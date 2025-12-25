Photo Tips : तुम्ही फोटो शेअर करताना त्यासोबत लोकेशनही पाठवत नाहीये ना? एक चूक पडू शकते महागात; आत्ताच बदला मोबाईलची ही सेटिंग

आजच्या डिजिटल युगात स्मार्टफोनमधून काढलेले फोटो केवळ आठवणी जपत नाहीत, तर तुमचे पर्सनल ठिकाणही जगासमोर उघड करू शकतात. तुम्हाला माहितीये का? तुम्ही फोटो क्लिक करताना फोन आपोआप त्यात GPS लोकेशन डेटा जोडतो. हा डेटा फोटो सोशल मीडियावर किंवा मित्रांना पाठवताना इतरांपर्यंत पोहोचतो..एका क्षणाची मजा तुमची गोपनीयता आणि सुरक्षितता धोक्यात आणू शकते. स्टॉकर्स किंवा सायबर गुन्हेगार हे डेटा वापरून तुमचे घर, ऑफिस किंवा फिरण्याचे ठिकाण शोधू शकतात.चांगली बातमी म्हणजे हे थांबवणे सोपे आहे. तुम्ही कॅमेर्यात लोकेशन ट्रॅकिंग बंद करू शकता. अँड्रॉइड आणि आयफोन दोन्हीवर हे शक्य आहे..Viral Memes : कोल्ड प्ले किस, महाकुंभ मोनालीसा ते इंडियन बजेटपर्यंत...2025 वर्षांत व्हायरल झाले टॉप 10 मिम्स, हसून हसून पोट दुखेल.अँड्रॉइडवर लोकेशन डेटा बंद करण्याची सोपी पद्धतसुरुवात करा गुगल फोटोज अॅप उघडून सेटिंग्जमध्ये जाखाली स्क्रोल करा आणि 'Estimate Missing Locations' चा टॉगल बंद करा.आता नवे फोटो घेताना लोकेशन सेव्ह होणार नाही. जुन्या फोटोंसाठी गुगल डॅशबोर्डवर जा, फोटोज सेटिंग्जमध्ये लोकेशन ऑप्शन बंद करा..Utkarsh Amitabh : रात्री बसून दिल्लीच्या मुलाने AI वरून कमावले अडीच कोटी; एका तासाला होते 18 हजार कमाई, काय आहे ही ट्रिक?.आयफोनवर कसे कराल? सेटिंग्जमध्ये जागोपनीयता आणि सुरक्षा (privacy security)लोकेशन सर्व्हिसेस कॅमेरा (location service camera)'Never' निवडा म्हणजे कॅमेर्याला लोकेशन अॅक्सेस बंद होईल. आधीच्या फोटोंमधून लोकेशन काढायचे असेल तर फोटो उघडा, 'i' आयकॉनवर टॅप करा आणि 'Remove Location' निवडा.फेसबुक, इंस्टाग्राम किंवा व्हॉट्सअॅपसारखे अॅप्स कधीकधी अपलोडनंतर लोकेशन डेटा काढतात, पण नेहमी नाही. त्यामुळे फोटो शेअर करण्यापूर्वी स्वतः तपासणे सुरक्षित!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.