Photo Tips : तुम्ही फोटो शेअर करताना त्यासोबत लोकेशनही पाठवत नाहीये ना? एक चूक पडू शकते महागात; आत्ताच बदला मोबाईलची ही सेटिंग

तुमचे एक क्लिक आणि गोपनीयता धोक्यात येऊ शकते. फोटो geotag कसे काढावे? जाणून घ्या
smartphone camera settings screen showing the option to disable location services or geotagging, ensuring photos no longer save GPS data for enhanced privacy.

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

आजच्या डिजिटल युगात स्मार्टफोनमधून काढलेले फोटो केवळ आठवणी जपत नाहीत, तर तुमचे पर्सनल ठिकाणही जगासमोर उघड करू शकतात. तुम्हाला माहितीये का? तुम्ही फोटो क्लिक करताना फोन आपोआप त्यात GPS लोकेशन डेटा जोडतो. हा डेटा फोटो सोशल मीडियावर किंवा मित्रांना पाठवताना इतरांपर्यंत पोहोचतो.

Privacy Risks of AI

