Saisimran Ghashi
Updated on
सोशल मीडियावर सध्या एक नवा ट्रेंड जोर धरतो आहे – गुगलचे नॅनो बनाना फीचर. या फीचरच्या मदतीने लोक स्वतःचे साडीतील फोटो, सेलिब्रिटींसोबतचे सेल्फी, तसेच वयस्कर दिसणारे फोटो तयार करत आहेत. काही सेकंदांत तयार होणाऱ्या या इमेजेसमुळे हा ट्रेंड व्हायरल झाला असून इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्ससह व्हॉट्सअॅप स्टेटसवरही हे फोटो धुमाकूळ घालत आहेत.

