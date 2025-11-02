विज्ञान-तंत्र

Delete Online Data: इंटरनेटवरुन तुमचा डेटा डिलिट करायचाय अन् हॅक्सर्सपासून सुरक्षित राहायचय? मग फॉलो करा 'या' स्मार्ट ट्रिक्स

तुमचा डिजिटल पाऊलखुणा डिलिट करण्यासाठी 'या' ५ स्मार्ट उपायांचा अवलंब करा
Delete Online Data:

Delete Online Data:

पुजा बोनकिले
Updated on

Delete Online Data: आजकाल प्रत्येकजण 5G युगात इंटरनेट वापरतो आणि इंटरनेटवर डिजिटल पाऊलखुणा सोडतो. परिणामी यामुळे तुम्हाला डेटा लीक आणि हॅकिंगचा धोका निर्माण होतो. जर तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही इंटरनेटवरून तुमचा डिजिटल पाऊलखुणा पूर्णपणे डिलिट करु शकता. हे करण्यासाठी तुम्हाला पुढील काही उपाय करावे लागतील जे तुमचा डेटा लीक होण्यापूर्वीच डिलिट करतील. चला तर मग जाणून घेऊया इंटरनेटवरून तुमचा डेटा कसा डिलिट करायचा.

