गुगलचा नॅनो बनाना फीचर व्हॉट्सअॅपवर सहज वापरासाठी उपलब्ध आहे.यामुळे वापरकर्ते जलद आणि क्रिएटिव्ह फोटो तयार करू शकतात.सोशल मीडियावर या फीचरमुळे नवा फोटो शेअरिंग ट्रेंड तयार झाला आहे..सोशल मीडियावर सध्या एक नवा ट्रेंड जोर धरतो आहे – गुगलचे नॅनो बनाना फीचर. या फीचरच्या मदतीने लोक स्वतःचे साडीतील फोटो, सेलिब्रिटींसोबतचे सेल्फी, तसेच वयस्कर दिसणारे फोटो तयार करत आहेत. काही सेकंदांत तयार होणाऱ्या या इमेजेसमुळे हा ट्रेंड व्हायरल झाला असून इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्ससह व्हॉट्सअॅप स्टेटसवरही हे फोटो धुमाकूळ घालत आहेत..गुगलने आपल्या फ्लॅश इमेज मॉडेल 2.5 ला "नॅनो बनाना" हे नाव दिले असून आता ते थेट व्हॉट्सअॅपवर उपलब्ध झाले आहे. यासाठी गुगलच्या जेमिनी एआयला अधिक सुलभ करण्यासाठी Perplexity AI या स्टार्टअपने मदत केली आहे. त्यामुळे वापरकर्त्यांना कोणतेही वेगळे अॅप डाउनलोड न करता, फक्त व्हॉट्सअॅपवरूनच या फीचरचा वापर करता येतो..हे कसे वापरायचे?सर्वप्रथम तुमच्या व्हॉट्सअॅपवर +1 (833) 436-3285 या क्रमांकावर मेसेज करून Perplexity ChatBot सुरू करा.त्यानंतर इच्छित फोटो अपलोड करा.फोटोसोबत एक प्रॉम्प्ट (सूचना) द्या.उदा. साडीतील फोटो हवा असल्यास "Saree" असा प्रॉम्प्ट द्या. काही क्षणांतच तुमची हवी तशी इमेज तयार होईल..सध्या कंपनीने नॅनो बनाना फीचर पूर्णपणे मोफत उपलब्ध आहे का, याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. गुगलकडून मर्यादित संख्येत मोफत वापर देता येत असून सशुल्क ग्राहकांसाठी अधिक सुविधा दिल्या जातील, अशी शक्यता आहे.तज्ज्ञांच्या मते, व्हॉट्सअॅपवर नॅनो बनाना फीचर आल्यामुळे एआय इमेज जनरेशन आता प्रत्येकासाठी सहज उपलब्ध झाले आहे. यामुळे सोशल मीडियावर क्रिएटिव्ह फोटो शेअरिंगचा नवा ट्रेंड निर्माण झाला असून पुढील काही दिवसांत हा फीचर अधिक वेगाने लोकप्रिय होणार यात शंका नाही..FAQs Q: What is the Nano Banana feature by Google?A: गुगलचा नॅनो बनाना फीचर एआयच्या मदतीने फोटो तयार करणारा एक नवीन साधन आहे.Q: How can I use the Nano Banana feature on WhatsApp?A: व्हॉट्सअॅपवर +1 (833) 436-3285 या नंबरवर मेसेज करून प्रॉम्प्टसह फोटो अपलोड करा.Q: Is the Nano Banana feature free to use?A: सध्या काही मर्यादित संख्येने मोफत वापर करता येतो, भविष्यात सशुल्क योजना लागू होऊ शकतात.Q: What kinds of photos can be generated using this feature?A: साडीतील फोटो, सेलिब्रिटींसोबतचे सेल्फी, वयस्कर दिसणारे फोटो यांसारखे विविध प्रकारचे फोटो तयार करता येतात.Q: Will this feature be available on platforms other than WhatsApp?A: सध्या हे फीचर फक्त व्हॉट्सअॅपवर उपलब्ध आहे, भविष्यात अन्य प्लॅटफॉर्मवर येण्याची शक्यता आहे.