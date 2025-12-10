how to repost instagram story without being tagged

Sakal

विज्ञान-तंत्र

Instagram Story Repost: स्टोरीत टॅग नसतानाही रिपोस्ट कसा कराल? जाणून घ्या स्पेट बाय स्टेप

how to repost instagram story without being tagged: टॅग नसतानाही पोस्ट शेअर करण्याची सोपी पद्धत, जाणून घ्या टप्प्याटप्प्याने
Published on

how to repost instagram story without being tagged: आजकाल सर्वचजण इंस्टाग्राम वापरतात. यात एक नवीन फीचर जोडले आहे जे यूजर्संना त्यांच्या स्वतःच्या स्टोरीमध्ये सार्वजनिक खात्यातून कोणतीही स्टोरी पुन्हा शेअर करण्याची परवानगी देते, जरी त्यांना त्यात टॅग केलेले नसले तरीही. कंपनीने थ्रेड्स पोस्टद्वारे अपडेटची पुष्टी केली आणि नमूद केले की निर्माते त्यांच्या प्रायव्हेसी सेटिंग्जमध्ये जाऊन देखील या फीचरमधून बाहेर पडू शकतात.

