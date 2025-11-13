बर्फ ही बर्फ! Snow AI ट्रेंडमध्ये बनवा स्वतःचे भारी फोटो..एका क्लिकवर

सोशल मीडियावर एक नवीन क्रेझ सुरू आहे.. 'एआय स्नो ट्रेंड'! लोक आपले साधे फोटो घेऊन एआयच्या जादूने त्यांना हॉलमार्क चित्रपटासारखे हिवाळी पोस्टकार्ड बनवत आहेत. बर्फवृष्टी, चमकणारे स्नोफ्लेक्स आणि रोमँटिक वातावरण हे सगळं आता फक्त एका क्लिकवर होत आहे एआयमुळे तुम्ही घरबसल्या स्नो'चा आनंद घेऊ शकता. हे ट्रेंड स्मग आणि प्रेडिक्टेबल आहे, पण तरीही इंस्टाग्राम आणि टिकटॉकवर व्हायरल होतंय. इन्फ्लुएंसर्स ते सामान्य यूजर्स, सगळे या खऱ्या वाटणाऱ्या खोट्या बर्फवर्षावात बुडालेत...का आहे हा ट्रेंड इतका आकर्षक? कारण रिअल थंडीत बाहेर जाण प्रत्येकाला जमत नसतं. फ्लाइट्स बुक करा, थंडी सहन करा.. कशाला? एआय तुमच्या फोटोला सिनेमॅटिक टच देतं, बॅकग्राऊंड बदलतं आणि लाइटिंग परफेक्ट करतं. तुम्ही फक्त प्रॉम्प्ट टाइप करा आणि सांगा किती रिअॅलिस्टिक हवंय. ब्यूटीकॅम अॅप हे सोपं माध्यम आहे, फोटोशॉप शिकण्याची गरज नाही...Public Wifi : गुगलकडून धोक्याचा अलर्ट! मोबाईल वापरणाऱ्यांनो चुकूनही करू नका हे काम..नाहीतर मिनिटात हॅक होईल मोबाईल अन् बँक अकाऊंट .ब्यूटीकॅमवर एआय स्नो ट्रेंड कसं कराल?इंस्टॉल करा ब्यूटीकॅम एआय एडिटर (Beautycam AI Editor): प्ले स्टोअर किंवा अॅप स्टोअरवरून डाउनलोड करा.एआय एडिटिंग टूल उघडा: अॅप ओपन करून एआय सेक्शनमध्ये जा.परफेक्ट फोटो निवडा: क्लियर पोर्ट्रेट किंवा चांगल्या लाइटिंगचा शॉट घ्या. चेहऱ्याची डिटेल्स क्लियर असतील तर एआय फेस जपून बॅकग्राऊंड आणि लाइटिंग बदलेल.बॉटम टेम्प्लेट स्लायडरमधून स्नो ऑप्शन निवडा: विविध थीम्स दिसतील.थीम आणि एडिट्स कस्टमाइझ करा: फिल्टर्स, टूल्सने इमेज सुधारा.. जितकं हवं तितकं ड्रामॅटिक बनवारिव्ह्यू करा, सेव्ह करा आणि शेअर करा: इंस्टाग्रामवर पोस्ट करून लाइक्स मिळवा.Elon Musk जगातला सर्वांत श्रीमंत माणूस एवढ्या पैशांचं काय करतो? सगळी प्रॉपर्टी विकून का राहतोय छोट्याशा घरात..नेमका विषय काय.हे सिली आणि एक्स्ट्रा वाटतंय? पण मित्र मैत्रिणींनो थंडीच्या स्पेशल ट्रीपवर पैसे खरच न करता टेक पैसे वाचवून थंडी न सहन करता हिवाळी फील मिळवायचा हा सोपा मार्ग आहे. एआयने जग आता 'फेक इट टिल यू मेक इट'च्या पलीकडे गेलंय. तुम्हीही ट्राय करा आणि बर्फवृष्टीत सेल्फी घ्या.. ते ही व्हर्च्युअल पद्धतीने! हा ट्रेंड फक्त फॅड नाही, तर एआयच्या क्रिएटिव्ह पॉवरचं उदाहरण आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.