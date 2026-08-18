Slow Laptop Issue: लॅपटॉप स्लो चालतोय? नवीन RAM खरेदी न करता हे ५ उपाय वापरुन वाढवा स्पीड!

Memory & System Tricks to Make Your Laptop Faster: ऑफिसचे काम असो किंवा कॉलेजचे प्रोजेक्ट्स, आजकाल लॅपटॉप ही प्रत्येकाची महत्त्वाची गरज बनली आहे. पण, काम करत असताना लॅपटॉप अचानक स्लो होणे, ॲप्स ओपन व्हायला वेळ लागणे किंवा स्क्रीन हँग होणे अशा समस्यांना अनेकांना सामोरे जावे लागते. सध्या बाजारात 'DDR5 RAM' च्या वाढत्या किंमती आणि तुटवड्यामुळे नवा हार्डवेअर खरेदी करणे खिशाला परवडणारे नाही.पण, लॅपटॉप स्लो झाला म्हणजे लगेच नवीन रॅम खरेदी करण्याची अजिबात गरज नाही. कोणत्याही खर्चाशिवाय काही सोप्या सिस्टीम सेटिंग्स आणि योग्य मेमरी मॅनेजमेंटच्या मदतीने लॅपटॉपचा स्पीड सहज वाढवता येतो..लॅपटॉप रिस्टार्ट कराअनेक दिवस लॅपटॉप बंद किंवा रिस्टार्ट न केल्यास बॅकग्राउंडमध्ये बिनकामाचा डेटा जमा होतो, ज्याचा थेट परिणाम सिस्टीमच्या स्पीडवर होतो. लॅपटॉप रिस्टार्ट केल्याने हा कॅश डेटा क्लिअर होतो आणि सिस्टीम पुन्हा वेगाने काम करू लागते. त्यामुळे लॅपटॉप स्लो वाटल्यास सर्वात आधी तो रिस्टार्ट करून पाहावा..Mobile Restart : मोबाईल कधी रिस्टार्ट करावा अन् कधी नाही? आत्ताच घ्या जाणून नाहीतर फोन होऊ शकतो खराब.नको असलेले स्टार्टअप ॲप्स बंद करालॅपटॉप ऑन होताच अनेक सॉफ्टवेअर्स आणि ॲप्स बॅकग्राउंडमध्ये आपोआप सुरू होतात. यामुळे लॅपटॉप सुरू होण्यास (बूटिंग टाइम) वेळ लागतो आणि रॅमचा वापर वाढतो.काय करावे: विंडोजमध्ये Control + Shift + Escape दाबून Task Manager ओपन करा. त्यातील Startup टॅबमध्ये जाऊन सध्या गरजेत नसलेले ॲप्स 'Disable' करा..जास्त रॅम वापरणारे ॲप्स ओळखाअनेकदा 'मेमरी लीक'सारख्या तांत्रिक अडचणींमुळे काही ॲप्स प्रमाणापेक्षा जास्त रॅम आणि सीपीयूचा वापर करतात.काय करावे: विंडोजमध्ये Task Manager आणि मॅक (Mac) मध्ये Activity Monitor च्या मदतीने कोणता ॲप सर्वाधिक मेमरी वापरत आहे हे तपासा. गरज नसलेले हेवी ॲप्स तिथूनच थेट बंद करा..ब्राउझर टॅब्स आणि बॅकग्राउंड प्रोसेस नियंत्रणात ठेवाइंटरनेट वापरताना एकाच वेळी अनेक टॅब्स आणि हेवी ॲप्स सुरू ठेवल्याने रॅमवर मोठा ताण येतो.काय करावे: ज्या टॅब्सवर काम चालू नाही ते लगेच बंद करा. गूगल क्रोम किंवा इतर ब्राउझरमधील 'Memory Saver' फीचर चालू ठेवा. यामुळे मल्टीटास्किंग करताना लॅपटॉप स्मूथ चालतो..जंक फाइल्स हटवून स्टोरेज रिकामे करालॅपटॉपची मुख्य रॅम पूर्ण भरते, तेव्हा ऑपरेटिंग सिस्टीम हार्ड ड्राईव्हमधील रिकाम्या जागेचा 'व्हर्च्युअल मेमरी' म्हणून वापर करते. त्यामुळे स्टोरेजमध्ये पुरेशी जागा असणे अत्यंत आवश्यक आहे.काय करावे: सिस्टीममधील टेम्पररी (Temporary) आणि जंक फाइल्स नियमितपणे डिलीट करा. स्टोरेज मोकळे राहिल्याने सिस्टीमला काम करायला पुरेशी जागा मिळते आणि लॅपटॉपचा स्पीड वाढतो..Fan Cooling Tips : सीलिंग फॅनची स्पीड कमी झालीये? नवीन पंखा विकत घेण्यापूर्वी करून बघा 'हे' काम, येईल एसीसारखी थंड हवा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.