By

मुंबई : सरकार मोठ्या प्रमाणावर सौरऊर्जेचा वापर करत आहे, पण देशांतर्गत पातळीवर तिचा वापर करण्याचे प्रमाण कमी आहे कारण त्यासाठी खूप खर्च येतो.

सोलार एनर्जी खूप महाग असली तरीही आता जर तुम्हाला तुमच्या घराचे वीज बिल कमी करायचे असेल आणि तुमची गृहोपयोगी उपकरणे सौरऊर्जेद्वारे चालवायची असतील तर तुम्हाला आता लाखो रुपये खर्च करावे लागणार नाहीत.

फक्त काही हजार रुपये खर्च करून तुम्ही तुमच्या घरात सोलर पॅनल बसवू शकता आणि सौरऊर्जेचा लाभ घेऊ शकता. (how to minimize electricity bill SR Portables Solar Generator ) हेही वाचा - Types of Vedas: वेदांचे प्रकार

आपण ज्या पोर्टेबल सोलर जनरेटरबद्दल बोलत आहोत त्याचे नाव आहे SR Portables Solar Generator. हे सौर उर्जा जनरेटर तुम्हाला तुमच्या घरातील सर्व उपकरणांसाठी वीज पुरवठा करण्यास सक्षम आहे.

तुम्हाला तुमचा पंखा, टीव्ही, संगणक किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे चालवायची असतील, या सौरऊर्जा जनरेटरचा वापर केल्याने तुम्हाला या सर्व गोष्टी चालवण्यास मदत होईल. त्याचा आकार खूपच लहान असल्याने ते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी सहज वाहून नेले जाऊ शकते.

या उपकरणाचा एक मोठा फायदा म्हणजे ते तासन्तास पॉवर बॅकअप देण्यास सक्षम आहे. तुमच्या इलेक्ट्रिक ग्रिडमधून पुरवठा थांबला तरीही, तुम्ही हे सौर उर्जा जनरेटर वापरून तुमची उपकरणे सुरू ठेवू शकता. यामुळे तुम्हाला तुमच्या दैनंदिन कामात कोणत्याही अडथळ्याचा सामना करावा लागणार नाही.

खूप महाग नाही

एसआर पोर्टेबल्स सोलर जनरेटरचा वापर वीज पुरवठा करण्यासाठी सहज करता येतो, हा 130 वॅट क्षमतेचा पोर्टेबल सोलर जनरेटर आहे. शिवाय, यात 2 एसी कनेक्टर पोर्ट आहेत जे 100 वॅट्सचे एसी आउटपुट प्रदान करतात.

या सौर जनरेटरसह, तुम्हाला एक Li-Ion बॅटरी पॅक मिळेल जो तुम्हाला दीर्घकाळ वीज पुरवतो. याव्यतिरिक्त, हे एक स्ट्राँग एलईडी प्रकाश देखील प्रदान करते ज्यामुळे ते कॅम्पिंग ट्रिपमध्ये किंवा आपल्या घरातील गरजांसाठी उपयुक्त ठरते. या सौर जनरेटरची किंमत १७ हजार ९९९ रुपये आहे.