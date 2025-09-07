Nikita Bier : ट्वीट करा अन् पैसे कमवा! कंपनीच्या मालकाने दिला खास मंत्र, नेमकं कसं असेल काम? जाणून घ्या

सोशल मीडियावर पैसे कमवण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्यांसाठी एक्सचे प्रोडक्ट हेड निकिता बीयर यांनी एक खास मंत्र दिला आहे. त्यांच्या मते जर तुम्हाला एक्सवर यशस्वी आणि श्रीमंत व्हायचे असेल तर फक्त एका गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करा. तुम्हाला इतरांपेक्षा जास्त माहिती असलेल्या विषयात तज्ज्ञ व्हा आणि रोज त्याबद्दल पोस्ट करा. इलॉन मस्क एक्सला ‘एव्हरीथिंग ॲप’ बनवण्यात व्यस्त असताना बीयर यांनी सामान्य वापरकर्त्यांना श्रीमंत होण्याचा एक सोपा पण प्रभावी मार्ग सांगितला..निकिता बीयर यांनी एक्सवर सांगितले की, “मेम कॉइन्स किंवा क्रिएटर फंडवर अवलंबून राहण्याऐवजी तुम्हाला ज्या क्षेत्रात सर्वाधिक माहिती आहे त्या क्षेत्रात रोज एक नवीन माहिती शेअर करा. मग ते प्लंबिंग, पुरुषांच्या कपड्यांचे ट्रेंड , भारतीय खाद्यपदार्थ, फर्निचर किंवा सोशल ॲप्स असो.” त्यांचा सल्ला आहे की दररोज पाच वाक्यांपेक्षा कमी शब्दांत तुमच्या अनुभवातून मिळालेली एक खास माहिती पोस्ट करा..80 हजारचा मोबाईल मिळतोय 22 हजारात; Google Pixel 9 स्मार्टफोनवर बंपर डिस्काउंट, कुठे खरेदी कराल? पाहा एका क्लिकवर.हा नियम सहा महिने काटेकोरपणे पाळा. विशेष म्हणजे जर तुम्ही यात सातत्य राखलं तर एक्स तुमच्या अकाऊंटल इतरांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मदत करेल असे बीयर यांनी सांगितले आहे.हा दृष्टिकोन साधा वाटला तरी त्यामागे ठोस रणनीती आहे. सहा महिन्यांत तुम्ही तुमच्या निवडलेल्या क्षेत्रात जागतिक स्तरावरील तज्ज्ञ म्हणून ओळखले जाल..Chandra Grahan 2025 : आज चंद्रग्रहण..! तुमच्या फोनवर पाहा एका क्लिकवर.बीयर म्हणतात, या काळात तुम्ही इतके विश्वासार्ह व्हाल की, तुम्ही जाहिराती, सल्लामसलत किंवा तुमच्या वेळेसाठी हवे तितके पैसे मागू शकाल. ही रणनीती सध्याच्या काळात खूपच आकर्षक आहे जिथे अनेकजण व्यावसायिक क्रिएटर बनण्याचे स्वप्न पाहतात. परंतु रोज पोस्ट करणे आणि सातत्य राखणे हे अवघड आहे. तरीही बीयर यांचा सल्ला दीर्घकालीन यश आणि स्वतःचा ब्रँड तयार करण्यासाठी उत्तम पायवाट आहे..FAQs How can I make money on X according to Nikita Bier?निकिता बियर यांच्या मते एक्सवर पैसे कसे कमवावे?तुम्ही एखाद्या विषयात तज्ज्ञ असाल तर त्यावर रोज पाच वाक्यांपेक्षा कमी पोस्ट सहा महिने करा. सातत्य राखल्यास एक्स तुमचे अकाउंट प्रोमोट करेल आणि तुम्ही कमाई करू शकाल.What type of content should I post on X to succeed?एक्सवर यशस्वी होण्यासाठी कोणत्या प्रकारची सामग्री पोस्ट करावी?तुम्हाला ज्या विषयात सर्वाधिक माहिती आहे, त्या विषयावर अनपेक्षित आणि अंतर्दृष्टीपूर्ण माहिती असलेली छोटी पोस्ट करा.How long do I need to post daily to see results on X?एक्सवर यश मिळवण्यासाठी किती काळ रोज पोस्ट करावे लागेल?निकिता बियर यांच्या सल्ल्यानुसार, सलग सहा महिने रोज पोस्ट करावे लागेल.Will X promote my account if I follow Bier’s advice?बियर यांच्या सल्ल्याचे पालन केल्यास एक्स माझे अकाउंट प्रोमोट करेल का?होय, जर तुम्ही सहा महिने सातत्याने पोस्ट केले तर एक्स तुमचे अकाउंट इतरांना प्रोमोट करेल.Can anyone become an expert by posting on X?एक्सवर पोस्ट करून कोणीही तज्ज्ञ बनू शकते का?होय, जर तुम्ही एखाद्या विषयात सखोल माहिती ठेवून सातत्याने पोस्ट केले तर तुम्ही त्या क्षेत्रात तज्ज्ञ म्हणून ओळखले जाल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.