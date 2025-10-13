WhatsApp चं सीक्रेट फीचर! डिलीट झालेले सगळे मेसेज करू शकता रिकवर, सोप्या स्टेप्स फॉलो करून मिनिटात परत मिळवा तुमचा डेटा

जच्या डिजिटल युगात व्हॉट्सअॅप हे आपल्या रोजच्या संवादाचे महत्त्वाचे साधन आहे. ऑफिसची माहिती, मित्रांशी गप्पा किंवा फॅमिली मेसेज, सगळं काही आपण व्हॉट्सअॅपवर शेअर करतो. पण चुकून महत्त्वाचे मेसेज डिलीट झाले तर? काळजी करू नका..आता काही सोप्या स्टेप्सद्वारे तुम्ही तुमचे डिलीट झालेले चॅट्स पुन्हा मिळवू शकता. चला, जाणून घेऊया कस ते.. .व्हॉट्सअॅप आपल्याला गुगल ड्राइव्ह, आयक्लॉड किंवा लोकल बॅकअपद्वारे चॅट्स रिस्टोअर करण्याची सुविधा देते. जर तुम्ही अँड्रॉइड युजर असाल तर पहिला सेटिंग्जमधील चॅट्स ऑप्शनमध्ये जा आणि चॅट बॅकअप तपासा. जर गुगल ड्राइव्हवर बॅकअप असेल तर व्हॉट्सअॅप अनइंस्टॉल करून पुन्हा इंस्टॉल करा. फोन नंबर वेरिफाय केल्यानंतर रिस्टोअर पर्याय निवडा. तुमच्या जुन्या चॅट्स परत येतील...DMart Sale : वीकेंड संपताच डीमार्टमध्ये नवा सेल; 'या' वस्तू झाल्या आणखी स्वस्त, 70% पेक्षा जास्त डिस्काउंट, सर्व ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर.लोकल बॅकअपसाठी फोनच्या फाइल मॅनेजरमध्ये WhatsApp फोल्डरमधील Databases मध्ये जा. ‘msgstore.db.crypt12’ फाइल शोधून तिचे नाव तसेच ठेवा. त्यानंतर व्हॉट्सअॅप पुन्हा इंस्टॉल करून चॅट्स रिस्टोअर करा. iOS युजर्ससाठी ही प्रक्रिया सोपी आहे. सेटिंग्ज’मधील चॅट्स’ऑप्शनमध्ये जा, चॅट बॅकअप तपासा आणि आयक्लॉड बॅकअप आहे याची खात्री करा. व्हॉट्सअॅप पुन्हा इंस्टॉल करून लॉग इन करताना रिस्टोअर निवडा काही मिनिटांत तुमचे मेसेज परत मिळतील...iPhone 16 Pro ची किंमत अचानक कोसळली; मिळतोय चक्क 50 हजारपेक्षा जास्त डिस्काउंट, खरेदीसाठी ग्राहकांची रांग, इथे सुरुय ऑफर...थर्ड पार्टी रिकव्हरी सॉफ्टवेअरद्वारेही डिलीट झालेले चॅट्स परत मिळवता येतात. पण बॅकअप सेटिंग्ज आधी तपासणे महत्त्वाचे आहे. ही सुविधा वापरून तुम्ही तुमच्या मौल्यवान आठवणी,मेसेज, फोटो आणि महत्त्वाची माहिती सहज परत मिळवू शकता. आता डिलीट झालेल्या मेसेजमुळे निराश होण्याची गरज नाही. फक्त या सोप्या स्टेप्स फॉलो करा आणि तुमचे चॅट्स झटपट परत मिळवा.FAQsHow can I recover deleted WhatsApp chats on Android?अँड्रॉइडवर डिलीट झालेले व्हॉट्सअॅप चॅट्स कसे रिकव्हर करू शकतो?सेटिंग्ज > चॅट्स > चॅट बॅकअप तपासा, व्हॉट्सअॅप पुन्हा इंस्टॉल करा आणि गुगल ड्राइव्ह किंवा लोकल बॅकअपमधून रिस्टोअर करा.Is it possible to recover WhatsApp chats without a backup?बॅकअपशिवाय व्हॉट्सअॅप चॅट्स रिकव्हर करणे शक्य आहे का?बॅकअपशिवाय रिकव्हरी कठीण आहे, पण थर्ड-पार्टी सॉफ्टवेअर वापरून प्रयत्न करता येऊ शकतो.How do I restore WhatsApp chats on iOS?आयओएसवर व्हॉट्सअॅप चॅट्स कसे रिस्टोअर करावे?सेटिंग्ज > चॅट्स > चॅट बॅकअप तपासा, व्हॉट्सअॅप पुन्हा इंस्टॉल करा आणि आयक्लॉडमधून रिस्टोअर करा.Can I recover chats from a local backup on Android?अँड्रॉइडवर लोकल बॅकअपमधून चॅट्स रिकव्हर करू शकतो का?फाइल मॅनेजरमध्ये WhatsApp > Databases मधील बॅकअप फाइल शोधा, नाव तसेच ठेवा आणि व्हॉट्सअॅप री-इंस्टॉल करून रिस्टोअर करा.How often should I back up my WhatsApp chats?व्हॉट्सअॅप चॅट्सचा बॅकअप किती वेळा घ्यावा?डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी दररोज किंवा आठवड्यातून एकदा गुगल ड्राइव्ह किंवा आयक्लॉडवर बॅकअप घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.