limitations of Nano Banana? / नॅनो बनानाच्या मर्यादा काय आहेत?काहीवेळा छोट्या चेहऱ्यांमध्ये किंवा स्पेलिंगमध्ये त्रुटी होऊ शकतात, पण ते कॅरेक्टर कन्सिस्टन्सी आणि एडिटिंगमध्ये उत्कृष्ट आहे. सर्व इमेजेस AI वॉटरमार्कसह येतात आणि हानिकारक कंटेंट फिल्टर केले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.