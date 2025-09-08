Jio, Airtel, Vi, BSNL यूजर्ससाठी खूप महत्वाचं! लवकर संपतोय डेली डेटा? पटकन बंद करा 'ही' 1 सेटिंग, कायमचं मिटेल इंटरनेटचं टेन्शन

मोबाईल आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहेआणि त्यातले इंटरनेट तर फोनचा आत्मा आहेआता हे इंटरनेट वाचण्याच्या सोप्या ट्रिक जाणून घ्या.जिओ, एअरटेल, व्हीआय आणि बीएसएनएल वापरकर्त्यांनो, तुमचा रोजचा मोबाइल डेटा लवकर संपतोय का? टेलिकॉम कंपन्यांनी रिचार्ज प्लॅनच्या किमती वाढवल्याने डेटा पॅकसाठी आता जास्त खर्च करावा लागतोय. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये जिओ, एअरटेल आणि व्हीआयने दरवाढ केली तर अनेक ऑपरेटर्सनी 1 जीबी डेली डेटा प्लॅन बंद केले. आता 1.5 जीबी डेटा प्लॅनसाठीही दरमहा 300 रुपयांपेक्षा जास्त खर्च येतो. अशा परिस्थितीत डेटा वाचवण्यासाठी काही सोप्या ट्रिक्स आहेत.1. ऑटो अपडेट्स बंद कराअँड्रॉइड आणि आयफोनमधील अॅप्स आणि ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमॅटिक अपडेट होतात ज्यामुळे डेटा खूप खर्च होतो. सेटिंग्जमध्ये जाऊन अॅप्स आणि सिस्टम अपडेट्स फक्त वायफायवर सेट करा. यामुळे तुमचा रोजचा डेटा वाचेल.2. व्हॉट्सअॅप डाउनलोड थांबवाव्हॉट्सअॅपवर येणारे फोटो आणि व्हिडिओ आपोआप डाउनलोड होतात ज्यामुळे डेटा लवकर संपतो. व्हॉट्सअॅपच्या सेटिंग्जमधून ऑटो डाउनलोड बंद करा. गरज असेल तेव्हाच फोटो किंवा व्हिडिओ डाउनलोड करा..80 हजारचा मोबाईल मिळतोय 22 हजारात; Google Pixel 9 स्मार्टफोनवर बंपर डिस्काउंट, कुठे खरेदी कराल? पाहा एका क्लिकवर.3. डेटा सेव्हर मोड चालू करास्मार्टफोनच्या सेटिंग्जमध्ये डेटा सेव्हर मोड सुरू करा. यामुळे बॅकग्राउंड डेटा वापर कमी होईल आणि तुमचा डेटा फक्त गरजेच्या अॅप्ससाठी वापरला जाईल.4. व्हिडिओ स्ट्रीमिंगची क्वालिटीयूट्यूब किंवा इतर प्लॅटफॉर्मवर व्हिडिओ पाहताना एचडीऐवजी सामान्य क्वालिटीवर स्ट्रीम करा. यामुळे डेटा खर्च कमी होईल. या सोप्या पद्धतींनी तुम्ही दररोजचा डेटा वाचवू शकता आणि महागड्या रिचार्जपासून बचत करू शकता. आता डेटा वाचवण्यासाठी आजच या टिप्स वापरून पाहा.iPhone 17 लॉन्चपूर्वीच Apple अडचणीत; कंपनीवर कॉपीराइटचा खटला दाखल, ग्राहकांसोबत मोठी.....नेमकं प्रकरण काय? .FAQs Why does my mobile data run out so quickly? / माझा मोबाइल डेटा इतका लवकर का संपतो?अॅप्स आणि सिस्टमचे ऑटो अपडेट्स, व्हॉट्सअॅप डाउनलोड आणि एचडी व्हिडिओ स्ट्रीमिंगमुळे डेटा लवकर संपतो. ऑटो अपडेट्स फक्त वाय-फायवर सेट करा आणि डेटा सेव्हर मोड चालू करा.How can I save data on WhatsApp? / व्हॉट्सअॅपवर डेटा कसा वाचवू शकतो?व्हॉट्सअॅप सेटिंग्जमध्ये ऑटो-डाउनलोड बंद करा, ज्यामुळे फोटो आणि व्हिडिओ आपोआप डाउनलोड होणार नाहीत.What is Data Saver Mode and how does it help? / डेटा सेव्हर मोड म्हणजे काय आणि तो कसा मदत करतो?डेटा सेव्हर मोड बॅकग्राउंड डेटा वापर मर्यादित करतो, ज्यामुळे फक्त गरजेच्या अॅप्ससाठी डेटा खर्च होतो.How does streaming quality affect data usage? / स्ट्रीमिंग गुणवत्ता डेटा वापरावर कसा परिणाम करते?एचडी व्हिडिओ स्ट्रीमिंगमुळे डेटा जास्त खर्च होतो. सामान्य गुणवत्तेत व्हिडिओ पाहिल्यास डेटा वाचतो.Can I save data without changing my plan? / प्लॅन न बदलता डेटा वाचवू शकतो का?होय, ऑटो अपडेट्स बंद करणे, डेटा सेव्हर मोड वापरणे आणि व्हॉट्सअॅप डाउनलोड थांबवल्याने डेटा वाचतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.