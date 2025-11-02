Delete Online Data: इंटरनेटवरुन तुमचा डेटा डिलिट करायचाय अन् हॅक्सर्सपासून सुरक्षित राहायचय? मग फॉलो करा 'या' स्मार्ट ट्रिक्स

Delete Online Data: आजकाल प्रत्येकजण 5G युगात इंटरनेट वापरतो आणि इंटरनेटवर डिजिटल पाऊलखुणा सोडतो. परिणामी यामुळे तुम्हाला डेटा लीक आणि हॅकिंगचा धोका निर्माण होतो. जर तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही इंटरनेटवरून तुमचा डिजिटल पाऊलखुणा पूर्णपणे डिलिट करु शकता. हे करण्यासाठी तुम्हाला पुढील काही उपाय करावे लागतील जे तुमचा डेटा लीक होण्यापूर्वीच डिलिट करतील. चला तर मग जाणून घेऊया इंटरनेटवरून तुमचा डेटा कसा डिलिट करायचा. .Google Active डिलिट करासर्वात पहिली स्टेप म्हणजे तुमची गुगल अॅक्टिव्हिटी साफ करा. हे करण्यासाठी, myactivity.google.com वर जा आणि तुमच्या गुगल अकाउंटमध्ये लॉग इन करा. येथे, तुम्हाला तुमच्या सर्व अॅक्टिव्हिटी दिसतील, जसे की गुगल मॅप्स सर्च, यूट्यूब व्हिडिओ किंवा इमेज सर्च. हा डेटा डिलीट करण्यासाठी डिलीट अॅक्टिव्हिटीवर क्लिक करा. लास्ट अवर, लास्ट डे, ऑल टाइम किंवा कस्टम रेंज सारख्या पर्यायांसह एक बॉक्स ओपन होइल. 'ऑल टाइम' निवडल्याने तुम्ही वापरलेल्या गुगल सर्चची यादी दिसेल. तुम्ही लगेच डिलिट करू शकता..Hidden Camera: हॉस्टेल अन् PG रूममधील हिडन कॅमेरा कसे चेक कराल? जाणून घ्या स्टेप बाय स्टेप पद्धत.डेटा स्टोरेज थांबवाजुना डेटा डिलिट केल्यानंतर नवीन डेटा गोळा होण्यापासून थांबवणे महत्वाचे आहे. हे करण्यासाठी, तुमच्या Google खाते सेटिंग्जमध्ये जा आणि 'डेटा आणि गोपनीयता' विभागातील सर्व अॅक्टिव्हिटी ट्रॅकिंग पर्याय बंद करा. हे तुमचा वेब आणि अॅप वापर, स्थान डेटा आणि YouTube इतिहास पार्श्वभूमीत रेकॉर्ड होण्यापासून प्रतिबंधित करेल. हे पाऊल तुमची गोपनीयता आणखी मजबूत करते..अॅक्टिव्हिट ट्रॅक घेणे थांबवातुमचा डिजिटल डेटा डिलिट करण्यासाठी भविष्यातील अॅक्टिव्हिटी ट्रॅक होण्यापासून थांबवू शकता. तुमच्या Google खात्याच्या अॅक्टिव्हिटी नियंत्रण विभागात जा. येथे, वेब आणि अॅप अॅक्टिव्हिटी, हिस्ट्री आणि YouTube हिस्ट्री बंद करा. हे Google ला तुमचे भविष्यातील शोध, लोकेशन किंवा व्हिडिओ ट्रॅक करण्यापासून थांबवेल..ऑटो-डिलीट सेट करातुम्ही ऑटो-डिलीट फीचर वापरू शकता. जे दर काही महिन्यांनी डेटा डिलीट करेल. myactivity.google.com/auto-delete वर जा आणि वेब आणि अॅप अॅक्टिव्हिटी, टाइमलाइन किंवा YouTube हिस्ट्री निवडा. त्यानंतर, ऑटो-डिलीट वेळ 3, 18 किंवा 36 महिन्यांसाठी सेट करा..VPN वापराजर तुमचे इंटरनेट कनेक्शन सुरक्षित नसेल तर तुमचे खाते डिलिट करणे निरुपयोगी आहे. त्यासाठी व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क (VPN) वापरा. तसेच, डकडकगो, ब्रेव्ह सर्च किंवा स्टार्टपेज सारखे प्रायव्हसी-फर्स्ट सर्च इंजिन आणि टॉर ब्राउझर किंवा फायरफॉक्स सारखे प्रायव्हसी-केंद्रित ब्राउझर निवडा. याव्यतिरिक्त, दर तीन ते सहा महिन्यांनी तुमचा पासवर्ड बदला. हॅकर्सपासून स्वतःचे संरक्षण करण्याचा हा एक सोपा पण महत्त्वाचा मार्ग आहे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.