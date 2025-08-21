Charging Port Repair Tips : मोबाइल चार्ज होत नाही? घरच्या घरी 'या' सोप्या ट्रिकने दुरुस्त करा पोर्ट, बघा एका क्लिकवर

आजच्या डिजिटल युगात स्मार्टफोन हा आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. पण चार्जिंग पोर्ट खराब झाल्याने चिडचिड होते. कारण चार्जरवर फोन चार्जिंगला लागत नाही. सतत पिन पकडून राहावे लागते. नवीन फोन खरेदी करण्याऐवजी किंवा दुरुस्तीच्या खर्चाला घाबरून आपण फोन दुरुस्ती करत नाही. तुम्ही घरच्या घरी काही सोप्या पद्धतींनी चार्जिंग पोर्ट दुरुस्त करू शकता..पोर्टची स्वच्छताचार्जिंग पोर्ट खराब होण्याचे मुख्य कारण धूळ, कचरा किंवा खराब पिन असू शकते. पहिला एका टॉर्चच्या साहाय्याने पोर्ट स्वच्छ आहे की नाही हे तपासा. पोर्टमध्ये धूळ किंवा कचरा असेल तर बारीक ब्रश किंवा टूथपिकने हलक्या हाताने स्वच्छ करा. स्वच्छतेसाठी आयसोप्रोपाइल अल्कोहोल (90% किंवा जास्त) आणि कॉटन स्वॅबचा वापर करा. पण पाणी किंवा द्रव थेट पोर्टमध्ये टाकू नका यामुळे शॉर्ट सर्किट होऊ शकते.पिन तपासाचार्जिंग पोर्टमधील पिन वाकले असतील तर बारीक ट्वीझरने ते हलक्या हाताने सरळ करा. यासाठी अत्यंत सावधगिरी बाळगा कारण जास्त दबावाने पिन तुटू शकतात. जर पिन तुटलेले असतील तर दुरुस्ती अवघड होऊ शकते..फेसबुक अन् इन्स्टाग्राममध्ये आलं भन्नाट फीचर! रील अन् व्हिडिओ बनवणाऱ्यासाठी खूप फायद्याचं, कसं वापरायचं? पाहा एका क्लिकवर.केबल तपासाकधीकधी चार्जिंग पोर्टऐवजी चार्जिंग केबल खराब असू शकते. दुसऱ्या चांगल्या केबलने फोन चार्ज करून पाहा. जर दुसरी केबल काम करत असेल तर नवीन केबल घ्या. तसेच चार्जिंग पोर्टचे पिन आणि केबलचे कनेक्टर यांचा आकार तपासा.सॉफ्टवेअर तपासाकाहीवेळा सॉफ्टवेअरमुळे चार्जिंगला अडथळा येऊ शकतो. फोन रीस्टार्ट करा किंवा सॉफ्टवेअर अपडेट करा. जर चार्जिंग पोर्ट दुरुस्त करणे शक्य नसेल तर जवळच्या विश्वासार्ह दुरुस्ती केंद्रात जा..Realme P4 : एकच झलक, सबसे अलग! रियलमीने भारतात लाँच केले P4 अन् P4 प्रो स्मार्टफोन्स, दमदार फीचर्स अन् किंमत फक्त....काय काळजी घ्याल?दुरुस्ती करताना फोन बंद असावा आणि बॅटरी पूर्णपणे डिस्चार्ज झालेली असावी. जर तुम्हाला आत्मविश्वास नसेल तर सर्विस सेंटरमधून मदत घ्या. थोड्या सावधगिरीने तुम्ही घरच्या घरी चार्जिंग पोर्ट दुरुस्त करू शकता आणि खर्च वाचवू शकता.FAQsWhy does my mobile charging port stop working?माझे मोबाइल चार्जिंग पोर्ट का काम करणे बंद करते?चार्जिंग पोर्टमध्ये धूळ, कचरा किंवा पिन वाकणे यामुळे ते खराब होऊ शकते. नियमित स्वच्छता आणि काळजी घेतल्यास ही समस्या टाळता येते.Can I clean the charging port at home?मी घरी चार्जिंग पोर्ट स्वच्छ करू शकतो का?होय, बारीक ब्रश किंवा आयसोप्रोपाइल अल्कोहोल आणि कॉटन स्वॅबने हलक्या हाताने स्वच्छता करू शकता. पाण्याचा वापर टाळा.What tools do I need to fix a charging port?चार्जिंग पोर्ट दुरुस्त करण्यासाठी कोणती साधने लागतात?टूथपिक, बारीक ब्रश, ट्वीझर आणि आयसोप्रोपाइल अल्कोहोल यासारख्या साधनांची गरज लागते.Is it safe to repair the charging port myself?स्वतः चार्जिंग पोर्ट दुरुस्त करणे सुरक्षित आहे का?सावधगिरी बाळगल्यास सुरक्षित आहे, पण फोन बंद ठेवा आणि बॅटरी डिस्चार्ज झालेली असावी. अनिश्चितता असल्यास तज्ञांची मदत घ्या.What if the charging port is damaged beyond repair?चार्जिंग पोर्ट पूर्णपणे खराब झाल्यास काय करावे?पोर्ट दुरुस्ती अशक्य असल्यास, व्यावसायिक दुरुस्ती केंद्रात जा किंवा नवीन पोर्ट बसवण्याचा विचार करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.